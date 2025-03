Bartoš (Piráti): Prosazujeme funkční zákon o podpoře bydlení – vláda ho sabotuje

Místo toho, aby to vláda aktivně řešila, zdržuje schválení funkčního řešení z pera Ivana Bartoše. Piráti proto apelují na schválení zákona o podpoře bydlení v jeho plném znění tak, jak byl původně připraven.

„Mladé páry odkládají založení rodiny, protože si nemohou dovolit vlastní bydlení. Střední třída platí přemrštěné částky za nájmy a jen doufá, že jim nevypadne jeden příjem. A co s tím dělá vláda? Zdržuje. Už od 9. září leží ve Sněmovně náš návrh zákona o podpoře bydlení, který jsem připravil, předložil na vládu, a ta ho závazně schválila. Teď je březen – půl roku se vláda tvářila, že problém s bydlením neexistuje. A když už konečně přistoupí dál k projednávání zákona, snaží se ho omezit. Premiér dokonce navrhoval, aby se vztahoval pouze a jen na vyloučené lokality. To je ale naprosto chybný přístup, který nepomůže rodinám, samoživitelům, seniorům, ani lidem, kteří neměli to štěstí podědit nemovitost a čelí extrémním nákladům na bydlení. Ten problém je celorepublikový v malých i velkých městech ČR. Potkejte se s lidmi bez saka, pane premiére, ať víte, jak na ně krize bydlení dopadá. Já to dělal 3 roky,“ říká Ivan Bartoš, který povede Piráty ve volbách do Sněmovny ve Středočeském kraji.

Pirátský návrh zákona o podpoře bydlení byl připraven ve spolupráci s odborníky a mohl by pomoci až 1,6 milionu lidí. Zaměřuje se nejen na nejpotřebnější, ale i na střední třídu, zdravotníky, učitele a další klíčové profese, které si nemohou dovolit bydlení třeba právě v těch lokalitách, kde by byli nejpotřebnější. Součástí původního návrhu jsou také kontaktní centra, která již v řadě měst úspěšně pomáhají lidem s hledáním dostupného bydlení, právními radami nebo podporou při získávání příspěvků na bydlení.

„Zákon je postaven tak, aby majitelům usnadnil pronajímání bytů a lidem, kteří bydlení shání, pomohl s jeho nalezením. A těm, kterým hrozí ztráta bydlení, a těch je bohužel v ČR už hodně přes milion, pomohl ztrátě bydlení předcházet. To všechno je velmi potřeba. Zároveň se zákonem je potřeba podpořit i výstavbu nových bytů, abychom na trh dostali víc bytů, tedy rozšířili nabídku. A to pomůže snížit ceny nájmů. To je logický ekonomický krok. Přesto vláda zákon osekává a tím sabotuje. Požadujeme jeho schválení v původním znění, protože jen tak bude skutečně efektivní,“ dodává Bartoš.

Před nebezpečnými úpravami zákona varuje i místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, která se problematice bydlení věnuje již sedm let: „Vládní návrh byl už sám kompromis, ale stále funkční. Další návrhy na jeho změnu ale mohou funkčnost zmařit. Chci proto apelovat na vládní politiky: pokud už nechcete lidem a rodinám pomoct, aspoň nezasahujte do zákona tak, aby přestal fungovat. A nekažte práci nás ostatních, kteří pomoct chceme. Potřebujeme funkční řešení ověřená napříč republikou.“

„Pokud lidem hrozí ztráta bydlení, musí situaci řešit rychle. A rychle taky potřebují pomoct. Proto je snižování počtu tzv. kontaktních míst a přehazování jejich agendy na úřady práce, nesmysl. Už dnes jsou zaměstnanci úřadů práce zahlceni a vyřízení čehokoliv tam trvá i měsíce. Řešení, která Piráti navrhují, jsou osvědčená ze zahraničí i z českých měst, jako jsou Olomouc, Liberec nebo Ostrava. Jde o funkční opatření, která už pomohla tisícům lidí. Nechci, aby senioři se zdravotními problémy končili na ubytovnách nebo aby mladé rodiny musely odkládat děti jen kvůli strachu, že nebudou mít kde bydlet,“ zdůrazňuje Richterová s tím, že Piráti prosazují, aby byl zákon o podpoře bydlení schválen v jeho původní, funkční podobě, která bude skutečně pomáhat lidem napříč celou společností.

