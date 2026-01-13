Bartoš (Piráti): Ty zákony jsou připravené a pomohou nám zajistit budoucnost

Kolegyně a kolegové,
já bych chtěl hovořit o zařazení dalších bodů, ale nedá mi nereagovat na pana předsedu poslaneckého klubu SPD Radima Fialu, když tady hovoří o - zakazovat, za názor odvolávat. Asi jsme byli všichni svědky, jak nezávislý expert pan generál Zuna byl vyšikanován za svůj názor takovými dost ponižujícími videi, který s ním pan předseda Radim Fiala točil tady ve Sněmovně, kde musel reagovat na to, co jako ministr, který má na starost bezpečnost České republiky, pojmenoval velmi správně, a to je nutnost pomoci Ukrajině ve válce proti Rusku, nutnost chápat Rusko jako agresora.
Ministr za SPD řekl svůj názor, a pak musel na tiskové konferenci mlčet a točit tady s vámi dosti nedůstojná videa. Já si myslím, že byste tady neměl úplně vykřikovat, prostřednictvím pana předsedajícího, o nějakém umlčování. Je naprosto legitimní způsob sebrat, stejně se to tak mohlo dít v minulém volebním období, podpisy, kterých je potřeba 80, a tento bod se snažit projednat, tudíž odvolat pana předsedu Sněmovny Okamuru.
A já už teď k programu schůze. My navrhujeme za Piráty předřadit na pořad schůze balíčky zákonů, které mají jeden společný cíl, a to, aby stát fungoval férově, předvídatelně a ve prospěch lidí. Jde o konkrétní pravidla, která zabraňují korupci, chrání rodiny, zrychlují rozhodování a vrací i Sněmovně elementární řád. Těch balíčků je několik. Já si myslím, že ten zařazený bod ohledně odvolání pana předsedy Okamury z pozice předsedy Sněmovny by měl mít přednost. Já je proto budu navrhovat jako body 4, 5, 6, 7 a 8.
A teď k těm jednotlivým balíčkům. Navrhujeme k projednání náš prorodinný balíček. Ten reaguje na realitu zdražování a nejistoty, zvyšuje slevu na poplatníka. Ostatně to byl leitmotiv i minulé vlády Andreje Babiše, dokonce to měla i ta poslední vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení a nestalo se tak, a zavádí daňové zvýhodnění na první dítě, aby se rodinám reálně ulevilo každý měsíc. Následně v něm navrhujeme rodičovský příspěvek zvýšit a hlavně automaticky valorizovat, aby z něj inflace každoročně neukrajovala a přídavky na děti zjednodušujeme tak, aby pomoc přišla včas, srozumitelně a ne až když nastane krize, která má dopady na rodinné rozpočty.
Já jsem zaznamenal vyjednávání programového prohlášení vlády Andreje Babiše, kde i hovořil o prioritách. Ano, zvýšení slevy na poplatníka tam také zaznělo. Myslím, že ta hranice tam byla asi stanovena jinak. Stejně tak u rodičovského příspěvku, kde myslím, že od hnutí ANO zaznělo něco o 400 000 korunách na dobu péče o dítě. My navrhujeme částku vyšší. Takže je to sněmovní tisk 4 a navrhuji ho zařadit jako bod 3 dnešního jednání Sněmovny.
Následující bod je protikorupční balíček. Jsou to dva sněmovní tisky, sněmovní tisk 6 a sněmovní tisk 7. Jak už zaznělo na dnešní tiskové konferenci od pana předsedy Hřiba, korupce nás každý rok stojí půl bilionu. Není to pouze korupce ve věci veřejných zakázek a různých podvodů, ale je to i hospodářská kriminalita, která je na korupci napojena a z ní vyrůstá.
Je to důsledek velmi děravých pravidel, která v České republice proti korupci fungují. Proto sjednocujeme roztříštěné agendy pod jeden nezávislý úřad, zpřístupňujeme financování, zpřístupňujeme financování politiky i zpřísňujeme pravidla pro střet zájmů a zavádíme skutečnou kontrolu majetkových přiznání, jasná pravidla pro lobbování a hlavně tvrdší postih tam, kde selže opakovaně.
Zároveň v tom balíčku posilujeme ochranu oznamovatelů. Ukázalo se i v minulém volebním období, jak ochrana oznamovatelů korupce je důležitá. Ostatně ti již zvedli hlas proti některým ministrům minulé vlády a byli odejiti. Pak se o tento zákon opírali a jsou úspěšní. Ochrana oznamovatelů, zejména pokud jsou svědky korupce na nějakých úřadech, je důležitá. Proto se bez ochrany těchto oznamovatelů nedá proti korupci efektivně bojovat.
Důležitý balíček, který chtěla schválit a vlastně mu dala go i předchozí vláda Petra Fialy a po našem předložení dostal od minulé vlády kladné stanovisko, a to se týká cen potravin, zboží, ale i služeb v České republice. Minulá vláda a i vedení antimonopolního úřadu, které provádělo různá šetření, vždy skončila s tím, že jsou bezzubé v zasahování proti kartelům, proti rozbíjení monopolů. Ten návrh, který předkládáme, jak zdůrazňuji, projednán Legislativní radou vlády byl. Byl schválen vládou minulou, zaparkován ve Sněmovně Markem Bendou, devět měsíců se ten zákon nebo možná ještě více nedostal vůbec na plénum Sněmovny. Pokud chceme bojovat s vysokými cenami potravin a dalších, které jsou založeny na vertikálních či horizontálních monopolech a oligopolech, je to právě tento zákon, který je potřeba schválit tak, aby antimonopolní úřad ve své části dohledu nad trhem skutečně bojoval proti kartelům, a nejenom hledal okolnosti, za kterých pak umožňuje kartely vytvářet. To je věc, vznik kartelů a oligopolů, která tlačí ceny nahoru. Není to věc jenom u potravin. A tento návrh je reálná obrana férové soutěže v České republice, takže to je sněmovní tisk číslo 5 navrhuji zařadit jako bod šestý.
Pak tady máme, a tento návrh přichází i od koalice, ale je to jednací řád Sněmovny. My jsme tento tisk načetli o něco dříve. Já myslím, že všichni, co tady sedíme, někteří tedy poprvé souhlasí s tím, že Parlament má být místem debaty, ne nějakých nekonečných monologů, nepředvídatelných strávených nocí, jednání o ničem. My navrhujeme jasná časová a organizační pravidla, která omezí obstrukce, ale zachovají práva opozice. Předvídatelná čtení, zejména ta třetí, limity vystoupení, jasná pravidla změn programu, to všechno pomůže se zorientovat jak novým poslancům, tak i veřejnosti.
A chtěli jsme to připravit společně s koalicí. My jsme na několika těch jednáních byli. Nakonec došlo k jakési dohodě hnutí ANO, dalších stran, pokud se nemýlím, tak s ODS, která na společné tiskové konferenci předkládala nebo hovořila o tom, že tento návrh předkládají spolu, proč my navrhujeme zařazení toho původního návrhu. Ten na rozdíl od toho koaličního návrhu je vyvážený, nejenom že zefektivňuje jednání, ale současně neumožňuje koalici tu opozici zcela válcovat.
Já uvedu jenom dva příklady z toho koaličního návrhu jednacího řádu. První je třeba limit faktických poznámek, který je nastaven, ale na celou tu dobu toho projednávání daného bodu, tudíž nikoliv na jednoho řečníka, ke kterému chcete dvakrát vystoupit s faktickou poznámkou, ale na celou tu rozpravu, tudíž pokud budete chtít reagovat už na tři poslance, tak vám podle toho návrhu, který přichází koalice, toto nebude umožněno. A když dneska hovoříme o odvolání Tomia Okamury z pozice předsedy Sněmovny a zařazení tohoto bodu, tak pozice předsedy Sněmovny je v tom koaličním návrhu naprosto unikátní. Prakticky umožňuje předsedovi Sněmovny vstupovat do všech diskusí a žádné limity se na něj nevážou. Dokonce má benevolentnější pravidla než samotní ministři a ministryně, členové vlády. Tedy jednací řád Sněmovny z původního návrhu, sněmovní tisk číslo 15, bod číslo 7.
A už se blížím ke konci. Poslední bod, který bych chtěl zařadit tedy jako bod osmý, je sněmovní tisk 49, posuzování vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA, my navrhujeme cílenou a časově omezenou úpravu zákona o EIA, která umožní prodloužit platnost již vydaného kladného stanoviska pro klíčové městské dopravní stavby, jako je třeba vnitřní okruh v Praze.
Jde o zabránění absurdních situací, kdy kvůli formálnímu vypršení lhůty muselo město absolvovat celý proces znovu a ztratilo tak další roky. Navrhujeme tedy jasně vymezit režim pouze o vybrané záměry v metropolitních oblastech a jen u stanovisek vydaných před rokem 2024, maximálně se třemi prodlouženími. Pokud tento krok neuděláme, hrozí, že klíčová dopravní stavba, což je vnitřní okruh v Praze, skončí zpátky na začátku. A půl milionu obyvatel bude platit daň v podobě tranzitní dopravy skrz město. To není ochrana veřejného zájmu, to je systémové selhání. Já doufám, že zařazení tady toho bodu podpoří určitě i třeba kolegové z Motoristů pana Klause, neboť vybudování vnějšího okruhu a vnitřního okruhu by mělo být pro Prahu prioritou.
Já bych poprosil jménem Pirátů o zařazení těchto bodů na dnešní jednání. Ty zákony jsou připravené, promyšlené, a pomohou nám společnými silami zajistit budoucnost, kde bude v Česku méně korupce, více jistoty a kde stát prostě funguje. Myslím si, že bychom na tom měli mít všichni společný zájem a tyto body jsou pro lidi natolik důležité, že by stálo za to je projednat hned na tomto jednání Sněmovny.
Děkuji.
