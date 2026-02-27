Zelení: Zelená krev koluje Českem

Často slyšíme, že změna klimatu „obyčejné lidi“ nezajímá. Že Česko trápí úplně jiné věci. Data ukazují něco jiného. Pod povrchem skepticismu nám záleží na tom samém – na zdraví a ochraně přírody, která je jeho podmínkou. 65 % Čechů a Češek si uvědomuje, že změna klimatu přímo ohrožuje naše zdraví. Vlny veder, zhoršující se ovzduší a další zdravotní rizika vnímá jako problém dokonce 70% žen. To je naše společná řeč.
Jde nám všem o to, abychom my i naši blízcí, naše děti dýchali čistý vzduch, pili nezávadnou vodu a neumírali na následky výkyvů počasí. I když jen třetina obyvatel Česka cítí dopady změn klimatu na svůj život a zdraví, většina ví, že pasivita je nebezpečná a že se situací je třeba něco udělat.
Víme, jak dělat zelenou politiku, která chrání lidi, přírodu a podporuje ekonomický rozvoj. A tuhle „zelenou krev“ má v sobě většina z nás. Nebojme se to přiznat.
