Piráti: Plaga ustupuje od plošného zákazu mobilů ve školách

Podle Pirátů jde o krok správným směrem a přiblížení přístupu, který dlouhodobě prosazují – tedy neřešit situaci centrálním zákazem, ale dát školám možnost nastavit pravidla podle jejich konkrétních potřeb. MŠMT nově místo plošného zákazu vydalo metodiku na pomoc školám a ředitelům. Pravidla by tedy měla vzniknout konsensem dětí, rodičů a školy, tento postup Piráti dlouhodobě prosazují.
„Debata o mobilních telefonech ve školách je legitimní a odráží reálné obavy části rodičů i pedagogů. České školství ale není jednolitý prostor. Jiné podmínky má malotřídní základní škola na venkově a jiné městské gymnázium nebo odborné učiliště. Jednotné centrální pravidlo proto nemůže citlivě reagovat na rozdílné potřeby jednotlivých škol,“ uvedla poslankyně Pirátů Andrea Hoffmannová, která se vzdělávání dlouhodobě věnuje i v rámci sněmovního výboru.
Podle Pirátů by plošný zákaz navíc mohl vytvořit falešný dojem, že je problém digitálního světa ve školách vyřešený, přestože skutečné výzvy leží jinde.
Česká pirátská strana
„Mobilní telefony bezpochyby mohou narušovat pozornost, prohlubovat sociální tlak a být nástrojem kyberšikany. Zároveň jsou však běžnou součástí života a mohou být i užitečným pracovním a vzdělávacím nástrojem. Debata by proto neměla stát na jednoduchém „ano, či ne“, ale na otázce, za jakých podmínek a s jakým cílem jsou technologie ve škole používány,. Je dobře, že to takto začal vnímat i ministr školství,“ doplnila poslankyně a terapeutka Barbora Pipášová.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
„Samotný zákaz neřeší digitální závislost, kyberšikanu ani potíže s koncentrací. Tyto problémy mají přímou souvislost s duševním zdravím dětí a vyžadují prevenci, vzdělávání a podporu, nikoli jen jednoduché represivní opatření. Plošný zákaz by navíc nijak ‘nenutil’ školy s těmito tématy pracovat ani se zaměřovat na prevenci. To by ve výsledku vedlo k tomu, že by byla celá snaha kontraproduktivní,“ dodala Pipášová.
Piráti zároveň připomínají, že školy už dnes mají potřebné nástroje, jak používání mobilních telefonů omezit nebo v případě nutnosti ve výuce zakázat. Ředitelé mohou jejich používání během výuky limitovat prostřednictvím školního řádu, stanovit pravidla pro přestávky nebo naopak stanovit výjimky například ze zdravotních důvodů. Problém tedy dle Pirátů nespočívá v nedostatku nástrojů, ale spíše v tom, jak jsou pravidla nastavena, komunikována a důsledně uplatňována.
„Zkušenosti ukazují, že nejlépe fungují ta pravidla, která vznikají dialogem uvnitř školy. Pokud se na jejich podobě podílejí žáci, rodiče i pedagogové, je mnohem větší šance, že budou respektována a že budou skutečně fungovat i v praxi. Naopak opatření zavedená bez diskuse často vedou k odporu a obcházení pravidel. Jsem proto ráda, že se k našemu přístupu k celé věci přidal i ministr Plaga a upustil od nesmyslného zákazu, který by nic nevyřešil,“ vysvětlila Hoffmannová.
Podle Pirátů by role státu měla spočívat především v podpoře škol – například v oblastech rozvoje digitální gramotnosti, prevence digitálních závislostí nebo sdílení dobré praxe.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.