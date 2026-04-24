Bartoš (Piráti): Zastavení evropských dotací e reálné nebezpečí, které může přijít

Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající,
já bych chtěl vystoupit s požadavkem na zařazení dvou bodů do dnešního jednání Poslanecké sněmovny. Já nebudu příliš dlouhý, takže nemyslím si, že vyčerpám dvakrát 5 minut, přesto jsem dával dvě přihlášky, neboť ta témata jsou velmi důležitá, pokusím se být kratší a budu mít tedy dvě vystoupení za sebou v maximální délce 5 minut jedno vystoupení.
První bod, o kterém bych se zde na Poslanecké sněmovně chtěl bavit, je velmi aktuální a reaguje na vyjádření ministra Šebestyána, zástupců Státního fondu, který přiděluje dotace, a i na vyjádření řady úředníků ve věci dotační politiky, vymáhání dotací a udávání dotací firmám, které v tuto chvíli jsou v holdingu Agrofert, možná i v nějakých jiných, toto vyjádření se týká střetu zájmů. Já jsem ten bod navrhl, jmenuje se Babišova dotační chobotnice opět úřaduje.
Tady od předsedy Zdeňka Hřiba zaznělo, že vláda nemá plán. Já bohužel jeden plán vlády vidím a časově to velmi přesně odpovídá. Proběhly volby, byla ustanovená tedy vládní koalice ANO, SPD a Motoristé a začala se obsazovat ministerstva. Poté co asi podle plánu, pan premiér Andrej Babiš získal hlasováním Sněmovny imunitu, stejně s ním tak i předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, a na potřebná místa byli vybráni či dosazeni potřební lidé, zmiňuji konkrétně pana ministra Šebestyána, který v předminulém volebním období šéfoval fondu, který Andrejovi Babišovi na základě nesprávných analýz a posudků vyplácel dotace, které měly být vymáhány.
My jsme se teď dozvěděli prostřednictvím politiků vládních, ale i z řady vyjádření ze strany fondu, že ta věc, která se děla v roce 2019 až 2021, tedy vyplácení dotací a můžou se jednat národní dotace i evropské dotace, tak že byla v pořádku. Nevím, na základě čeho byl tento závěr dán. Já jsem se díval na ty posudky, o které se v tuto chvíli Ministerstvo zemědělství a fond opírá, psaly je ty stejné firmy, ony se tedy přejmenovaly, protože dřív se ta firma jmenovala Češka a Smutný. Tam došlo k úmrtí jednoho ze zakladatelů této firmy. Ta firma se nyní jmenuje PORTOS, je to ta samá firma a ty posudky, které teď byly zveřejněny a možná i díky našemu tlaku a veřejnému tlaku, už je tedy máme k dispozici, jedou jako přes kopírák to období, kdy začalo platit přísnější nařízení proti střetu zájmu.
To je to období, kdy v souhrnné cifře – nebavím se teď jenom o dotacích v oblasti zemědělství, ale zároveň i soutěžení veřejných zakázek, protože i na to se vztahuje evropské nařízení proti střetu zájmů, firmy Andreje Babiše získaly zhruba 12 miliard korun. Neustále se bavíme o té částce 7,5 miliardy. To je ta část těch čistých dotací vyplácených fondem, které měl ministr Šebestyán, popřípadě vedení fondu vymáhat. To se neděje. My se dovídáme, že se to ani dít nebude a zároveň u určitého typu dotací se fond chystá vyplácet.
My jsme už v únoru, protože jsme věděli, že ta instalace pana Šebestyána, údajně tedy za SPD, neboť on jen ministrem zemědělství za SPD, je účelová, tak jsme podali trestní oznámení, má ho v tuhletu chvíli Státní zastupitelství v Praze a protože se jedná i o evropské peníze, samozřejmě jsme oslovili i úřad evropského žalobce, s kterým jsme komunikovali už v roce 2020, tedy to druhé nebo respektive první období Babišovy vlády. A ta situace je skutečně jako přes kopírák, tedy co se děje v získání imunity, obsazení důležitých postů ve státní správě a na ministerstvech svými loajálními lidmi a začíná ten systém té chobotnice, čerpání dotací.
Já jsem ještě slyšel argument, možná poslední věc, co řeknu k tomu prvnímu bodu, že, ale ty peníze jsou přece ze zemědělství, a tudíž kdyby se náhodou vymáhaly zpátky a vrátily se do systému, tak třeba mladí lidé, kteří tamhle sedí na ochoze, ale že na to nemůžeme použít ty peníze na bydlení, to není pravda. Ano, pokud se ty peníze vrátí do rozpočtu Ministerstva zemědělství, budou použity na ty dotace správně, třeba malým a středním podnikatelům a o to méně se v rozpočtu musí přiřazovat Ministerstvu zemědělství a může jít třeba na bytovou politiku Ministerstva místního rozvoje. Jinak ta situace je podle mě hraniční. Já si myslím, že se pohybuje v trestněprávní rovině. (Předsedající: Čas.)
Proto první bod bude Babišova dotační chobotnice úřaduje.
Druhý bod, který bych chtěl zařadit... Jenom zahajuji druhý bod, nicméně k tomu prvnímu, byl by jako první bod po vratce ze Senátu, pokud se tato správně zařadí. Ten druhý bod se netýká ani tak ministra Šebestyána, nicméně souvisí s tou danou tématikou. Já když jsem byl ministr místního rozvoje, tak Ministerstvo místního rozvoje je ministerstvo, které zastřešuje čerpání evropských dotací. I je vlastně tím kontrolním orgánem pro další ministerstva a jejich dotační programy.
Proč to říkám? Ministerstvo samozřejmě je ten orgán, který komunikuje – ministerstvo místního rozvoje – které komunikuje s Evropskou komisí v případě, že je zde nějaká nejasnost na libovolném ministerstvu z nastavení dotační politiky či globálně se střetem zájmů. Dělala to Klára Dostálová, dopisovala si s Evropskou komisí poměrně intenzivně. My jsme měli možnost v tom volebním období tenkrát zkoumat ta jednotlivá vyjádření, která byla tendenční, a veškeré rozsudky i právní názory potom samozřejmě potvrzovaly, že střet zájmů Andreje Babiše v minulém období zde byl, ostatně hlavní argument Andreje Babiše byl přece, že on není ta osoba, která z toho cokoliv má, jo, do roku 2021. Andrej Babiš potom odešel do opozice, stal se poslancem a někde v polovině minulého volebního období si celý Agrofert – vycházely všechny ty články v novinách – vzal k sobě zpátky. Takže všechno to, co za tu dobu, kdy byl členem vlády, ať už ministr financí či následně premiér, Agrofert získal a bylo to v souhrnu asi 8 miliard dotací a zbytek soutěžení veřejných zakázek, tak to vlastně přišlo zpátky Andrejovi Babišovi. Takže to byla ta situace, kdy ministryně Dostálová takto komunikovala s Evropskou komisí a vlastně kryla střet zájmů Andreje Babiše. Ona tam byla ještě jedna paní náměstkyně, co to všecko hezky podepisovala – mimo jiné v rámci personální politiky této vlády lidé jako Leo Steiner, největší odborník na dotace a protikorupční bojovník, byl odejit, paní Nebeská, pokud se nepletu, to jméno, se tam samozřejmě vrátila.
Takže i na ministerstvu místního rozvoje všechno tedy zaklapává přesně podle plánu, tedy jediného plánu, který vláda má, a to jest vrátit Andreje Babiše zpátky do systému tak, aby jeho firmy – a není to jenom Agrofert, je to třeba SynBiol a další – mohly čerpat veřejné peníze a čerpat evropské dotace.
A proč tenhleten bod zařazuju? Protože podle mě to je zásadní otázka na ministerstvo, protože podle všech informací, které máme k dispozici, ministerstvo místního rozvoje nenegociuje s Evropskou komisí, zda údajné vyřešení střetu zájmů, kdy Andrej Babiš pouze zvolil jiný typ fondu, zda tu situaci řeší. Mezi Evropskou komisí a ministerstvem místního rozvoje, které by mělo ověřit, zda tedy ten současný stav, kdy má premiér zaparkovány své firmy v jiné struktuře, než měl tedy předtím, byť nakonec zase on a jeho rodina jsou ti beneficienti, tak ministerstvo místního rozvoje nekomunikuje s Evropskou komisí a neověřuje toto.
Já bych proto chtěl probrat, jaká je role ministerstva místního rozvoje v komunikaci s Evropskou komisí, jak vykonává svoji činnost národního kontrolního orgánu, který má garantovat, že dotační politika v České republice je v souladu s českými zákony, ale hlavně s evropskou legislativou. A proč je to důležité? Je to důležité proto, že v momentě, kdy je závažné pochybení v čerpání nějakých dotačních titulů, tak dochází k zastavení evropských dotací – ne pro toho příjemce, že by Agrofert nebo jiné firmy prostě nedostaly ty peníze, ale může se to týkat jednotlivých rezortů, celých programů anebo dokonce financování třeba kohezních fondů pro Českou republiku.
Mně se podařilo v roce 2021 tuhle zatáčku vybrat, během asi čtyř měsíců jsme s Jakubem Michálkem dodělali potřebné zákony na rezortech a Sněmovnou prošly zákony, které řešily evidenci konečných majitelů, prostě to, co úmyslně nikdy nebylo zavedeno do české legislativy, aby se mohla obcházet, ale toto je reálné nebezpečí zastavení evropských dotací, které zde může přijít, podobně jako se tak dělo třeba v Maďarsku, a já často říkám, že Andrej Babiš je takový malý lokální Orbán, kdy prostě peníze, které šly třeba na rozvoj regionů v danou chvíli Evropská komise odmítla vyplácet právě proto, že přátelé Viktora Orbána a celý (?) kolem něj benefitovali z té dotační politiky proti regulacím, které k nim stanovuje Evropská unie.
Návrh tohohletoho bodu tedy zní: Ministerstvo místního rozvoje kryje střet zájmů Andreje Babiše – a chtěl bych ho zařadit jako první bod po senátní vratce, pokud tato bude zařazena.
Děkuji.
