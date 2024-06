Bartůšek (Přísaha): Nelegální migranty rozdělí do východní a střední Evropy

reklama

Francouzský premiér konečně přiznal to, co my tvrdíme od samého počátku migračního paktu. Nejde o boj proti nelegální migraci, ale o způsob, jak imigranty přesunout jinam! Premiér Attal pro TV Francie 2 šel s pravdou ven: “Migrační pakt se nebude primárně týkat francouzských městeček, ale zemí východní Evropy, které dosud odmítaly přijímat migranty.”

Anketa Chcete, aby státy NATO vyslaly vojáky na Ukrajinu? Chci 0% Nechci 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 608 lidí

Premiér Attal pokračoval ve vysvětlování, proč byl pakt přijat, a pronesl skandální větu: “Podařilo se nám je přimět k podpisu dohody, která říká: Buď přijmete imigranty jako Francie, Španělskoči Itálie, nebo budete platit ochranu vnějších hranic.”

Ještě skandálnější je fakt, že naše vláda tomu všemu nejen mlčky přihlíží, ale dokonce to schvaluje! Ambicí nikdy nebyl boj s nelegální migrací, ambicí vždy bylo přerozdělení uprchlíků do východní a střední Evropy. Pakt byl pro Česko vždy bezpečnostní hrozbou a naše vláda v čele s Petrem Fialou jim to umožnila! Naší prioritou je okamžitě opravit tento zpackaný migrační pakt.

Už 7. a 8. června můžete vybírat zástupce do Evropského parlamentu, kteří nás v Bruselu nezradí a budou bojovat za naše zájmy!

