Zahradil: Majstrštyk Viktora Orbána

Tohle může být majstrštyk Viktora Orbána, který si tak trochu “povodil” Volodymyra Zelenského, jemuž (nikoliv poprvé) povolily nervy. Což si, navzdory své složité situaci, prostě nemůže dovolit.
Výroky Zelenského na adresu Maďarska byly totiž natolik přes čáru, že se za Orbána postavil nejen opoziční lídr Péter Magyar, ale dokonce i Evropská komise.
Pravil její mluvčí: “Specificky ve vztahu ke komentářům, učiněným prezidentem Zelenským - jako Evropská komise dáváme jasně najevo, že tento druh jazyka je neakceptovatelný. Vůči členským státům EU nesmí být činěny žádné výhružky.” Ano, cesta na Západ nemůže být lemována tolerancí k móresům Východu.
Možná s tímto incidentem Orbán vyhraje za měsíc znovu volby. Nám ostatním poskytl potravu k přemýšlení: jak by se asi Ukrajina chovala uvnitř EU coby členská země?
A když se stále mluví o bezpečnostních hrozbách: bereme za naprosto jisté, že se Ukrajina někdy v budoucnu nemůže stát jednou z nich?
Obsáhlejší článek na toto téma od Pavla Šika ZDE.
Ing. Jan Zahradil
