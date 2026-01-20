Baxa (ODS): Zrušit poplatky může otevřít dveře politickému tlaku na ČT

Naše čtyři roky v čele Ministerstvo kultury České republiky se nesly ve znamení tvrdé práce a intenzivního úsilí, společně s mým týmem jsme uskutečnili řadu důležitých věcí ve prospěch české kultury. Programové prohlášení Babišovy vlády v oblasti kultury v mnohém na naše úsilí navazuje, ale také leccos neobsahuje. To jsem obsáhleji rozebral ve svém sněmovním vystoupení.
Určitě podpoříme:
- řešení neutěšené výše platů v kultuře,
- investice do velkých projektů, jako je kupř. Nová scéna Národní divadlo, Invalidovna Národní památkový ústav nebo Muzeum železnice a elektrotechniky Národní technické muzeum v Praze, jejichž financování jsme zajistili
- podporu folkloru a lidových tradic
- podporu audiovize i herního průmyslu
- víceleté financování v kultuře
A současně jsem upozornil na to, co v programovém prohlášení chybí:
- vize legislativní práce v oblasti médií a kultury, jakkoli jsme naší legislativní smrští mnoho vykonali
- finanční ambice pro resort
- závazek k připomínaní totalit 20. století
- zmínka o roli kultury ve vzdělávání
Jaké je však největší riziko? Média veřejné služby.
Zrušit poplatky bez jasného a bezpečného náhradního modelu znamená otevřít dveře politickému tlaku na Českou televizi a Český rozhlas. A to je ohrožení jejich nezávislosti.
Osobně jsem zastáncem konstruktivní práce s vizí konkrétních výsledků. Vláda Andreje Babiše mou důvěru nemá. Nicméně v oblasti kultury je třeba napnout síly napříč politickým spektrem pro to, aby se kultura nestala pouhou „třešničkou na dortu“, ale zůstala nadále svébytným a sebevědomým odvětvím.
