Baxa (ODS): Zrušit poplatky může otevřít dveře politickému tlaku na ČT

20.01.2026 15:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kultuře a politice ministerstva kultury.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Martin Baxa

Naše čtyři roky v čele Ministerstvo kultury České republiky se nesly ve znamení tvrdé práce a intenzivního úsilí, společně s mým týmem jsme uskutečnili řadu důležitých věcí ve prospěch české kultury. Programové prohlášení Babišovy vlády v oblasti kultury v mnohém na naše úsilí navazuje, ale také leccos neobsahuje. To jsem obsáhleji rozebral ve svém sněmovním vystoupení.    

Určitě podpoříme:

  • řešení neutěšené výše platů v kultuře,
  • investice do velkých projektů, jako je kupř. Nová scéna Národní divadlo, Invalidovna Národní památkový ústav nebo Muzeum železnice a elektrotechniky Národní technické muzeum v Praze, jejichž financování jsme zajistili
  • podporu folkloru a lidových tradic
  • podporu audiovize i herního průmyslu
  • víceleté financování v kultuře

A současně jsem upozornil na to, co v programovém prohlášení chybí:

  • vize legislativní práce v oblasti médií a kultury, jakkoli jsme naší legislativní smrští mnoho vykonali
  • finanční ambice pro resort
  • závazek k připomínaní totalit 20. století
  • zmínka o roli kultury ve vzdělávání

Jaké je však největší riziko? Média veřejné služby.

Zrušit poplatky bez jasného a bezpečného náhradního modelu znamená otevřít dveře politickému tlaku na Českou televizi a Český rozhlas. A to je ohrožení jejich nezávislosti.

Osobně jsem zastáncem konstruktivní práce s vizí konkrétních výsledků. Vláda Andreje Babiše mou důvěru nemá. Nicméně v oblasti kultury je třeba napnout síly napříč politickým spektrem pro to, aby se kultura nestala pouhou „třešničkou na dortu“, ale zůstala nadále svébytným a sebevědomým odvětvím.

Mgr. Martin Baxa

  • ODS
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Baxa , ČT , ODS

