Richterová (Piráti): Pane ministře, přizvete si nezávislé odborníky?

Děkuji pěkně. Já tedy bych ráda obdržela odpovědi na své otázky, které položím a současně samozřejmě navážu na svoji kolegyni, paní poslankyni Hanu Ančincovou, která roky řídila sociální oblast právě ve Zlínském kraji.
Dobře ví, o čem mluví, když říká o tom, že je potřeba individuálně přistupovat k řadě klientů, ke kterým se dnes přistupuje plošně. A která zároveň dobře ví, co to znamená, když ten státní systém v území dobře nefunguje.
My jsme jako Piráti už při vyjednávání o těch změnách týkajících se superdávky upozorňovali, že samozřejmě modernizace systému je nutná, je potřeba po těch více než dvaceti letech toho starého záplatovaného systému, kdy se vždycky novelizoval nějaký aspekt, ale celková reforma nebyla, to prostě bylo na místě udělat. V tom měl rozhodně Marian Jurečka a celá vláda naši podporu. Ale čím déle se připravovala ta superdávka, tím víc bylo jasné, že tam bude nějaký ten ďábel v detailu. A to jsou vlastně tři věci, které vím, že dnes nevyřešíme, ale myslím, že bychom si alespoň rámcově měli nastínit, jak s tím dál.
Ta první věc je, že jsme upozorňovali, že to bude mnohem složitější, než je avizováno, že určitě to období toho rychlého překotného programování bude muset následovat období vylaďování toho systému. A proto ten současný odklad samozřejmě technicky prostě dává smysl. Bylo to samozřejmě už pak i v období, kdy jsme všichni měli poučení z DSŘ(?). Nicméně ta první otázka, tady zaznělo od pana ministra, že všichni ti, kdo se v přechodném období dostali do tíživé situace, tak jim bylo pomoženo, a to skrze dávku mimořádné okamžité pomoci. Ale to přechodné období kvůli technickým aspektům vývoje systémů se teď prodlouží o další tři měsíce.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Aby si mohli lidé představit, o co jde - je to vlastně moratorium na výpočet změn u toho nároku na státní podporu. Moratorium, tedy ani se to nemůže snižovat, ale ani zvyšovat. Třeba když se člověk přestěhuje a změní se mu ta rozhodná skutečnost. Takže já bych ráda, aby tady za prvé zazněla reakce na to, jak jsou ti lidé opravdu konkrétně vyzýváni, když jsou v potížích, že si mají říci ještě o ten doplněk, o tu mimořádnou okamžitou pomoc, protože jsou prostě ve fázi zmražení té podpory ke stavu, jaký byl v září 2025. A tím, že nedáváme to veto, dáme ten čas na dodělání systému, tak zároveň prodlužujeme období tohoto zmražení. To tak prostě je a je potřeba si jasně říci, jak budou ti lidé vyzváni k tomu, že ten nárok na extra pomoc mají, protože jsou v téhle nešťastné fázi mezi dvěma technickými řešeními.
Druhá věc, co se týče té přehlednosti superdávky, tak tam samozřejmě si to bude sedat, to bude určitě velké období ladění. Jsme si jisti tím, že ta data bude třeba nejenom sbírat, ale taky kvalitně interpretovat. A to je moje druhá otázka. My nevoláme po tom, aby poslanci byli členy expertní pracovní skupiny, ale voláme po tom, aby byla skutečná expertní pracovní skupina na vyhodnocování dopadů superdávky. Je to proto, že úředníci ministerstva mohou mít jeden pohled a já vím, že pan ministr Jurečka, když byl ministrem, měl do té pracovní skupiny zapojený například PAQ Research. Prostě jinou skupinu lidí, která dala expertní pohled, modelovala dopady. A to není tak, že pak musí ministerstvo a ministr akceptovat výtky a připomínky. To ne, ale měl by je slyšet a měl by se s nimi být schopen vypořádat.
To je tedy druhá otázka. Pane ministře, přizvete si nezávislé odborníky, kteří se dlouhodobě věnují modelování dopadů změn v dávkovém systému? I když, a to je zřejmé, nemusí vždy souhlasit, nebudou vždy jaksi se přizpůsobovat názoru ministerstva, ale nedá se jim upřít ta expertiza? Jako příklad dávám PAQ Research, ale je to i spousta jiných lidí. Já nevím, kolik přesně bylo členů té minulé pracovní skupiny, která byla skutečně čistě expertní, ale myslím, že to bylo něco kolem šesti, sedmi členů.
Třetí věc, co se týče toho dnešního projednávání, tak novela zákona o životním a existenčním minimu je zase jenom jako kdyby technická, jenom to odložíme, to období, ke kterému se to bude pak přepočítávat. Ale ta podstata věci, jak jsou dneska nastavené podmínky pro lidi, kteří, a to je potřeba si říci, jsou v nějaké trošku speciálnější situaci, ne v tom úplně standardním problému. (Zvyšující se hluk v sále.)
Například to, že zprostředkovaní pěstouni mají nárok na pracovní bonus, nezprostředkovaní pouze omezeně a že u pěstounů se majetek svěřeného dítěte nově započítává do majetku domácnosti. Nově, protože je tam nově ten majetkový test. Takže pak pěstoun s vlastními dětmi nedosáhne na dávku, i když by na ni jinak měl nárok. Jenom na tom chci ukázat, že to je absurdní důsledek...
Děkuji. Je to absurdní a domnívám se, že nezamýšlený důsledek, který určitě nemá na tu komunitu pěstounů nijak negativně dopadnout, ale teď to tak reálně je. Protože ty peníze dítěte svěřeného do pěstounské péče jsou něco, co je uložené bokem, pěstoun s tím nemůže nakládat nad rámec toho, aby se třeba zhodnocovaly, prostě nejsou to peníze pěstouna a jeho dětí, jeho rodiny. Ale teď v rámci té superdávky se prostě stanou takovéhle neblahé důsledky, které se budou týkat menšího počtu lidí, ale jsou úplně zbytečné, mohou zbytečně odradit třeba i někoho od toho, aby se stal pěstounem. Já bych velice ráda, aby tady zaznělo, jak se budou tyto věci řešit. A jestli mohu poprosit, berme toto jako vystoupení s přednostním právem, zůstanu přihlášená na tabuli s řádnou přihláškou a tím jenom si zachováme možnost pokračovat v diskusi poté, co pan ministr zareaguje.
Děkuji.
