Ančincová (Piráti): Měli bychom si vyjasnit definici zranitelnosti

Tak krásný den i z mé strany.
Já bych chtěla na začátku právě poděkovat za ty schůzky, které probíhaly tento týden, i za tu deklaraci a avízo, že v tom budeme pokračovat právě ve prospěch občanů České republiky. Já jsem vždycky tady vystupovala primárně k sociální oblasti a já právě tu oblast péče, třeba zdravotnictví, vnímám právě jako velmi nadstranickou, kde bychom právě měli spolupracovat koalice - opozice. A za to moc děkuji. Za Českou pirátskou stranu.
Já bych chtěla tady pár poznámek k tématu, které my tady dneska řešíme primárně jako technický proces, nicméně, jak už bylo avizováno, bude se nám v následujících jednáních Poslanecké sněmovny opakovaně vracet. A my teďka chceme pomoci přetíženým úřadům práce získat čas, aby vše proběhlo, jak má, a mohly se teďka nadechnout. Zároveň ale tady máme prostor otevřít témata, právě ohledně super dávky, kde nás tlačí pata.
Všichni jsme tady deklarovali, že chceme systém dávek sociální pomoci, který bude spravedlivý, méně administrativně náročný, efektivní a právě především více adresný vůči občanům. Nicméně už teďka z terénu se nám například potvrzuje, že systém je velmi tvrdý vůči jednočlenným domácnostem například. Ty mají nízké stropy uznatelných nákladů na bydlení a zároveň velmi nízký pracovní bonus v případě, že kombinují pracovní aktivitu a třeba invaliditu. To je skupina, která se už tak pohybuje na hraně a současné nastavení pro ni nepředstavuje dostatečnou motivaci ani ochranu.
Velké téma také představují a budou představovat nízkopříjmové domácnosti. Podle dostupných dat dnes dávky čerpá pouze třetina až polovina oprávněných, to znamená, že značná část lidí, kteří by na podporu měli nárok, ji z různých důvodů nevyužívá. Navýšení čerpání prostřednictvím cílené práce s těmito lidmi by mohlo významně přispět k redukci příjmové chudoby v České republice. Nejde tady jen o parametry dávky, ale také právě o tu dostupnost, informovanost a doprovodnou podporu.
Na místě, jak už zaznělo, je také revize nájemních normativů. Bylo deklarováno, že data budou vyhodnocována. Za to moc děkujeme. To je opravdu správný krok. Nicméně už nyní máme zprávy z terénu, že řada rodin může doplatit právě na to nedostatečné zacílení normativů podle cenové mapy. Pokud normativy nereflektují skutečné náklady v konkrétních lokalitách, systém přestává být tímto spravedlivý.
Současně bychom si měli také vyjasnit, co vlastně považujeme za definici zranitelnosti. Bez srozumitelného vymezení této kategorie se jen obtížně nastavuje právě ta adresná pomoc. Pokud chceme odstranit problematická místa, která právě nás teďka nejvíce tlačí, potřebujeme mít v jasno v tom, koho a jakým způsobem chceme prioritně chránit. Minulé dny, kdy jsme probírali rozpočet, důchody, sociální oblast, tak tady zaznívaly právě ty otázky té komplexnosti přístupu k sociální oblasti a já bych tady právě řekla, že sociální politika právě často hasí ty následky.
Pro nás je důležitá i ta rodinná a komplexní, která předchází, je preventivní. Protože pokud chceme dlouhodobě nastavit funkční systém, musí tyto oblasti spolupracovat a doplňovat se. A já právě bych tady chtěla i zdůraznit právě téma individuální sociální práce s klienty a nasedání na jejich potřeby, které v reálné oblasti mají.
Za nás, můžu říct, za Českou pirátskou stranu, že jsme opravdu připraveni spolupracovat na těch konkrétních řešeních, my tyto tisky podpoříme, mluvím k tomuto i k tomu následujícímu, nebudeme vetovat. Já bych poprosila, aby právě byly reflektovány ty otázky, které jsme tady vznášeli, právě je to ve prospěch lidí a klientů a občanů České republiky.
A moc děkuji.
