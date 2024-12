Bláhová (ANO): Proč se rušení poboček úřadů práce opět děje o nás bez nás?

Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,

dovolte mi, abych dnes navrhla na program jednání zařadit bod s názvem Rušení poboček úřadů práce a dopad do území.

Důvodem pro zařazení tohoto bodu je nespokojenost většiny starostů, v jejichž městu či obci se zrušení poboček chystá. Podle návrhu generálního ředitele má být zrušeno 83 poboček úřadů práce, z (nichž) je velmi velké procento poboček v obcích s rozšířenou působností. Důvodem je údajně zvýšení bezpečnosti zaměstnanců, což je určitě legitimní důvod. Ale proč se tento proces opět děje o nás bez nás starostů a jednotlivých pracovišť?

V Poslanecké sněmovně zastupuji Ústecký kraj, jehož starostové se na mě obracejí s žádostí o pomoc. Ve Svazu měst a obcí České republiky se na jednotlivé členy předsednictva obracejí další starostové, kterých se rušení týká, a to napříč celou Českou republikou. I přestože pan ministr Jurečka a pan generální ředitel (Kryštof?) Tvrdí, že dostatečně komunikují jejich (své?) představy a data do území, skutečnost je taková, že většina z nich je nespokojená, nezná ty důvody a nerozumí jim.

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 59% Přiměřená 38% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6128 lidí

Co se týče mého mateřského Ústeckého kraje, zde nebylo například zahrnuto kritérium hospodářsky a sociálně ohrožených území, nebyl dostatečně zohledněn počet osob, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, nemají přístup k chytrému telefonu a nejsou schopni si o cokoliv požádat elektronicky. Starostové jsou připraveni generálnímu řediteli naslouchat, jak by mohli být nápomocni k řešení bezpečnostní situace na dotčených pobočkách, jsou připraveni spolupracovat s Policií České republiky a s dalšími složkami, ale trvají na tom, aby se pobočky nerušily a byly zachovány.

Je smutné, že místo toho, jak pořád slyšíme, že se strukturálním postižením krajům věnuje velká péče, že jim vláda chce pomoci a zajímá je - ale realita a skutečnost je jiná, podobně jako při rušení poboček finančních úřadů, pošt, a teď tedy i úřadů práce. Je absurdní, že se rušení dotkne i regionů s nejvyšší nezaměstnaností. Starostové těchto měst se proti tomuto postupu velmi intenzivně vymezují, neboť stát by měl pomáhat a jít naopak k lidem blíž. Zajištění veřejných služeb je v postižených oblastech naprostým základem. Toto je postřeh z mého kraje, ale samozřejmě že problém rušení je v celé České republice.

Zdá se, že data, která rozhodnutí provázejí, nejsou úplná a samozřejmě by ideální bylo, aby byly všechny agendy nejprve digitalizovány, odzkoušeny, vyhodnoceny a na základě relevantních dat se prováděla takováto zásadní rozhodnutí. Ono by se totiž jistě ukázalo, že by bylo potřeba některé skutečnosti velmi přehodnotit. Domnívám se, že takto zásadní věc, která se děje na Generálním ředitelství Úřadu práce České republiky, spadající do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí, má být také prodiskutována a projednána na plénu Poslanecké sněmovny. Proto navrhuji tento bod, to je Rušení poboček Úřadu práce a dopad do území. A milé kolegyně a kolegové, prosím vás o podporu.

Děkuji.

Mgr. Kamila Bláhová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky