Bojko (JAP): Léčba Isoprinosinem zvyšuje třikrát až čtyřikrát šanci pacienta s covidem na přežití

reklama

Dobrý den, pane premiére. Pro účinný lék na covid hledíme většinou s nadějí do budoucnosti, přitom možná už dávno existuje. Řeč je o Isoprinosinu, 50 let starém léku.

Anketa Jste Čech, nebo Evropan? Čech 97% Evropan 2% Čech i Evropan 1% hlasovalo: 7029 lidí

Zřejmě nejviditelnějším propagátorem Isoprinosinu je vakcinolog Jiří Beran z Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Řada lékařů lék využívá a považuje ho účinný. Měl jsem možnost si prohlédnout klienty Domova pro seniory v Litovli, kde se virus vyskytl, a projít si jejich záznamy. Ukázalo se tam, že člověk bez příznaků, avšak s pozitivním PCR testem by měl Isoprinosine dostat co nejdříve, nečekat s tím. V opačném případě to totiž často končilo hospitalizací - shrnul Beran svou zkušenost ze zařízení, kde se vloni v červnu nakazilo nejméně 12 klientů. Nabudit Isoprinosinem imunitu už zpočátku je prý důležité zejména u lidí starších 65 let. Lék Isoprinosine poté předepsala dvaceti lidem i lékařka nakažených z Domova seniorů v Litovli na Olomoucku a prý zabral.

Víte, kolik umírá v České republice nakažených nad 85 let? Ve věkové kohortě 85+ onemocnělo do konce minulého týdne 430 osob a 119 zemřelo. Umírá každý třetí člověk, řekl Beran. V případě litovelského domova seniorů se ale statistiky nepotvrdily. Z 20 seniorů, kterým ošetřující lékařka Isoprinosine hned po prvních příznacích předepsala, nepodlehl nemoci ani jeden. Ti lidé byli ve věku 87 až 94 let. Byli to tedy lidé polymorbidní. Dalo se počítat s tím, že zemřou. Lék začali užívat a z těch 20 sice muselo být sedm hospitalizováno pro zápal plic, ale všichni se do domova důchodců vrátili živí a zdraví, popsal Beran, podle kterého je lék účinný na každou respirační virovou infekci.

Do veřejného prostoru unikly nedávno informace zaměstnanců ÚZIS a SÚKL o skutečné účinnosti Isoprinosinu s tím, že léčba Isoprinosinem zvyšuje třikrát až čtyřikrát šanci pacienta s covidem na přežití. To znamená, že v této zemi zemřelo zbytečně až 20 tisíc lidí. To jsou velmi závažné informace, které by ve finále mohly vést k obvinění mnoha lidí z podílu na smrti těchto zbytečných obětí. Jakým způsobem hodláte s těmito informacemi naložit?

Marian Bojko JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bojko (JAP): Jak jste tak rychle změnil názor za rok? Bojko (JAP): Ti lidé nechtějí dotace, nechtějí peníze, oni chtějí pracovat Bojko (SPD): Vyděšení senioři jsou zavřeni několik měsíců a kolem nich lítají bubáci ve skafandrech Bojko (SPD): Vláda si vlastně s Ústavou doslova vytírá zadek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.