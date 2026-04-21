DIA představuje priority digitalizace na rok 2026

V rámci postupující digitalizace státní správy se DIA soustředí na koordinaci při zavádění zákona o právu na digitální služby do praxe, úspěšné technické zvládnutí podzimních komunálních voleb a spuštění Evropské peněženky digitální identity. DIA je ústředním správním úřadem pro elektronickou identifikaci, služby vytvářející důvěru a pro informační systémy veřejné správy, a svou koordinační činnost vykonává již tři roky. Jejím ředitelem byl 9. března 2026 jmenován Bohdan Urban.
„Priority v oblasti digitalizace státní správy vyplývají z Programového prohlášení vlády, Hospodářské strategie Česko 2.0 a Informační koncepce České republiky,“ uvedl Lukáš Klučka, vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost, „Patří mezi ně například debyrokratizace státu, větší sdílení dat mezi úřady, jednotná digitální brána ke všem službám státní správy nebo využití AI a automatizace ve státní správě. DIA při naplňování výše uvedených priorit hraje klíčovou roli.“
Technické zajištění podzimních voleb
DIA se zaměřuje na onboarding všech měst a obcí do nového autentizačního systému CAAIS, který bude novou bránou do všech systémů státní správy. K 17. dubnu již mělo v CAAIS otevřeno účet téměř 60 % všech měst a obcí a další stovky přibývají každý den.
DIA dále optimalizuje mobilní aplikaci eDoklady, kterou bude v době voleb používat již více než milion registrovaných uživatelů, provádí zátěžové testy produkčního prostředí a také dále posiluje kapacitu Národní Identitní Autority (NIA), přes níž jsou odbavovány všechny požadavky na přihlášení.
Implementace zákona o právu na digitální služby
Z celkem 5 755 digitalizovatelných služeb státu již bylo digitalizováno 1 953 služeb. Na dalších 1 378 se intenzivně pracuje s jasným harmonogramem spuštění, zbývajících 2 424 služeb zatím nebude digitalizováno, neboť jsou například využívány velmi zřídka, a náklady na jejich digitalizaci by tak pro stát představovaly nepřiměřenou zátěž.
DIA při postupné implementaci zákona o právu na digitální služby koordinuje činnost všech resortů. Připravila pro ně metodiku, potřebná školení, spustila Registr zastupování, který umožňuje žadatelům činit digitální úkony v zastoupení, a představila zjednodušené formuláře, které umožňují rychle a levně digitalizovat zbývající služby.
Spuštění Evropské peněženky digitální identity
Ve všech zemích EU bude na přelomu roku 2026 a 2027 spuštěna Evropská peněženka digitální identity. DIA zajišťuje v Česku architekturu celého řešení a státní infrastrukturní část celého systému, PID (Personal Identification Data), veřejnoprávní atestace, registry, napojení na NIA a další klíčové části.
Klientskou část bude zajišťovat koncesionář, který vzejde z výběrového řízení formou soutěžního dialogu. Výběrové řízení právě probíhá a účastní se ho čtyři uchazeči. Vítěz by měl být znám v průběhu letošního léta. První využití EUDIW pro online služby se předpokládá na počátku roku 2027, kdy by česká EUDIW již měla obsahovat potvrzení o občanském průkazu, řidičském oprávnění, věku a oprávnění k zastupování.
„Na splnění uvedených tří klíčových priorit vynakládáme maximální úsilí,“ doplnil Bohdan Urban, ředitel DIA. „Vedle toho samozřejmě zajišťujeme provoz všech produktů a služeb pro veřejnost a podporu pro úřady. Právě jsme dosáhli významného milníku 5 milionů zřízených datových schránek, a těší nás, že stále roste i počet datových schránek, které si dobrovolně zřizují občané nepodnikatelé.“
