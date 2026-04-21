Jakob (TOP 09): Cílem koalice je finanční likvidace médií veřejné služby

Pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové,
já si dovolím zrekapitulovat velmi stručně to, co se tady na půdě Poslanecké sněmovny jako toho objektu dneska dělo, a díky tomu budu moct být i dneska stručnější, byť budu navrhovat dvě úpravy programu, tak jak jsem i v těch přihláškách uvedl.
V ranních hodinách jsme se v rámci opozice zcela jednomyslně, jednoznačně shodli na tom z těch tady už opakovaných důvodů, jak tady, tak předtím na tiskových konferencích, že nepřipustíme, aby v tomto týdnu došlo k volbě členů Rady České televize, a že jsme připraveni kvůli tomu zablokovat jednání Sněmovny.
Na to jsme byli a pořád jsme připraveni. A potom na jednání grémia jsme to diskutovali se zástupci koalice s cílem dohodnout se, aby k té volbě v této situaci nedošlo. Bohužel jsme byli oslyšeni a koalice si na tom trvala.
Rád bych ještě zdůraznil, že nám šlo jen a pouze o ten jediný bod Volba členů Rady České televize, nikoliv volební blok jako celek nebo kterákoliv volba, včetně volby členů vyšetřovací komise, jak nepravdivě neřkuli lživě interpretoval na tiskové konferenci předseda Tomio Okamura.
Takže to jednoznačně vyvracím, od začátku nám jde o tento jediný bod. Teď na začátku, a to jsme všichni, všechny strany opozice, postupně deklarovali, a odhodlání poslanců bylo evidentní. Koalice ústy paní předsedkyně klubu hnutí ANO v tuto chvíli nenavrhla pevné zařazení volebního bloku, tedy ani toho bodu Volby členů Rady České televize. Poté nás ujistila, že dnes k takovému návrhu ze strany koalice nedojde, takže v tuto chvíli není potřeba dnes přistoupit k tomu, abychom blokovali jednání Poslanecké sněmovny a při tom jednání jsme se rovnou dohodli, že dnes, tedy po té devatenácté hodině, tak jak bývalo zvykem i v minulosti, tak bude nastaven ten čas navíc, který tady strávíme do schválení programu, minus 1 hodina. Tak bývalo dobrým zvykem.
Samozřejmě není vyloučeno, že vládní koalice navrhne ten bod zítra ráno, a tady si troufnu říct, že můžu za celou opozici garantovat opět naši připravenost a jednoznačné odhodlání k tomu, abychom naplnili to, co jsme říkali dnes, tedy že rozhodně budeme bojovat všemi prostředky, které máme k dispozici, aby k té volbě z těch známých důvodů nedošlo.
K těm bodům, co chci navrhnout, nebo úpravám programu. První je návrh na nové zařazení bodu s názvem Plán vládní koalice na likvidaci České televize a Českého rozhlasu a pokud by byl zařazen, tak jej navrhuji jako první bod dnešního jednání. O tom tématu tady hovořím opakovaně, naposledy minulý čtvrtek, předtím několikrát. Trvá to už několik měsíců od okamžiku, kdy započaly ty spekulace o návrzích, které koalice v tomto směru chystá. A rozhodně jsem nemýlil, že cílem koalice, koaličních představitelů poslanců, je skutečná finanční likvidace médií veřejné služby a tedy de facto zestátnění.
Já jsem tady ukazoval grafy už minulý čtvrtek, budu vám je ukazovat pořád a stále, abyste si, kolegové z koaličních řad, uvědomili, co to znamená, pokud by byl přijat ten zákon. Vy byste v nominální hodnotě vrátili finance České televize na rok 2008. V nominální hodnotě, a když si představíme reálnou hodnotu těch peněz, tak byste podhodnotili financování jak České televize, tak Českého rozhlasu na absolutní historické a likvidační minimum.
Od toho čtvrtka se událo a zároveň i neudálo několik věcí. První, co se neudálo, tak je to Patrikem Nacherem avizované představení toho mezikroku, mezičlánku, což už se mělo učinit někdy před měsícem a půl, teď to bylo avizované do konce minulého týdne. Opět nevíme nic, jak kolega Výborný říkal, ano, vládne tady chaos, což je dobrým zvykem hnutí ANO, když je u vlády, takže opět nevíme, jenom tušíme, a ono to bylo řečeno představiteli vládní koalice, že dojde k zavedení řady výjimek z povinnosti placení televizních a rozhlasových poplatků. A co to znamená? Urychlenou finanční likvidaci České televize a Českého rozhlasu. No, můžete kroutit hlavami jak chcete, ale je to tak. A zvlášť, omlouvám se, nezodpovědné nebo dokonce barbarské je to udělat v průběhu jednoho rozpočtového roku, kdy ta média, ty instituce, samozřejmě mají své své závazky a mohlo by to dokonce velmi rychle, v řádu měsíců, skončit tak, že ty instituce nebudou likvidní a dojde k jejich krachu ještě předtím, než byste stihli další zákon projednat.
Tak ale slíbil jsem, že budu stručný. Vyjadřuji se k tomu tématu opakovaně a bude-li potřeba, když dnes neschválíte ten návrh do programu, tak samozřejmě se k tomu milerád vrátím a opět navrhnu zítra ráno a jsem připraven ty konsekvence včetně – a co jsem zapomněl, já se omlouvám, ještě se vrátím, protože to je důležité, to, co se odehrálo v neděli v hlavním diskusním pořadu České televize, kdy představitel, významný představitel hnutí ANO, v uvozovkách varoval pana moderátora, zkušeného profesionála, říkal mu, aby si na to dával pozor, aby zlepšil svou práci, a to skutečně by politik se takového faulu neměl dopouštět, zvláště pak politik z řad koalice, která chce zlikvidovat Českou televizi a Český rozhlas. A bylo zajímavé, že potom se na jeho obranu vyhrnula taková letka z řad jeho kolegyň a kolegů z poslaneckého klubu, kteří hned psali, že pan moderátor by si měl přečíst kodex České televize, měl by si přečíst náplň své práce, pracovní činnosti. To je naprosto absurdní, a tím jste sami sebe usvědčili z toho, jaké jsou vaše cíle a že je to opravdu ta likvidace, je to umlčení novinářů, že se vás nemají novináři ptát na něco, na co vy nechcete, aby se vás ptali a že se z médií veřejné služby má stát hlásná trouba vládní většiny a koalice. A to my nepřipustíme.
Já bych rád ocenil, že je celá řada významných hlasů z veřejnosti, které s těmi vašimi návrhy jednoznačně nesouhlasí, ať už jsou to představitelé odborné veřejnosti, ať už jsou to významní zástupci umělecké sféry, ale jsou to i studenti, kteří z tohoto důvodu na zítřek vyhlásili stávku. A já si jich všech velmi vážím a děkuji jim za tyto odvážné kroky. A dovolil bych si upozornit na příklady z naší historie. Uvědomte si, kdy právě tyto zmiňované skupiny se ozvou, kdy se tak v minulosti stalo. Vždy to bylo v situaci, kdy byla ohrožena demokracie v naší zemi. A do této situace se dostáváme bohužel díky vašim nápadům s likvidací svobodných nezávislých médií i dnes.
Tak k druhému bodu. Ten návrh je jednoduchý. Je to návrh na vyřazení bodu 82, tedy ta volba členů Rady České televize. Tím, kdybychom to dneska odhlasovali, tak tento týden tady tu bitvu, první z té asi dlouhé války vést nebudeme muset. Máte to v rukou, ta volba bude odložena a uvidíme, jestli se v mezičase něco vyjasní.
Tak děkuju za pozornost.
