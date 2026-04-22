Zelenskyj: Opravili jsme Družbu. A teď nám dejte peníze

„Čerpání ropy by mělo začít zítra (ve středu) v poledne,“ uvedl zdroj a dodal, že maďarská ropná společnost MOL podala první žádost o tranzit. Zdroj, který si přál zůstat v anonymitě, uvedl, že první várka bude rozdělena rovným dílem mezi Maďarsko a Slovensko, ale neupřesnil objem ropy, která bude čerpána. Tato trasa představuje zhruba 86–92 % maďarského dovozu ropy a téměř sto procent dodávek na Slovensko, na což upozornil server Kyiv Independent.
Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že opravy jsou dokončeny, a vyzval EU, aby odblokovala úvěr ve výši 90 miliard eur, který byl zastaven kvůli sporu o ropovod.
„Právě jsem hovořil s kancléřem Merzem a dnes jsem také hovořil s předsedou Evropské rady Costou a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Je nezbytné, aby byl odblokován evropský balíček podpory pro Ukrajinu – 90 miliard eur na dva roky. Tyto prostředky již Evropská rada schválila, ale byly zablokovány. Pro jejich blokování již neexistují žádné důvody. EU požádala Ukrajinu o opravu ropovodu Družba, který Rusko zničilo. Opravili jsme ho. Doufáme, že EU také splní dohodnuté závazky,“ řekl Zelenskyj.
A přišel s ještě jednou výzvou.
„Dlouhodobě nedošlo ani k žádnému pokroku v otázce nových sankcí proti Rusku kvůli této válce, což je obzvlášť neužitečné v době, kdy Spojené státy uvolňují omezení. Je třeba udržovat tlak, aby Rusové neměli pocit, že mohou vést válku klidně a beztrestně,“ upozorňoval Zelenskyj.
Přidal jedno upozornění.
„Nikdo v současné době nemůže zaručit, že Rusko nebude opakovat útoky na ropnou energetickou infrastrukturu,“ řekl v úterý.
A nakonec řekl pár slov o situaci v armádě.
„Dnes jsem také podrobně jednal s ukrajinským ministrem obrany Fedorovem a vojenským velením. Je třeba podniknout kroky ke zlepšení motivace našich vojáků – jak z hlediska personálního obsazení jednotek, tak i dodatečného financování armády. Rozhodnutí se připravují,“ uvedl.
Ukrajina opakovaně uvedla, že opravy provádí co nejrychleji. Předseda Evropské rady António Costa v příspěvku na X poděkoval Zelenskému za splnění svého slibu obnovit tok ropy.
Ukrajina je po čtyřech letech války s Ruskem závislá na západní finanční podpoře. Letos potřebuje 52 miliard dolarů externího financování a ekonomové tvrdí, že bez půjčky EU by jí mohly peníze dojít už v červnu.
Ale pozor. Zdroje z oboru agentuře Reuters sdělily, že Rusko plánuje od 1. května zastavit dodávky kazašské ropy do Německa přes samostatnou větev Družby.
Tranzit ropovodem dosáhl loni desetiletého minima 9,7 milionu tun, přičemž Slovensko obdrželo 4,9 milionu tun a Maďarsko 4,35 milionu, uvádí kyjevská poradenská společnost pro ropu ExPro.
Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár, kterého citoval server Kyiv Independent, po zasedání Rady pro zahraniční věci EU v Lucemburku 21. dubna uvedl, že Slovensko obdrželo signál, že by se dodávky ropy mohly obnovit, ale varoval, že „prozatím nemáme takové informace“ potvrzující skutečné dodávky.
Blanár dodal, že Slovensko by bylo připraveno podpořit další sankce EU vůči Rusku a uvedl, že by mohlo podpořit i nový balíček, „protože by podle našeho hodnocení neměl významný dopad na slovenskou ekonomiku“, ale až poté, co bude ruská ropa opět proudit ropovodem.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.