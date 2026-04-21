Krajča (KSČM): Pokus zakázat Komunistickou stranu Polska opět nevyšel

Nejnovější snaha zakázat komunistickou stranu v sousedním Polsku opět skončila nezdarem. Navzdory prosincovému rozhodnutí Ústavního soudu Polské republiky, které prohlásilo Komunistickou stranu Polska za protiústavní, byla strana polských komunistů opět zapsána do oficiálního rejstříku politických stran a nadále legálně funguje. Odstranění strany ze seznamu politických stran, které inicioval prezident Polska Karol Nawrocki, bylo totiž nyní fakticky zrušeno.
Jedná se o vítězství Komunistické strany Polska, která rozhodnutí o svém zákazu napadla a její odvolání uspělo. Jde tak o další porážku dlouhodobé kampaně za potlačení komunistických politických aktivit v Polsku právními prostředky. Již více než deset let se přední osobnosti v Polsku vládnoucího režimu pokoušely kriminalizovat a zakázat Komunistickou stranu Polska s odvoláním na ústavní ustanovení, která komunismus staví do rovnítka s takzvaným „totalitarismem“. Tyto snahy však opakovaně narážely na rozpory v samotném právním systému.
Gratuluji polským soudruhům k úspěchu v jejich odporu proti snahám vládnoucího režimu zahnat je do ilegality. Komunistická strana Čech a Moravy proti snahám zakázat Komunistickou stranu Polska a perzekuovat její členy opakovaně protestovala. I nadále stojíme jednoznačně za Komunistickou stranou Polska a všemi polskými komunisty a odsuzujeme všechny antikomunistické a protidemokratické snahy potlačit komunistickou opozici v sousedním Polsku.
