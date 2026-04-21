Ministr Bednárik: Bezpečnější, chytřejší a praktičtější doprava

Dokument počítá s rozvojem kooperativních inteligentních dopravních systémů, které propojují vozidla, infrastrukturu a další účastníky provozu. Cílem je zvýšit bezpečnost, zlepšit plynulost dopravy a snížit její dopady na životní prostředí.
„Schválená strategie C-ITS je dalším krokem k dopravě, která je bezpečnější, chytřejší a praktičtější pro každodenní život. Chceme, aby se důležité informace o dění na silnici dostávaly co nejrychleji k řidičům, ať už přímo do vozidel, nebo přes nástroje, které běžně používají. Stejně důležité je ale i to, že lépe propojená doprava pomůže záchranářům, městům i správcům infrastruktury a vytvoří podmínky pro další rozvoj moderní mobility v České republice,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Strategický dokument pro období 2026 až 2031 stanovuje směr dalšího rozvoje C-ITS v Česku a navazuje na dosavadní pilotní projekty, díky nimž už dnes v tuzemsku funguje robustní a otevřený ekosystém propojující vozidla, dopravní infrastrukturu a další systémy v reálném čase.
Cílem strategie je vytvořit do roku 2031 plně funkční prostředí pro služby C-ITS na celém území České republiky. Dokument stojí na třech hlavních přínosech:
- vyšší bezpečnosti dopravy,
- lepší plynulosti a efektivitě provozu,
- snížení negativních environmentálních dopadů dopravy.
Strategie současně počítá s využitím kombinace technologií krátkého dosahu ITS-G5 a mobilních sítí 5G či LTE tak, aby se důležité dopravní informace dostávaly k co nejširšímu okruhu uživatelů.
Vedle rozšíření počtu uživatelů a lepší dostupnosti služeb počítá materiál například s vybudováním národního systému podpory průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému, s propojením a zkvalitněním datových zdrojů, s podporou datově propojených a automatizovaných vozidel, s pilotním nasazením C-ITS v železniční dopravě i s využitím nových technologií včetně předpovídání dopravních toků prostřednictvím AI. Součástí je také ukotvení rolí jednotlivých aktérů, certifikace a informační servis pro další rozvoj celého ekosystému.
Pro běžné řidiče má strategie konkrétní přínosy. Počítá s tím, že důležité dopravní informace se budou dostávat nejen do vozidel vybavených jednotkou C-ITS, ale také do infotainmentů, navigačních a městských aplikací prostřednictvím rozvoje Public API* . To pomůže rychleji upozorňovat například na nehody, kolony, práce na silnici, nebezpečné situace nebo blížící se vozidla IZS. Strategie vychází i z toho, že navigaci používá při jízdě významná část řidičů, a právě proto může být tento kanál účinným způsobem, jak dostat důležité informace přímo k lidem na cestách.
Významnou součástí schváleného materiálu je také větší bezpečnost na železničních přejezdech a podpora budoucí automatizované mobility. Strategie počítá s pilotním ověřováním scénářů C-ITS na přejezdech a s novými datovými a senzorickými vstupy, které mají v budoucnu pomáhat i při rozhodování propojených a automatizovaných vozidel. Vedle vyšší bezpečnosti má rozvoj C-ITS přinést i plynulejší provoz, lepší práci s dopravními daty a nižší ekologickou zátěž způsobenou dopravními zácpami.
Strategie navazuje na už existující infrastrukturu v Česku. ŘSD už vybudovalo infrastrukturu C-ITS na vybraných úsecích dálnic D0, D1, D5 a D11 a dále ji rozšiřuje také na D2, D8 a D10. Rozvoj probíhá také v řadě měst. Už dnes tak systém poskytuje dynamické informace o dopravních omezeních, nehodách, kolonách nebo mimořádných meteorologických jevech a vytváří základ pro další rozvoj služeb v celostátním měřítku.
