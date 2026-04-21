Kubisková (Výzva): Cenové stropy nejsou řešení, mohou vést až k nedostatku paliv

Článek byl převzat z Profilu Ing. Karolína Kubisková - Cenové stropy nejsou řešení a mohou vést až k nedostatku paliv!
To si mnohé menší nemohou dlouhodobě dovolit. Proto raději zavírají, nebo naftu jednoduše neprodávají. Tvrzení, že jde pouze o „stropování marží“, je záměrný klam. Pokud by byly stropovány POUZE MARŽE, čerpací stanice by nikdy nemohly nuceně generovat ztrátu, protože by si ke svým nákladům připočetly marži až do maximální výše. Ceny by navíc byly rozdílné, protože každá čerpačka nakupuje v jiný čas za různé ceny.
CENOVÉ STROPY ale nutí pumpy prodávat nuceně se ztrátou, čímž jim vznikla škoda. Aby se vláda pojistila proti možným žalobám o náhradu škody, zrychleně (ve stavu legislativní nouze) schválila zákon o regulaci cen formou vládního nařízení. Ten totiž omezuje možnost vymáhat škodu po státu.
To je vrchol alibismu. Vláda nejdříve na základě lží přistoupí k regulacím vysoce konkurenčního trhu, který funguje. Když tím způsobí podnikatelům škodu, kterou mohou vymáhat, označí to za možnou hospodářskou škodu státu a tlačí na přijetí zákona, který to znemožní!
Druhá past je státem vlastněný distributor ČEPRO a jeho diskontní politika čerpacích stanic Eurooil, které prodávaly výrazně pod stropy (někdy byly i více než 1 Kč pod prodejní cenou ONO), což krátkodobě poškodilo konkurenci a muselo být nutně kompenzováno marží z velkoobchodu. Propad zisku Čepra tak zaplatíme my všichni. Některé jejich čerpací stanice byly dokonce vyprodané a nestíhali je zavážet.
ÚOHS konstatoval, že když ČEPRO není dominantní, může prodávat i ztrátově, ale co odpovědnost za řádné hospodaření se svěřeným majetkem? To by mohl šetřit soud! Management ČEPRA nemůže mít klidné spaní. Takto by se totiž žádná soukromá firma nechovala!
Pokud stát, ÚOHS a státní podnik budou takto pokračovat, dojde k likvidaci nezávislých čerpacích stanic, omezení konkurence, a tím i k růstu cen pro zákazníky. Nejenže jsou takové praktiky zcela proti pravidlům volného obchodu a popírají ekonomické teorie, ale hrubým způsobem také křiví trh i samotné principy jeho fungování.
Toto není ochrana spotřebitelů, je to návrat k řízené ekonomice před rokem 1989 a k likvidaci svobodného podnikání. A to zodpovědné rozhodně NENÍ!
Ing. Karolína Kubisková
