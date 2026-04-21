Minář velí do ulic kvůli ČT: „Braňte ji v horku i mraze.“ Sám má problém

Spolek Milion chvilek pro demokracii znovu vyzývá lidi do akce. Reaguje tak na plánované změny financování České televize a Českého rozhlasu, které připravuje vláda. Podle iniciativy jde o pokus „ovládnout média“ a Česko se prý vydává „cestou východních autoritářů“.
Výzva přichází ve chvíli, kdy se kolem České televize vyostřuje atmosféra. Zaznívají slova o „spacácích“ i „okupační stávce“. Bývalý redaktor ČT Marek Wollner mluví o tom, že lidé „musí jít do spacáků“, producent Jan Štern přímo o „okupační stávce“. Do této nálady Milion chvilek přilévá olej s výzvou, aby občané byli připraveni média bránit „v horku i mraze, na vesnicích i v Praze“.
Zároveň spolek znovu oživuje svou představu masové mobilizace. Už dříve mluvil o takzvané „milionové síti“ lidí připravených rychle vyrazit do ulic. Podle kritiků jde ale spíš o silná slova než reálnou sílu. Sociolog Petr Hampl v minulosti pro ParlamentníListy.cz uvedl, že podobné výzvy jsou „součást hry“ a že žádná taková síť ve skutečnosti nevznikne.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Objevily se i spekulace o možném zahraničním vlivu, které spolek odmítá. Faktem ale zůstává, že detailní strukturu financování zveřejnit nechce.
Další kontroverzi přinesla kampaň proti poradkyni premiéra Natálii Vachatové. Milion chvilek tehdy pomáhal mobilizovat veřejnost kvůli jejím údajným vazbám na Rusko. Sněmovní komise pro kontrolu BIS však následně uvedla, že nepředstavuje bezpečnostní riziko. Kritici mluvili o „honu na čarodějnice“ a zaznívaly výzvy k omluvě — ta ale nepřišla.
Kolem spolku navíc visí i další spory. Advokát Tomáš Nielsen jménem europoslance Petra Bystroně a hudebníka Petra Štěpánka vyzval Milion chvilek k omluvě za použití fotografie bez souhlasu autora a za tvrzení, že Bystroň je placen Rusy. Pokud omluva nepřijde, mají následovat žaloby.
Kritické hlasy přicházejí i z politického a komentátorského prostředí. Například Jakub Svoboda (Motoristé) označil Milion chvilek za PR nástroj opozice a zpochybnil obraz spontánního občanského hnutí.
Milion chvilek tak znovu vstupuje do ostrého střetu o média a politiku. Jenže zatímco jeho lídr Mikuláš Minář vyzývá k obraně demokracie a mobilizaci ulic, kolem samotné iniciativy přibývá otazníků — od financování přes minulé kampaně až po to, jak „čisté“ jsou její skutečné cíle.
