Minář velí do ulic kvůli ČT: „Braňte ji v horku i mraze.“ Sám má problém

21.04.2026 21:15 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Spolek Milion chvilek znovu vyzývá k mobilizaci veřejnosti kvůli České televizi a varuje před ohrožením demokracie. Výzva přichází v době, kdy se kolem Kavčích hor mluví o stávkách a „spacácích“. Zároveň ale sílí pochybnosti o samotné iniciativě – od financování velkých demonstrací až po sporné kampaně z nedávné minulosti.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Mikuláš Minář na Letné

Spolek Milion chvilek pro demokracii znovu vyzývá lidi do akce. Reaguje tak na plánované změny financování České televize a Českého rozhlasu, které připravuje vláda. Podle iniciativy jde o pokus „ovládnout média“ a Česko se prý vydává „cestou východních autoritářů“.

Výzva přichází ve chvíli, kdy se kolem České televize vyostřuje atmosféra. Zaznívají slova o „spacácích“ i „okupační stávce“. Bývalý redaktor ČT Marek Wollner mluví o tom, že lidé „musí jít do spacáků“, producent Jan Štern přímo o „okupační stávce“. Do této nálady Milion chvilek přilévá olej s výzvou, aby občané byli připraveni média bránit „v horku i mraze, na vesnicích i v Praze“.

Zároveň spolek znovu oživuje svou představu masové mobilizace. Už dříve mluvil o takzvané „milionové síti“ lidí připravených rychle vyrazit do ulic. Podle kritiků jde ale spíš o silná slova než reálnou sílu. Sociolog Petr Hampl v minulosti pro ParlamentníListy.cz uvedl, že podobné výzvy jsou „součást hry“ a že žádná taková síť ve skutečnosti nevznikne.

Chvilkaři? Jen technoparty. Hampl nabádá Babiše: Řešte Lukačoviče
„Vymývání mozků.“ Expert varuje: Děti na pódiu nebyly v pořádku
„Už to bylo divný.“ Demonstranti začali odcházet z Letné
„Neseďte a jednejte!“ Minář vyzval k mobilizaci


Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

87%
3%
5%
5%
hlasovalo: 1221 lidí
Vedle mobilizace ale zůstávají kolem Milionu chvilek i další otázky. Veřejnost například řešila financování demonstrace na Letné, která měla stát kolem sedmi milionů korun. Spolek odmítl zveřejnit konkrétní dárce s odkazem na ochranu soukromí. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc v té souvislosti uvedl, že veřejnost má právo vědět, jak takové organizace získávají peníze, zvlášť pokud vstupují do politického prostoru.

Objevily se i spekulace o možném zahraničním vlivu, které spolek odmítá. Faktem ale zůstává, že detailní strukturu financování zveřejnit nechce.

Další kontroverzi přinesla kampaň proti poradkyni premiéra Natálii Vachatové. Milion chvilek tehdy pomáhal mobilizovat veřejnost kvůli jejím údajným vazbám na Rusko. Sněmovní komise pro kontrolu BIS však následně uvedla, že nepředstavuje bezpečnostní riziko. Kritici mluvili o „honu na čarodějnice“ a zaznívaly výzvy k omluvě — ta ale nepřišla.

Kolem spolku navíc visí i další spory. Advokát Tomáš Nielsen jménem europoslance Petra Bystroně a hudebníka Petra Štěpánka vyzval Milion chvilek k omluvě za použití fotografie bez souhlasu autora a za tvrzení, že Bystroň je placen Rusy. Pokud omluva nepřijde, mají následovat žaloby.

Kritické hlasy přicházejí i z politického a komentátorského prostředí. Například Jakub Svoboda (Motoristé) označil Milion chvilek za PR nástroj opozice a zpochybnil obraz spontánního občanského hnutí.

Milion chvilek tak znovu vstupuje do ostrého střetu o média a politiku. Jenže zatímco jeho lídr Mikuláš Minář vyzývá k obraně demokracie a mobilizaci ulic, kolem samotné iniciativy přibývá otazníků — od financování přes minulé kampaně až po to, jak „čisté“ jsou její skutečné cíle.

„Vyrob mi kompro.“ Jakl: Minář a zákulisí kauz, o kterých se nemluví
Týden pro omluvu od Milionu chvilek. Pak přijdou žaloby
Čtvrt milionu hlupáků. Umělci o Letné. Ale tohle se opozici líbit nebude
Svoboda: Milion chvilek je Pavlova PR agentura. Ptal jsem se Mináře na jeho 6 milionů

Mgr. Martin Baxa byl položen dotaz

Proč by ČT nemohla být nezávislá i bez poplatků?

Je to jen o penězích? Podle mě ne. A proč by nemohla fungovat třeba jako ostatní televize? Nebo podle vás ty neposkytují nezávislé informace? Myslím třeba Novu, Primu. Navíc, jestli má být financována z rozpočtu, pořád je to pro ni benefit. A z rozpočtu jsou schvalovány i rozpočty dalších nezávislýc...

