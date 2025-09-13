Bondarenková (SPD): Migrace, Green Deal a dluhový řetěz – zvolíte pohodu a jste v háji

Co teď zkazíme, jako občané ČR, už mnohdy nepůjde napravit. To už budou příště rozhodovat jiní. Vy ne.
Diskuse na petičních stáncích – lidem se zhoršila životní úroveň
V rozhovorech s lidmi na petičních stánkách po celé Praze jasně vidíme, že letos je hodně jiná situace než v předchozích letech. Jsem deset let v SPD, ale tak vřelé přijetí našich voličů a potenciálních voličů jsem ještě nezažila. Samozřejmě jsou i lidé, kteří s námi nesympatizují, a ti to dávají na jevo dvojím způsobem. Buď jen tak něco křiknou a jdou dál, ale letos je novinka, že obvykle je okamžitě verbálně pokárá někdo, kdo jen jde okolo a neprojevoval ničím viditelným sympatie k SPD.
Nebo sympatizanti jiných stran přijdou k našemu stánku a jako že diskutují. Nicméně i když jim odpovídáme, často kladou pořád stejné otázky dokola, jako to dělají v ČT. Vcelku vtipné je, že si neuvědomují, že tím přispívají k lepšímu renomé našeho petičníího stánku, protože čím víc lidí se někde shlukuje, tím je to pro ostatní atraktivnější a spíš se jdou podívat.
JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA
Pak je spousta lidí, kteří prostě rovnou ví, o co jde, a jdou přímo podepsat petici, resp. některou z petic. Podle toho, o kterou je největší zájem, usuzuji, že lidi nejvíc trápí potenciální masová migrace (nelegální migrace, ale i legalizovaná migrace původních nelegálů) z nekompatibilních zemí, chtějí chránit českou korunu a rozhodně nechtějí přijmout euro (padají velmi přesné ekonomické argumenty), nelíbí se jim, co dělá Česká televize a že je nutí platit, i když ji nesledují.
A rozhodně ví, že je u nás potlačovaná svoboda slova. Což naopak vůbec netuší ti, co mají provládní názory, ti se obvykle nesmírně diví. A už vůbec neví o případech propouštění z práce (jak za bývalého režimu), případy jako prof. Petr Drulák, doc. Miroslav Ševčík, RNDr. Karel Drbal atd. k nim přes veřejnoprávní média, která sledují, prostě nedolehly.
Nevyprovokovaný konflikt? A co ATO v roce 2014?
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Co víme z ohlasů na sociálních sítí i z rozhovorů s jinými lidmi, hodně českých občanů trápí rozvolnění migrační a azylové politiky i směrem k Ukrajině. To se v čase vyvíjí. Když byl jejich stát napaden, hodně lidí projevovalo pochopení, chtělo různě pomoci. Ale už tehdy nemálo lidí, kteří průběžně sledují zprávy a pamatují si je, konstatovalo, že to nebylo úplně nevyprovokované.
Řada lidí si ještě pamatuje ATO – Antiteroristickou operaci, kterou nařídila popřevratová kyjevská vláda v roce 2014 a která znamenala masivní bombardování celé doněcké a luhaňské oblasti. Lidé v těchto oblastech z velké části s tím, jak dopadl Majdan, nesouhlasili, naopak podporovali legálně zvoleného prezidenta Janukovyče, nelíbil se jim zákaz mluvit rusky (když to byl jejich rodný jazyk, on i tzv. suržik je bližší ruštině než ukrajinštině). Hledali také zastánce v zahraničí, což našli, na Východě.
Tam v Doněcké a Luhaňské oblasti žila spousta Rusů nebo Ukrajinců mluvících hlavně rusky, případně suržikem. Vždyť i současný prezident Ukrajiny se tehdy jmenoval Vladimír, psal to rusky a hovoří dodnes rusky dvakrát rychleji než ukrajinsky – viz záznamy jeho vystupování v KVN a Kvartal 95. Dnes si to píše Volodymyr a jeho ukrajinština je jen o trochu lepší než angličtina. To jsou ty paradoxy.
Jako by Praha bombardovala Brno a Bolek Polívka byl prezidentem
Takže když se vrátím k ATO, během této operace centrálních sil vůči separatistickým regionům došlo k bombardování milionového města Doněck, plného civilistů. A dalších měst a obcí. To jako by z Prahy vyrazili bombardovat Brno (kdyby mělo milion obyvatel). A zakázali mluvit moravským nářečím, povinně by se přeučovali na pražský standard řeči a z dějepisu by odstranili zmínky o Velké Moravě. A později by se Bolek Polívka stal prezidentem, místo dávky humoru by nechával odchytávat mladé lidi do dodávek a posílat na frontu.
Tak nesmyslně to vypadá. Ale na Ukrajině to byla realita.
EU nám určí, jak máme prodloužit Lex Ukrajina
Takže spousta Ukrajinců udělala se začátkem války na Ukrajině to nejrozumnější, co mohla, a rychle utekli za hranice. Česká republika mohutně přijímala, teď jsou ta čísla nad 400 tisíc občanů Ukrajiny v ČR, ale to je prostě jen odhad. Reálně to ani nejde zjistit, protože nekontrolujeme vlastní hranice.
A projevilo se to v tom, že sociální dávky jsou řadě českých občanů odpírány (pořád se to mění), ale pro občany Ukrajiny jsou nastavena jiná pravidla. Navíc některé instrumenty (v Lex Ukrajina, speciální zákon, který to řeší) jsou už vyňaty z pravomoci ČR a prodlužovány přes EU. To je prostě neuvěřitelné.
Hranice mají význam – aby za ně nešli darebáci
Dřív bylo obvyklým postupem, že státy si chránily své hranice, pouštěly přes ně jen prověřené osoby. Minimálně musely mít platný pas, tedy bylo kam je vrátit v případě problémů. A když někdo dělal problémy, trest vyhoštění byl zcela normálně udělován. Dnes jako by se vedení států Evropské unie z velké většiny pomátlo, nevím, čím to je. Když se snaží hlídat, kdo k nim vstupuje, a jsou třeba na hranici Schengenu, tedy jsou smluvně zavázány to dělat, tak je jiné státy EU pomlouvají, Evropská komise šikanuje a různě jim to je znemožňováno.
Zní to, jako by se současní lídři snažili Evropu zničit – zevnitř. Naznačuje to, že podléhají řízení z centra mimo Evropskou unii a jen plní úkoly. Čí úkoly to jsou, to se teprve v budoucnu ukáže. Až už bude pozdě.
Zase to Ursula, dědička Frau Merkel
My ještě nemáme zemi tak zničenou jako Francie, Německo, Nizozemí a další. Ještě se nemusí naše ženy a děti bát jít po ulici – ve dne. Ale v noci už to trochu začíná, zejména ve větších městech. Máme zde příliš neřízenou migraci a Migračním paktem od příštího roku se to má násobně zhoršit. Abychom nemohli vlastnit auta, byty, domy, vymysleli v EU projekt Green Deal a ještě Fit for 55.
Bohužel vláda Andreje Babiše to nadšeně podpořila. Znělo to sice jako nevinné nápady, které budou později „uvedeny na pravou míru“. Jenže tentokrát se to nestalo. K velkému překvapení se znovu do čela Evropské komise dostala Ursula von der Leyenová, jako by za covidu nenapáchala dost zlého, v České republice se k moci dostala pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (střídavě se skládají a rozkládají do projektu SPOLU, když je to pro ně výhodné) a STAN a Piráti (původně také v koalici, ovšem STAN nepěkně napálil Piráty a od té doby takoví kámoši nejsou).
Je zajímavé, že i do těchto voleb jistí sponzoři podělili všech těchto pět stran stejnou částkou, i když Piráti si už rok hrají na opozici, co jim „vykopli“ Ivana Bartoše z vlády pro nechopnost. A také proto, že už se pár let předem ve sněmovních kruzích vědělo, že Piráti budou chtít odejít z vlády právě rok před volbami.
Dluhový řetěz pro ČR k Titanicu Evropské unie nám nasadila pětikoalice
Takže tahle pětikoalice u moci podpořila v době českého předsednictví EU ve všech nejšílenějších plánech paní Ursulu a vznikl Migrační pakt, plán na přerozdělení nechtěných migrantů ze západu EU hlavně do středu Evropy. Jinak strašné pokuty. Pětikoalice také nijak nebránila zavádění Green Dealu, šílené změně energetické politiky (to je to, co nám vše zdražilo), obřímu zadlužování přes EU, ale se splatností desítky let. Takové dluhové otroctví – ekonomický řetěz na věčné připoutání k EU, dokud se nepřemění ve federaci nebo nepůjde ke dnu jak Titanic.
Do Bratislavy večer s trendy kabelkou, do Paříže s ochrankou po boku
Takhle shrnuto je to opravdu drsné, co se v posledních letech stalo. Racionální člověk by nepředpokládal, že k tomu může dojít na tak rozvinutém kontinentu, jakým je Evropa. Otázkou je, jestli je z toho nějaká dobrá cesta ven? Není. Každá cesta bude mít silné nevýhody, výhoody už nebudou převažovat ani v jedné variantě budoucího vývoje.
Teď, před volbami do Poslanecké sněmovny se jen musíme rozhodnout, při které cestě přijdeme o méně. Která varianta nám zachová auta, byty, domy, aspoň trochu bezpečnější ulice, svobodu slova. Mimochodem, jeďte se podívat na bezpečnost ulic do centra Bratislavy, to je úplně o něčem jiném. A porovnejte si to se situací v Praze na Andělu. A pak s ulicemi Paříže a Berlína (ale tam radši ochranku s sebou). A prosím, ani to nezkoušejte večer.
Vybírejte dobře ve volbách do Poslanecké sněmovny
Vy si vyberete, jakou chcete vlastní budoucnost. Líbivé řečičky, ale po osmé sedět doma, pána, který všude byl, doma řekne, co chcete slyšet, ale v Bruselu to odkývá. Nebo partu nadšenců za ochranu vašich zájmů, bezpečnosti, české koruny a svobody slova. Média je haní už roky, ale mají zkušenosti z Parlamentu ČR, z krajů i obcí.
To je hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), letos vylepšená o některé kandidáty z PRO (skvělý Jindřich Rajchl - MSK), Svobodní (ekonomka Šichtařová v PH a sympaťák Libor Vondráček v JČ), Trikolora (Zuzana Majerová ve Zlínském kraji, ovšem tam máme i skvělého poslance MUDr. Vladimíra Zlínského, se kterým jsme realizovali desítku seminářů na témata Gender, Covid, Umělá inteligence, Bezpečnost, Geopolitika – to i s účastí bývalého prezidenta Ing. Miloše Zemana, měla jsem tu čest tyto semináře spoluorganizovat i moderovat).
Já osobně letos kandiduji do Poslanecké sněmovny v Praze (na 4. pozici). Děkuji za vaši přízeň. Kdyby to náhodou nevyšlo, tak mne jistě budete mít zase příležitost podpořit v komunálních volbách, aktuálně jsem zastupitelka na Praze 13. Takže se každopádně uvidíme, když budete mít zájem (a do naplnění kapacity sálu na našich akcích). Ale když to vyjde, už víte, jaké vaše zájmy (normální svět, který už znáte) budu hájit.
