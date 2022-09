Brabec (ANO): Kdo si dovolí něco říct, tak je podporovatel Putina

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, Patrik Nacher mi to tou poslední větou trochu vzal z úst, ale já tu myšlenku dokončím. On to totiž řekl i pan ministr zahraničí pan ministr Lipavský a znovu to řekl pan ministr průmyslu. A já se ptám, vážení ministři, kde berete tu drzost, abyste nás, kteří mají myslím plné právo kritizovat vládu jako opozice, obvinili z toho, že jestliže si dovolíme něco říct proti vám, tak jsme podporovatelé Putina? Já vám řeknu, pánové, kdo je podporovatel Putina v tu chvíli, když to vezmu touto logikou. Pane ministře, speciálně průmyslu, podporovatel Putina je ten, kdo dokáže nebo dopustí absolutní rozvrat veřejných financí, tady to, aby tisíce, možná stovky tisíc domácností upadly do bídy, na čemž usilovně pracujete. Rozhýbal jste se až potom, co samozřejmě do vás kopli hejtmani a vaši koaliční partneři a další, a tady to vyznělo, jako že všechno je úplně v pořádku, že prostě neudělali jsme žádnou chybu. A kdo si dovolí říct, byť jenom jedno slovo, tak je podporovatel Putina. Proboha, kde to jsme? Víte, že normálně jsem klidný a snažím se to obracet v legraci - většinu svých příspěvků. Ale tohleto přece není možné. Jako vy tady, já si myslím, že už jste, pane ministře průmyslu, jeden z mála v této Sněmovně a myslím, že i v koalici, který si myslíte, že to máte v ruce, to ministerstvo, že to děláte správně. Ale musím říct, že vám vaše sebevědomí velmi závidím. Děkuju. (Potlesk z lavic ANO.)

