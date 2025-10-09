Brabec (ANO): Minus 60 milionů pro nemocnice?

09.10.2025 13:09 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na plánované sížení rozpočtu krajských nemocnic

Brabec (ANO): Minus 60 milionů pro nemocnice?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Richard Brabec

Ministr Válek chce snížit příjmy krajských nemocnic! Skrze tzv. úhradovou vyhlášku, která určuje, kolik peněz dostanou nemocnice za péči o pacienty, by Krajská zdravotní přišla až o 160 milionů korun. Tím ohrožuje péči o naše pacienty – a já to považuji za naprostou nehoráznost!

Návrh ministerstva ohrožuje stabilitu zdravotní péče v krajských nemocnicích a má negativní dopad nejen na pacienty, ale i na zaměstnance. Proto ho jednoznačně odmítáme. Pokud by situace nastala, naše obyvatele a pacienty bez kvalitní péče samozřejmě nenecháme. Peníze ale budou muset jít na úkor plánovaných investic do modernizace nemocnic a jejich oddělení.

Mgr. Richard Brabec

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Seďa (SOCDEM): Kostlivců ve vládní skříni je daleko víc
Česko má nejvíc lidí na výplatnici státu v celé EU, udeřila Šichtařová
KSČM: Návrh státního rozpočtu neřeší problémy občanů
Zelení: Fialovy škrty ohrožují demokracii

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

státní rozpočet , zdravotnictví , Brabec , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Ohrožuje návrh ministerstva zdravotnictví pod vedením Vlastimila Válka stabilitu krajského zdravotnictví?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Petra Prokšanová byl položen dotaz

Sčítání hlasů

Reakce na tuto vaši poznámku: ,,My ve Stačilo! jsme na to připraveni, ať už jde o plánované incidenty proti našim představitelům v posledních dnech, nebo snahu o manipulaci při sčítání hlasů ve volebních místnostech." Jak víte, že někdo a hlavně taky kdo se snaží nebo bude snažit manipulovat se sčí...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Brabec (ANO): Minus 60 milionů pro nemocnice?

13:09 Brabec (ANO): Minus 60 milionů pro nemocnice?

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na plánované sížení rozpočtu krajských nemocnic