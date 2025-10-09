Brabec (ANO): Minus 60 milionů pro nemocnice?

Ministr Válek chce snížit příjmy krajských nemocnic! Skrze tzv. úhradovou vyhlášku, která určuje, kolik peněz dostanou nemocnice za péči o pacienty, by Krajská zdravotní přišla až o 160 milionů korun. Tím ohrožuje péči o naše pacienty – a já to považuji za naprostou nehoráznost!
Návrh ministerstva ohrožuje stabilitu zdravotní péče v krajských nemocnicích a má negativní dopad nejen na pacienty, ale i na zaměstnance. Proto ho jednoznačně odmítáme. Pokud by situace nastala, naše obyvatele a pacienty bez kvalitní péče samozřejmě nenecháme. Peníze ale budou muset jít na úkor plánovaných investic do modernizace nemocnic a jejich oddělení.
autor: PV