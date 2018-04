Braný (KSČM): Cigareta, na níž nevydělají ani kuřáci, ani stát

Když jsem o nich v květnu loňského roku poprvé četl v deníku E15, dozvěděl jsem se: „Smyslem inovace je omezení škodlivin vdechovaných z klasické zapálené cigarety.“ U produktu zvaného IQOS se totiž tabák nespaluje, ale zahřívá. Mám ve svém okolí dost kuřáků, které od jejich zlozvyku neodradil ani zákaz pokuřování v restauracích. Tak jsem zadoufal, že alespoň budou méně škodit svému zdraví. Je ovšem pozoruhodné, že firma Philip Morris, která novinku přivedla na trh, si v USA nedovolí o nějaké menší škodlivosti nahřívání tabáku ani špitnout. Čelila by tam žalobám o miliardy dolarů za zdravotní následky. Pokud mám správnou informaci, tak výrobek IQOS tam ani neprodává. Ledovou sprchu připravil americký poradní výbor pro zdraví, podle jehož výroku se nižší škodlivost těchto cigaret neprokázala. Obsah některých škodlivých látek není u těchto alternativních výrobků nižší než u běžných cigaret. Takže v tomto směru se kuřáci nemohou zrovna radovat. Alespoň se dočkali slibu, že si bafnou v restauracích, protože zákon zatím s touto verzí cigaret nepočítá.

Ovšem kuřácký zlozvyk lze alespoň vysoko zdanit. U tzv. klasických cigaret to je pořádná částka. Když se podívám jen na spotřební daň, tak na krabičce s 20 cigaretami činí 52,60 Kč. Překvapilo mě, když jsem zjistil, že ministerstvo financí se zdaněním nového výrobku se zahříváním tabáku už více než půl roku váhá. Znamená to, že výrobce neplatí vůbec žádnou spotřební daň! Přitom se náplně prodávají za cenu, jakou by měly s daní. Od jednoho prodejce jsem se dozvěděl, že by na zákazníky nepůsobilo dobře, kdyby se později zdražily. Teď si tedy výrobce zvyšuje zisk. Není jasné, kdy skončí připomínkové řízení na stanovení spotřební daně, protože se táhne už mnoho měsíců. Ministerstvo přitom nedoporučilo pro zdanění IQOS stejný princip, ale navrhlo spotřební daň podle váhy tabáku. Což by znamenalo, že z krabičky náplní by se odvádělo na této dani do státního rozpočtu pouhých 13,42 Kč. Budu-li vycházet ze střízlivých odhadů firmy o očekávaném podílu IQOS na trhu, pak jde o miliardu korun ročně, která by do státní kasy nedoputovala. I kdyby ale připomínkové řízení dopadlo tak, že by se spotřební daň vyměřila jako u klasických cigaret, zřejmě by se zavedla až od 1.1. 2019. Takže výrobce by spotřební daň neodváděl rok a půl. A zpětně by ji vyměřit nešlo.

Co mě ale nejvíce zaráží, je to, že překvapivé daňové zvýhodnění se týká pouze jedné firmy, která tzv. alternativní cigaretu zavádí. To u ministerstva financí řízeného hnutím ANO už vůbec nedává smysl. Vždyť vlajkovou lodí vítěze loňských voleb do sněmovny bylo zavedení elektronické evidence tržeb jako nástroje nejen proti daňovým únikům, ale zejména pro srovnání podmínek stejných podnikatelských subjektů. Pokud jedni daně řádně v plné výši platili, tak byli znevýhodněni oproti těm, kteří část tržeb pro daňové účely zamlčeli. Proto se u řady občanů zavedení EET, především pro pohostinství, obchody a ubytovací služby, setkalo s příznivým ohlasem. Ani se mi nechce věřit, že v případě „nahřívaného tabáku“ ministerstvo zvolilo zcela odlišný postup a přihrálo vyšší zisk jediné firmě. Ani kuřáci, ani stát tedy na tabákové novince příliš nevydělají.

Petr BRANÝ

bývalý zpravodaj PSP ČR zákona o spotřební dani

RSDr. Petr Braný KSČM



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Spotřeba alkoholu a tabáku v České republice je stále vysoká Štefek (KSČM): Nad naší hymnou Jednotné balení cigaret: Pět let neúspěchů Smrděly ubrusy, smrad na záchodě, smrad všude. Smrad v bytě. Vášnivé diskuse o zákazu kouření

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV