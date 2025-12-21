Jindřich Šídlo děkoval SPD

„Tohle je velkolepý nástup, který oni předvedli pro své voliče,“ pravil komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo s tím, že Andrej Babiš se sice zhlédl v politice prezidenta USA Donalda Trumpa, avšak že záhy zjistí, že v Česku se nedá vládnout s pomocí dekretů. „Ale je zjevné, že Andrej Babiš změnil pozici v Bruselu tak, jak to chtějí jeho voliči. Moc důstojně to nevypadá,“ poznamenal k tomu Jindřich Šídlo.
Šídlo doplnil, že je třeba za jednu věc poděkovat konkrétně SPD, a to za to, koho hnutí nominovalo na post ministra obrany. Měl na mysli generála Jaromíra Zůnu, kterého popsal jako člověka, jenž jasně řekl, kdo je agresor a komu je třeba pomáhat. „Voliči SPD si to asi takhle nepředstavovali, ale to je problém SPD a tomu hnutí je za to potřeba poděkovat,“ zaznělo od Šídla.
A že v lednu čeká dramatickou tiskovou konferenci, kde ministryně financí Alena Schillerová řekne, že státní rozpočet je po vládě Petra Fialy v tak strašném stavu, že nová vláda nebude moct splnit některé své sliby. „Každá vláda svádí problémy na vládu předchozí,“ podotkl.
V tom se Balšínek se Šídlem shodl, že to opravdu dělají všechny vlády. Přesto bude důležité, jak bude Babišova vláda rozpočty sestavovat. Konstatoval, že Babišova vláda povládne celé čtyři roky. „Maximálně bych si řekl, že může být vyměněn jeden koaliční partner, ale ne teď,“ přemítal Balšínek. A že předpokládá, že premiér Babiš si důkladně ohlídá celou vládu. Včetně Filipa Turka, protože „neexistuje právní důvod Filipa Turka ministrem nejmenovat“.
Šídlo zmínil, že kdyby si měl tipnout, tak Filip Turek se podle jeho názoru ministrem nestane.
Oba pánové se shodli, že rok 2026 bude politicky velmi zajímavým rokem. „Ta vláda se teprve šikuje,“ poznamenal v závěru diskuse Balšínek.
