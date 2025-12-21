Jindřich Šídlo děkoval SPD

21.12.2025 16:29 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo na CNN Prima News poděkoval hnutí SPD Tomia Okamury. Šéfredaktor serveru Echo24 Dalibor Balšínek tam v souvislosti s nástupem nové vlády Andreje Babiše (ANO) mj. vzpomenul na Karla Schwarzenberga (TOP 09).

Jindřich Šídlo děkoval SPD
Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Komrntátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo na CNN Prima News

„Tohle je velkolepý nástup, který oni předvedli pro své voliče,“ pravil komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo s tím, že Andrej Babiš se sice zhlédl v politice prezidenta USA Donalda Trumpa, avšak že záhy zjistí, že v Česku se nedá vládnout s pomocí dekretů. „Ale je zjevné, že Andrej Babiš změnil pozici v Bruselu tak, jak to chtějí jeho voliči. Moc důstojně to nevypadá,“ poznamenal k tomu Jindřich Šídlo.

Šéfredaktor serveru Echo24 Dalibor Balšínek zmínil, že nastupující vláda Andreje Babiše dělá na úřadech čistky tak, aby upravila státní aparát k obrazu svému. „Vláda Petra Fialy to neudělala, a potom ji to brzdilo,“ podotkl Balšínek. Jedním dechem dodal, že když se ministrem zahraničí kdysi stal Karel Schwarzenberg, také v resortu prováděl čistky.

Šídlo doplnil, že je třeba za jednu věc poděkovat konkrétně SPD, a to za to, koho hnutí nominovalo na post ministra obrany. Měl na mysli generála Jaromíra Zůnu, kterého popsal jako člověka, jenž jasně řekl, kdo je agresor a komu je třeba pomáhat. „Voliči SPD si to asi takhle nepředstavovali, ale to je problém SPD a tomu hnutí je za to potřeba poděkovat,“ zaznělo od Šídla.  

A že v lednu čeká dramatickou tiskovou konferenci, kde ministryně financí Alena Schillerová řekne, že státní rozpočet je po vládě Petra Fialy v tak strašném stavu, že nová vláda nebude moct splnit některé své sliby. „Každá vláda svádí problémy na vládu předchozí,“ podotkl.

V tom se Balšínek se Šídlem shodl, že to opravdu dělají všechny vlády. Přesto bude důležité, jak bude Babišova vláda rozpočty sestavovat. Konstatoval, že Babišova vláda povládne celé čtyři roky. „Maximálně bych si řekl, že může být vyměněn jeden koaliční partner, ale ne teď,“ přemítal Balšínek. A že předpokládá, že premiér Babiš si důkladně ohlídá celou vládu. Včetně Filipa Turka, protože „neexistuje právní důvod Filipa Turka ministrem nejmenovat“.

Šídlo zmínil, že kdyby si měl tipnout, tak Filip Turek se podle jeho názoru ministrem nestane.

Oba pánové se shodli, že rok 2026 bude politicky velmi zajímavým rokem. „Ta vláda se teprve šikuje,“ poznamenal v závěru diskuse Balšínek.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

