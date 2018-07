ČSSD navrhne do čela ministerstva práce a sociálních věcí Janu Maláčovou

Předseda ČSSD Jan Hamáček navrhne do funkce ministryně práce a sociálních věcí ředitelku tamního odboru rodinné politiky a politiky stárnutí Janu Maláčovou. Nahradí tak Petra Krčála, který v nejbližší době podá demisi do rukou předsedy vlády Andreje Babiše.

„Před několika minutami jsem hovořil s panem premiérem a informoval jsem jej o vývoji situace s tím, že ministr práce podá demisi. Současně jsem ho informoval, že do funkce ministryně práce a sociálních věcí budu navrhovat paní Janu Maláčovou, současnou ředitelku odboru rodinné politiky ministerstva práce a sociálních věcí. Paní Maláčová je odbornicí na tuto problematiku, je to členka sociální demokracie. Na ministerstvu práce a sociálních věcí působí, takže nebude mít problém převzít štafetu po Petru Krčálovi,“ uvedl na tiskové konferenci v Lidovém domě předseda sociální demokracie Jan Hamáček.

Jana Maláčová působila rok jako vedoucí oddělení institucionální komunikace Evropské unie při Úřadu vlády ČR. Od ledna 2012 do dubna 2014 byla zástupkyní Kanceláře Senátu Parlamentu ČR při Evropském parlamentu. Magisterské tituly získala Jana Maláčová na Univerzitě Goethe Universität Frankfurt am Main v oboru Politologie a na London School of Economics and Political Science v oboru Politická ekonomie Evropy.

Česká strana sociálně demokratická ČSSD

Svoboda, solidarita, spravedlnost.

autor: PV