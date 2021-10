ČSSD představila priority k jednání o vládě, rozhodlo o nich přes 100 tisíc lidí

reklama

Pět hlavních priorit určili ve svém hlasování sami občané, které k tomu představitelé ČSSD vyzvali při zahájení volební kampaně 22. srpna 2021 v Lidovém domě. Široká veřejnost mohla na webu ČSSD vybírat z celkem 15 programových bodů. Online hlasování se zúčastnilo celkem 106 392 lidí.

Podle výsledků hlasování se potvrdilo se, že jedním z hlavních témat pro občany je dostupné bydlení. ČSSD už v tomto volebním období připravila a předložila zákon o veřejně prospěšných bytových společnostech, který má za cíl mimo jiné snížit cenu bytů až o 30 %. Žádná ze sněmovních stran zákon však nechtěla projednat.

„Zatímco ČSSD chce stavět dostupné obecní byty, koalice SPOLU v čele s ODS chce akorát lepší podmínky pro developery. A to je to, co nás odlišuje. ČSSD chce byty dostupné pro lidi, ODS chce byty dostupné pro ruské spekulanty, kteří skupují byty a nechávají je prázdné. Volná ruka trhu prostě v tomto selhává,“ řekl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Vedle problematiky bydlení se na dalších příčkách hlavních priorit ČSSD umístila také další aktuální témata. Například požadavek na navýšení platů pracovníků v sociálních službách o 10 % ročně, odmítnutí privatizace ve zdravotnictví nebo snížení DPH na potraviny.

„Lidé jednoznačně odmítají úvahy o prodloužení odchodu do důchodu později než v současných 65 letech. Jan Skopeček z ODS hovoří o odchodu do důchodu až v 70 letech, Markéta Pekarová Adamová zase hovoří o tom, že by se hranice měla posuzovat každých pět let. ČSSD je pro občany zárukou toho, že pokud budeme ve vládě, věk odchodu do důchodu se měnit prostě nebude,“ sdělila ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová.

Seznam pěti priorit, které se ČSSD zavazuje prosadit v případě povolebního vyjednávání o nové vládě:

NASTARTOVÁNÍ VÝSTAVBY NOVÝCH BYTŮ

Prosadíme zákon o veřejně prospěšných bytových společnostech, který ČSSD už připravila. Byty zlevní až o 30 %! Během dvou až tří let začneme stavět až 15 tisíc nových bytů ročně navíc. Zřídíme Státní bytový fond, který bude pořizovat byty a pronajímat je za normální ceny například seniorům, samoživitelkám, hendikepovaným, mladým rodinám s dětmi.

ZACHOVÁNÍ VĚKU PRO ODCHOD DO DŮCHODU

Zabráníme zvýšení věku pro odchod do důchodu nad 65 let. Opakující se prodlužování věku odchodu do důchodu je pro nás nepřijatelné.

ZVÝŠENÍ PLATŮ PRACOVNÍKŮM V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Covidová pandemie nám ukázala, jak nepostradatelná, ale zároveň i ohromně podceňovaná je sociální péče v naší zemi. Zaměstnancům sociálních služeb se navýšíme platy a mzdy, min. o 10 % každý rok alespoň do doby, než budou platy a mzdy srovnatelné se zdravotnictvím či školstvím.

SNÍŽENÍ DPH NA POTRAVINY

Zdražování pociťuje každý, ale nejvíce dopadá na lidi s nejnižšími příjmy, na rodiny a seniory. Proto snížíme DPH u základních potravin, jako je pečivo, zelenina, ovoce, maso, ryby atd., a to na nejnižší sazbu.

ZÁKAZ PRIVATIZACE ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

České zdravotnictví prošlo zatěžkávací zkouškou a obstálo v ní na výbornou. A to díky skvěle fungujícímu státnímu a krajskému zdravotnictví. Páteřní síť nemocnic a zdravotnických zařízení proto musí zůstat ve veřejném vlastnictví. ČSSD jasně říká důrazné ne všem snahám zprivatizovat naše nemocnice.

