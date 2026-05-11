Čepelka (TOP 09): Co dělá opravdovou starost vašim rodičům a prarodičům?

12.05.2026 8:13 | Monitoring
autor: PV

Ne každý snese následující pravdu, chápu. Jsem sociolog a sociální gerontolog (gerontologie je věda o stárnutí a stáří).

Čepelka (TOP 09): Co dělá opravdovou starost vašim rodičům a prarodičům?
Foto: TOP 09
Popisek: TOP 09

V únoru jsem uskutečnil velký celorepublikový anonymní dotazníkový průzkum, když jsem oslovil mně neznámé lidi ve věku od 60 let výše (většina lidí tohoto věku používá internet). jedna z otázek zněla: „Co Vám v současnosti nejvíce ztěžuje každodenní život?“

Získal jsem skoro devět stovek odpovědí, většina byla o vlastním zdraví nebo o vlastní rodině. Ale co mě překvapilo – jak mnoho starších lidí je ze všeho nejvíc rozrušeno politickou situací doma a ve světě. Jak mnoha vašim dědečkům a babičkám vadí, co se děje ve veřejném životě a že jim to vadí víc než vlastní zdravotní problémy. Možná to o nich ani nevíte, ale starší lidé se „politikou“ doslova trápí. Oni vůbec nepovažují za legraci, že Trump tohle, Putin tamto a Orbán nebo Babiš onohle. Berou to vážně, mají starost. O vás, o mladší generace. Taky o sebe a o tento svět.

Tady je 10 nejdelších odpovědí na politické téma. Máte je jednoduše srovnané podle abecedy odzadu. Nezměnil jsem ani čárku, nic nevylepšoval. Celkový názor si udělejte sami. A znovu říkám: toto vše – kromě jiných věcí – seniorům opravdu vadí.

Veřejný a politický prostor: nekompetentnost, vulgarita, hulvátství a arogance, zbabělost a egocentrismus zejména nové vlády a vládní koalice. Využívání lží a manipulování obyvatelstvem v zájmu osobních výhod. Každodenní život mi ztěžuje i totální beznaděj z vývoje ve světě a strach, že se naše země pod kormidlem Babiše a spol. odkloní špatným směrem.

Obavy z vývoje politické situace u nás i ve světě. Dovedu si představit, že tak jako my dnes se ve 30 letech cítili lidé v Německu, poté, co si zvolili za kancléře Hitlera.  A pak jenom nevěřícně koukali. Stejně jako my dnes nevěřícně koukáme, kdo se nám tady dostal do politiky a kdo jí chce řídit. Hrůza, hnus.

Nejvíce mne dráždí sprosté pomlouvání současné vlády bývalou neschopnou opozicí a též rozvědčík, který tlačí káru opozici a jeho zaprodaný komunistický původ, jak říkal Schwarz. Komunisti jsou jako vajgly, hodíš je do záchodu a oni vyplavou. Toto se netýká K. Konečné, ta má charakter!!!

Naše nová vláda...nevím proč, ale tam se opravdu dokážu rozčílit, pan Babiš je od pohledu člověk nepříjemný a nechápu moje vrstevníky co se jim na něm líbí...maličkost: Babišovi dali své dceři jméno nejznámější americké prostitutky...o čem to svědčí...Inteligence na 0...

Mám obavy z vývoje situace ve světě, jsem nespokojena s naší vládou (v určitých situacích se za ně stydím) …

Lidé, kteří uchopili moc po posledních volbách. Fašizující strany ve vládě. Politická situace ve světě. Ruská agrese na Ukrajině. Psychopat Trump v USA, který vlastní kufřík s “červeným tlačítkem” a druhý kufřík Putin. Pokud mám úzkost a emoční diskomfort, tak jedině z těchto lidí a situací.

Když zaslechnu ve zprávách (nesleduji pravidelně), jací debilové se dostali do vlády, jakou ostudu nám dělají ve světě, a jak znemožňují vést poměrně klidný a spokojený život slušným lidem.

Ekonomická situace státu a stále nezodpovědné vedení a hospodaření státu které zatím nevede k vyrovnanému rozpočtu. A aktivisté a progresivisté ve většině sdělovacích prostředků, médií, vysokých škol a kultuře obecně.

Dvojí metr při hodnocení politických situací a rozdělení společnosti díky prezidentovi, který na tom má v současnosti lví podíl.

Bohužel, příšerná vláda pana Babiše. Hulvátství, lhaní, nerespektování slušného chování, hrubost a ignorance. Je mi z toho zle.

Oldřich Čepelka, člen TOP 09 Liberec

Zdroj.

Psali jsme:

Müller (TOP 09): Německo si po válce prošlo hlubokou sebereflexí. Rusko jde opačnou cestou
Jakob (TOP 09): To, co dnes projednáváme, je pokus vlády pravidla obejít
Havel (TOP 09): Obrana je to hlavní, proč si lidé založili stát
Niedermayer (TOP 09): Společná Evropa se musí měnit a Česko se na tom aktivně podílet

Zdroje:

https://www.top09.cz/regiony/liberecky-kraj/regionalni-organizace/liberec/cepelka-co-dela-opravdovou-starost-vasim-rodicum-a-prarodicum-32920.html

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Čepelka

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Babiš

A jak za vaší vlády zbohatl Agrofert?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Tělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomocTělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomoc Pomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdravíPomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdraví

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Čepelka (TOP 09): Co dělá opravdovou starost vašim rodičům a prarodičům?

8:13 Čepelka (TOP 09): Co dělá opravdovou starost vašim rodičům a prarodičům?

Ne každý snese následující pravdu, chápu. Jsem sociolog a sociální gerontolog (gerontologie je věda …