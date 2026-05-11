Čepelka (TOP 09): Co dělá opravdovou starost vašim rodičům a prarodičům?

V únoru jsem uskutečnil velký celorepublikový anonymní dotazníkový průzkum, když jsem oslovil mně neznámé lidi ve věku od 60 let výše (většina lidí tohoto věku používá internet). jedna z otázek zněla: „Co Vám v současnosti nejvíce ztěžuje každodenní život?“
Získal jsem skoro devět stovek odpovědí, většina byla o vlastním zdraví nebo o vlastní rodině. Ale co mě překvapilo – jak mnoho starších lidí je ze všeho nejvíc rozrušeno politickou situací doma a ve světě. Jak mnoha vašim dědečkům a babičkám vadí, co se děje ve veřejném životě a že jim to vadí víc než vlastní zdravotní problémy. Možná to o nich ani nevíte, ale starší lidé se „politikou“ doslova trápí. Oni vůbec nepovažují za legraci, že Trump tohle, Putin tamto a Orbán nebo Babiš onohle. Berou to vážně, mají starost. O vás, o mladší generace. Taky o sebe a o tento svět.
Tady je 10 nejdelších odpovědí na politické téma. Máte je jednoduše srovnané podle abecedy odzadu. Nezměnil jsem ani čárku, nic nevylepšoval. Celkový názor si udělejte sami. A znovu říkám: toto vše – kromě jiných věcí – seniorům opravdu vadí.
Veřejný a politický prostor: nekompetentnost, vulgarita, hulvátství a arogance, zbabělost a egocentrismus zejména nové vlády a vládní koalice. Využívání lží a manipulování obyvatelstvem v zájmu osobních výhod. Každodenní život mi ztěžuje i totální beznaděj z vývoje ve světě a strach, že se naše země pod kormidlem Babiše a spol. odkloní špatným směrem.
Obavy z vývoje politické situace u nás i ve světě. Dovedu si představit, že tak jako my dnes se ve 30 letech cítili lidé v Německu, poté, co si zvolili za kancléře Hitlera. A pak jenom nevěřícně koukali. Stejně jako my dnes nevěřícně koukáme, kdo se nám tady dostal do politiky a kdo jí chce řídit. Hrůza, hnus.
Nejvíce mne dráždí sprosté pomlouvání současné vlády bývalou neschopnou opozicí a též rozvědčík, který tlačí káru opozici a jeho zaprodaný komunistický původ, jak říkal Schwarz. Komunisti jsou jako vajgly, hodíš je do záchodu a oni vyplavou. Toto se netýká K. Konečné, ta má charakter!!!
Naše nová vláda...nevím proč, ale tam se opravdu dokážu rozčílit, pan Babiš je od pohledu člověk nepříjemný a nechápu moje vrstevníky co se jim na něm líbí...maličkost: Babišovi dali své dceři jméno nejznámější americké prostitutky...o čem to svědčí...Inteligence na 0...
Mám obavy z vývoje situace ve světě, jsem nespokojena s naší vládou (v určitých situacích se za ně stydím) …
Lidé, kteří uchopili moc po posledních volbách. Fašizující strany ve vládě. Politická situace ve světě. Ruská agrese na Ukrajině. Psychopat Trump v USA, který vlastní kufřík s “červeným tlačítkem” a druhý kufřík Putin. Pokud mám úzkost a emoční diskomfort, tak jedině z těchto lidí a situací.
Když zaslechnu ve zprávách (nesleduji pravidelně), jací debilové se dostali do vlády, jakou ostudu nám dělají ve světě, a jak znemožňují vést poměrně klidný a spokojený život slušným lidem.
Ekonomická situace státu a stále nezodpovědné vedení a hospodaření státu které zatím nevede k vyrovnanému rozpočtu. A aktivisté a progresivisté ve většině sdělovacích prostředků, médií, vysokých škol a kultuře obecně.
Dvojí metr při hodnocení politických situací a rozdělení společnosti díky prezidentovi, který na tom má v současnosti lví podíl.
Bohužel, příšerná vláda pana Babiše. Hulvátství, lhaní, nerespektování slušného chování, hrubost a ignorance. Je mi z toho zle.
Oldřich Čepelka, člen TOP 09 Liberec
