Hoffmannová (Piráti): Česká televize a Český rozhlas mají sloužit veřejnosti, ne vládě

Podle závěrů expertní skupiny je postup Ministerstva kultury neakceptovatelný, návrh by výrazně oslabil Českou televizi a Český rozhlas, navrhované drastické škrty nebyly podloženy žádnými daty. Chybí i jasné garance, že nedojde k oslabení redakční nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Podle závěrů pracovní skupiny ministerstvo při přípravě návrhu nereflektovalo dostupné tuzemské ani zahraniční expertní analýzy, nevedlo odbornou debatu se zástupci médií veřejné služby a nepředložilo hodnocení dopadů regulace, které by jasně vysvětlilo účel a cíle připravované legislativy.
„Česká televize a Český rozhlas mají sloužit veřejnosti, ne vládě. Proto je zásadní, aby jejich financování bylo stabilní, předvídatelné a chráněné před politickými zásahy. Pokud vláda navrhuje změny, které mohou vést k finančním škrtům a oslabení veřejné služby, musí je umět obhájit na základě analýz. Ty ale chybí,“ uvedla pirátka Andrea Hoffmannová, členka Výboru pro mediální záležitosti a koordinátorka pracovní skupiny.
Jednání pracovní skupiny se účastnila celá řada expertů, zástupci odborných organizací, zástupci ČT a ČRo i odborů ČT a ČRo, zástupci Syndikátu novinářů a Reportérů bez hranic a samozřejmě členové Výboru pro mediální záležitosti a členové Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky. Zástupci koaličních stran ani ministerstva kultury se k odborné debatě nad připravovanou změnou nepřipojili, ačkoliv byli pozvaní. Proto pracovní skupina ve svém usnesení vyzývá zástupce koaličních členů vlády a obou komor Parlamentu k účasti na jednáních této skupiny. Pracovní skupina rovněž vyzvala Ministerstvo kultury, aby pro jakékoliv legislativní změny vyžádalo předběžné stanovisko Evropské komise a Benátské komise Rady Evropy.
„Veřejnoprávní média nejsou hračka v rukou momentální politické většiny. Jakákoliv změna jejich fungování musí stát na datech, odborné debatě a garancích nezávislosti. To se prostě ale i přes sliby ministra Klempíře nestalo. Ministerstvo kultury předložilo návrh, který může ohrozit stabilitu České televize a Českého rozhlasu, aniž by doložilo, proč je tak zásadní změna vůbec potřeba,“ doplnila Hoffmannová.
Případné problémy, jako je administrativní náročnost nebo nižší sociální spravedlnost plošných poplatků, lze podle pracovní skupiny řešit dílčími úpravami bez zásadní systémové změny.
„Je za pět dvanáct. Nezávislá média veřejné služby jsou jednou z pojistek demokracie. Piráti budou dál trvat na tom, aby se o budoucnosti České televize a Českého rozhlasu nerozhodovalo politickým tlakem, ale na základě faktů,“ uzavřela Hoffmannová.
Kompletní závěry z jednání pracovní skupiny k médiím najdete zde.
