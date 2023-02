Černochová (ODS): Chceme podporovat plnění výdajů na obranu ve výši 2 % HDP

reklama

Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, poslanci, kolegové ministři,

spolu s panem ministrem financí Stanjurou vám předkládáme návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně rozpočtových pravidel. Jde o zcela novou, a musím zdůraznit, krátkou právní úpravu, která vychází jak z programového prohlášení vlády, tak se zabývá i dalšími oblastmi, jako například tím, co vše může být zahrnuto do výdajů na obranu ve výši minimálně 2 % HDP.

Sněmovní tisk s číslem 369 máte k dispozici, takže bych možná telegraficky shrnula, co všechno zákon zakotvuje. Zakotvuje povinnost vlády navrhovat ve státním rozpočtu výdaje na obranu státu ve výši minimálně 2 % HDP, což je závazek, který jednak dává smysl pro budování naší vlastní obrany, a zároveň jsme již v 90. letech slíbili v rámci Severoatlantické aliance a našich přístupových smluv, že ta 2 % naplníme, což se bohužel téměř 20 let neděje. Celostátní systém rozpočtování výdajů na obranu státu, což nám tedy umožní systematicky započítávat obranné výdaje jiných kapitol do výdajů na obranu ve výši minimálně 2 % HDP, což také považuji za důležité, a určitě se tam, byť to nebudou nějaké závratné částky, tak nějaké finanční prostředky se určitě v jednotlivých resortech, které lze podle metodiky Severoatlantické aliance započítávat, tak se rozhodně najdou.

Další to jsou, a to bych řekla, že uslyší zejména rádi kolegové z výboru pro obranu, jsou to ty strategické projekty armády, kdy vláda bude dostávat ke schvalování klíčové víceleté armádní projekty s jejich celkovou předpokládanou hodnotou financování. Určitě se budou tyto strategické projekty projednávat i ve výboru pro obranu, a armáda by z těchto projektů následně v rámci celkového objemu čerpala v jednotlivých letech peníze až podle smlouvy, protože dříve přesné určení financování pro každý rok prostě nelze určit. Tento prvek ale vytvoří velmi potřebnou stabilitu pro plánování, a i pro vyjednávání a jistotu pro realizaci akvizice.

Změna rozpočtových pravidel pak obsahuje úpravu několika dalších věcí, které Ministerstvo financí vyhodnotilo jako potřebné, a tady tedy v závěru svého úvodního vystoupení bych jenom zmínila, že to vybírání naší mírové dividendy, a teď si asi myslím, že v Evropě, ale i v západním světě skončilo po loňském únoru, a je to jasné každému z nás. Když jsem v minulém týdnu navštívila Pobaltí, tak jsem se dozvěděla, že jejich země směřují již ke 4 % HDP, Polsko má 3 % HDP. Samozřejmě že jsou to také velké zásahy do jejich rozpočtů, jako to je velký zásah do našeho rozpočtu, ale bohužel nemáme jinou možnost.

A jsem tedy velice ráda, že jsme tedy našli snad shodu i, myslím si, napříč touto sněmovnou, že chceme podporovat plnění výdajů na obranu ve výši 2 % HDP, a vím, že to v minulosti měly i jiné vlády, měli to i kolegové z hnutí ANO v jejich volebních programech, protože situace v Evropě a ve světě se bohužel nelepší, ale horší. Tak. Systém vlastně, který navrhujeme, umožní dlouhodobé stabilní a efektivní financování armády i její modernizaci. Bezpečnost zadarmo není, víme to všichni, a 2 % na obranu jsou pro nás životně důležité, protože jestli chceme mít bezpečnou Evropu, nebát se o naše životy, o naše hodnoty, o naše pohodlí, tak musíme mít moderní a efektivní armádu.

Chtěla bych vás tímto požádat o podporu předloženého návrhu a poděkovat vám za pozornost.

