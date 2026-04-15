Černochová (ODS): Prezidentovi uloží domácí vězení, obranu diriguje ruská pátá kolona

Zahraniční politiku si představují tak, že prezidentovi uloží domácí vězení, obranu diriguje ruská pátá kolona a o očkování se vláda radí s antivaxery. Udělat něco pro český průmysl, na který začíná dopadat íránská krize, pro změnu nemají čas.
Česká ekonomika nepotřebuje další nečinnost, ale konkrétní pomoc. Stínová vláda ODS proto přišla s návrhy na rychlejší odpisy, odklad DPH, záruky pro podniky a podporu investic v energeticky náročných provozech. To všechno by okamžitě firmám pomohlo. Není na co čekat.
