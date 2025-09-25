Červenka (Trikolora): Budou mladí volit mafiány, nebo sympatizanty terorismu?

25.09.2025 16:21 | Monitoring

Mladí pitomci se v marné touze vypadat jako ti moudřejší a zodpovědnější chystají ve velkém volit ty, kteří je bez jakýchkoli okolků odešlou chcípnout na východní frontu.

Foto: Miroslav Červenka
Popisek: Miroslav Červenka

Počátkem tohoto týdne došlo ke dvěma událostem, které by v jakékoli svobodné a demokratické zemi nastolily dominantní téma v masmédiích o hodně více, než si může vycucat z prstu známý televizní moderátor slovy „o čem se bude příští týden mluvit“. Soud začal rozplétat kauzu Dozimetr a americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, kterým oficiálně označil hnutí Antifa za teroristickou organizaci.

Reakce masmédií, zejména oněch veřejnoprávních

V prvním případě vlažná, neodpovídající významu kauzy, a v druhém nulová. Kdo si pamatuje reakci týchž médií před volbami na ve srovnání s Dozimetrem marginální a starou kauzu Čapí hnízdo, mi dá jistě za pravdu, že rozdíl mezi reportováním o nich je nebetyčný.

V případě Čapího hnízda reportéři jezdili za kýmkoli, kdo měl s kauzou cokoli společného, včetně příslušníků rodiny Andreje Babiše, a vzrušeným hlasem sportovních komentátorů reportovali několikrát denně o „zásadních odhaleních“.

V případě Dozimetru nejsme ničeho podobného svědky, přednost stále má válčení – přelety dronů a stíhaček, nesmyslné podání marginální strany na ústavní soud, jednání odborů s vládou a další ve srovnání s Dozimetrem druhořadé události. Jenom okrajově jsou zmiňovány toky peněz z trestné činnosti k hnutí STAN, nejsou rozebírány detaily toho, že měl ministr vnitra s mafiány sdílený šifrovaný telefon, který z titulu své funkce vůbec nesmí mít, a totálně jsou vymlčovány jakékoli zmínky o mrtvých s kauzou spojených.

Takhle prostě objektivní, nezávislé a vyvážené zpravodajství a publicistika nemají vypadat!

V případě zařazení Antify na seznam teroristických organizací po bok Islámského státu, Hamásu a podobných je v souvislosti s tím, že sympatizantem těchto násilníků a vrahounů je bývalý ministr Fialovy vlády a dlouholetý předseda jedné z vládních stran ještě horší. Žádné souhrnné reportáže o politicky motivovaných násilných akcích u nás a v zahraničí, o investigativních reportážích o kontroverzních členech Antify, nebo dokonce detailech propojení „dredatého sympaťáka“ s Antifou ani nemluvě.

A do toho všeho Studentské volby, jejichž výsledek svědčí o jediném: Naše školství je dlouhá léta v rukou lidí s nepříliš odlišnými názory od hnutí Antifa a výsledkem je, že se mladí pitomci v marné touze vypadat jako ti moudřejší a zodpovědnější chystají ve velkém volit ty, kteří je bez jakýchkoli okolků odešlou chcípnout na východní frontu.

Každý má samozřejmě neoddiskutovatelné právo zúčastnit se soutěže o Darwinovu cenu, cestu mu ale v žádném případě dle mého nemá dláždit škola.

