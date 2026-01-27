Červenka (Trikolora): Rozumíte někdo tomu?

27.01.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k zpravodajství České televize

Červenka (Trikolora): Rozumíte někdo tomu?
Foto: Miroslav Červenka
Popisek: Miroslav Červenka

Redakce zpravodajství a publicistiky České, tedy JEJICH, televize se kvůli své tendenčnosti, politickému aktivismu a jednostrannosti ocitá s nástupem nové vlády naprosto zaslouženě pod značným tlakem. Jeden by čekal, že se pokusí ukázat, že umí, minimálně díky vyváženosti pozvaných hostů, vytvářet také férové pořady. Ale to politický Tálibán na Kavkách NE.

Proti Ondřeji Hejmovi nasadí v pořadu Události, komentáře týdne levicového extremistu Titlbacha, šílenou Bastlovou, která málem přenesením stylu práce a uvažování z ČT zardousila CNN Prima News hned při vzniku, a oportunistu Michopulose a nastolí téma Prezident bez klidového režimu, mířící na Donalda Trumpa.

Rány Boží, oni jsou naprosto urvaní z jakýchkoli vodítek typu kodex ČT. Tohle opravdu není na nějakou kosmetickou změnu financování, tady pomůže jedině zkušený masmediální exorcista typu Macinka na Ministerstvu zahraničí. Redakce zpravodajství a publicistiky ČT a vedení politických neziskovek jsou totiž jeden politický vrh, a to Sorosův.

(Miroslav Červenka je předsedou Trikolory v Ústeckém kraji)

Mgr. Miroslav Červenka

  Trikolora
  předseda Trikolora Ústecký kraj
  • mimo zastupitelskou funkci
