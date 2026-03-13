Kolář sdílí vzkaz z USA: 5 % HDP na obranu. Aby tomu všichni rozuměli

Americké velvyslanectví v příspěvku na síti X uvedlo, že všichni musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet závazky přijaté na summitu v Haagu. Podle nového cíle má být standardem 5 % HDP na obranu – 3,5 % na přímé vojenské výdaje a 1,5 % na související investice, jako je kyberbezpečnost nebo infrastruktura.
„Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo 5 %. Žádné výmluvy, žádné výjimky,“ publikovala ambasáda na síti X.
Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo 5 %. Žádné výmluvy, žádné výjimky. https://t.co/9f3X9dtrPT— U.S. Embassy Prague ???????? (@USEmbassyPrague) March 12, 2026
Český rozpočet na rok 2026, který schválila Sněmovna, přiděluje ministerstvu obrany přibližně 1,7 % HDP na přímé vojenské položky. I po započtení dalších obranně relevantních výdajů na jiných resortech se hodnota pohybuje kolem 2 %, což řadí Česko mezi státy s nejnižšími výdaji v NATO.
Petr Kolář, poradce prezidenta Petra Pavla, příspěvek amerického velvyslanectví sdílel a doplnil vlastní komentář: „Tady to máme pro jistotu i česky. Aby tomu rozuměli i ti, kteří anglicky neumí. Anebo umí, ale rozumět nechtějí.“
Slova Petra Koláře vyvolala na síti X stovky reakcí. Zatímco někteří komentátoři ho chválili, kritici Koláře obviňovali z podlézání Washingtonu, zbrojařského lobbingu nebo z eskalace napětí.
„Nechcete to dát rovnou do Ústavy? Máte k ní folklorní přístup,“ vyjádřila se galeristka a exposlankyně Kateřina Dostálová.
— Kateřina Dostálová (@Katerina_Dostal) March 12, 2026
Kolář jako bývalý diplomat a současný poradce hlavy státu opakovaně zdůrazňuje, že česká bezpečnost je nedílnou součástí kolektivní obrany NATO a že Evropa nesmí být „černým pasažérem“. Bezpečnostní expert Jaroslav Štefec označuje Koláře za politického pragmatika a manipulátora schopného „prosadit téměř cokoliv“, který „stvořil“ Petra Pavla.
„Neformální osoba v pozadí mnoha dějů, člověk s historickými kontakty na CIA a FBI, i na FSB a SVR. Od roku 2014 zaměstnanec jedné z nejvlivnějších amerických právních a lobbistických firem, působících ve Washingtonu D.C., Squire Patton Boggs. A aby toho nebylo málo, také člen dozorčí rady české pobočky Aspen Institutu,“ charakterizuje ho Štefec.
Podle jeho názoru jde Kolářovi o „naplňování osobních ambicí, prosazování zájmů na něho navázaných firem a politiků“.
