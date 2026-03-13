Kolář sdílí vzkaz z USA: 5 % HDP na obranu. Aby tomu všichni rozuměli

13.03.2026 22:25 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Poradce prezidenta republiky Petra Pavla Petr Kolář se veřejně postavil za požadavek Spojených států, aby spojenci v NATO výrazně zvýšili výdaje na obranu. Reagoval tak na příspěvek amerického velvyslanectví v Praze, které kritizovalo český státní rozpočet na rok 2026.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Petr Kolář

Americké velvyslanectví v příspěvku na síti X uvedlo, že všichni musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet závazky přijaté na summitu v Haagu. Podle nového cíle má být standardem 5 % HDP na obranu – 3,5 % na přímé vojenské výdaje a 1,5 % na související investice, jako je kyberbezpečnost nebo infrastruktura.

„Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo 5 %. Žádné výmluvy, žádné výjimky,“ publikovala ambasáda na síti X.

 

 

Český rozpočet na rok 2026, který schválila Sněmovna, přiděluje ministerstvu obrany přibližně 1,7 % HDP na přímé vojenské položky. I po započtení dalších obranně relevantních výdajů na jiných resortech se hodnota pohybuje kolem 2 %, což řadí Česko mezi státy s nejnižšími výdaji v NATO.

Petr Kolář, poradce prezidenta Petra Pavla, příspěvek amerického velvyslanectví sdílel a doplnil vlastní komentář: „Tady to máme pro jistotu i česky. Aby tomu rozuměli i ti, kteří anglicky neumí. Anebo umí, ale rozumět nechtějí.“

 

 

Slova Petra Koláře vyvolala na síti X stovky reakcí. Zatímco někteří komentátoři ho chválili, kritici Koláře obviňovali z podlézání Washingtonu, zbrojařského lobbingu nebo z eskalace napětí.

„Nechcete to dát rovnou do Ústavy? Máte k ní folklorní přístup,“ vyjádřila se galeristka a exposlankyně Kateřina Dostálová.

 

 

Kolář jako bývalý diplomat a současný poradce hlavy státu opakovaně zdůrazňuje, že česká bezpečnost je nedílnou součástí kolektivní obrany NATO a že Evropa nesmí být „černým pasažérem“. Bezpečnostní expert Jaroslav Štefec označuje Koláře za politického pragmatika a manipulátora schopného „prosadit téměř cokoliv“, který „stvořil“ Petra Pavla.

„Neformální osoba v pozadí mnoha dějů, člověk s historickými kontakty na CIA a FBI, i na FSB a SVR. Od roku 2014 zaměstnanec jedné z nejvlivnějších amerických právních a lobbistických firem, působících ve Washingtonu D.C., Squire Patton Boggs. A aby toho nebylo málo, také člen dozorčí rady české pobočky Aspen Institutu,“ charakterizuje ho Štefec.

Podle jeho názoru jde Kolářovi o „naplňování osobních ambicí, prosazování zájmů na něho navázaných firem a politiků“.

Zbrojaři a Hrad? Prokop žádá jasno kolem Koláře a miliard
„Hnědka mezi půlkami.“ Vyoral se po slovech Pavla neudržel
Jiří Paroubek: Kdo je prezidentův "přítel po boku"?
Kolář (TOP 09): Ukrajina nabízí cenné věci Evropě

 

Zdroje:

https://cesky.radio.cz/petr-kolar-ten-sok-z-usa-jsme-potrebovali-evropa-musi-prevzit-odpovednost-za-8846912

https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2026/snemovna-schvalila-zakon-o-statnim-rozpoctu-2026-63269

https://t.co/9f3X9dtrPT

https://twitter.com/Katerina_Dostal/status/2032236573417168997?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/USEmbassyPrague/status/2032080091014975843?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Stefec-Stacilo-Kariera-rozhodne-impozantni-s-jednou-zakladni-vadou-786433

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Umělci

Podle vás mají umělci mlčet, jen proto, že jsou umělci? Na jednu stranu se váš předseda věčně ohání svobodou slova, na druhou to vypadá, že třeba podle vás neplatí pro všechny. Ať si říkají, co chtějí, každý na to má právo. Navíc bych nepřeceňovala to, že svými názory ovlivňují to, koho kdo bude tře...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

„Chcípněte.“ Výhrůžky smrtí Vachatové. Tak daleko došel hon chvilkařů

17:41 „Chcípněte.“ Výhrůžky smrtí Vachatové. Tak daleko došel hon chvilkařů

Poradkyně premiéra pro svobodu slova Natálie Vachatová čelí v posledních dnech silnému mediálnímu i …