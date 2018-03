Chalupa (ANO): Místo "důkazu" už stačí jen "jasná informace"?

Našeho pana europoslance Teličku bych chtěl poprosit o doplňující komentář k tomu, jestli vnímá jistý podstatný rozdíl mezi "jasnou informací" a to ještě velmi "zamlženou" a "DŮKAZEM" (forenzním).

V každém případě je pro mne, jako občana ČR, který si přeje se svou rodinou a přáteli žít v klidu a míru, zcela nedostatečné a ZÁSADNĚ NEPŘIJATELNÉ, že se spouští další eskalace napětí mezi "Západem" a "Východem", a to na všech úrovních diplomacie (zatím), na základě čehosi, co EP nazývá "jasnou informací".

Co to je za novou pojmovou definici - "jasná informace"?! Buď jde o pomluvu, domněnku nebo důvodné podezření - ale na konci vždy, VŽDY musí být předložen, a to zejména v takto vážné kauze jednoznačný důkaz - a to ne někde v chráněném utajeném prostoru - ale veřejně. Proč? Protože se to týká nás všech.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle mého osobního názoru je mnohem vhodnější, pokud se k věci chci vyjadřovat, nastudovat si problematiku chemických bojových /nervových/ látek, základní údaje o jejich vývoji, produkci, skladování i likvidování v celém širokém světě - pak totiž člověk zjistí, že je to velmi, velmi složitá problematika, a pak možná dospěje i k závěru, že bez DŮKAZŮ je zatím skutečně lepší mlčet, než být doslova za KAŽDOU cenu mediálně zajímavý - nemluvě o politické odpovědnosti našich zástupců v EP především za mír na Evropském kontinentu.

Nevím proč, ale působí to jako snaha o přenesení pozornosti od odpovědnosti evropských politických "VIP" za chaotickou migraci, bezpečnostních problémů a islamizace Evropy? Mimochodem je poněkud úsměvné, že se na podporu VB (v pro mne zatím naprosto nejasné kauze) jako zázrakem sjednotili všichni ti, kteří ještě před týdnem vykřikovali, že VB - za BREXIT - za nutné příkladně potrestat... Copak se to v Bruselu zase děje? "Ani deset přátel nesblíží lidi tolik jako jeden společný nepřítel," říká autorka aforismů Zdeňka Ortová.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Chalupa (ANO): Veřejnoprávní média a speciálně ČT Chalupa (ANO): Současný svět a Češi, kteří neumí držet pospolu Chalupa (ANO): Oslavy 100 let samostatného Československa budou příležitostí, jak podojit státní rozpočet Chalupa (ANO): Jsme ve válce - jiného druhu s jinými efekty - ale je to válka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV