Chalupa: Pan senátor Fischer a jeho nesmírně závažný apel

Pokud Irák rozhodnutím svého parlamentu prohlásil, že žádá odchod cizích vojsk, nechápu jaký právní a morální význam vidí pan senátor v tom, že nás jako "spojence" to nezajímá, protože MY jako "spojenci" jsme se rozhodli, že se Irácký parlament nevyjádřil správně, že my tam máme být…

K šedé kůře pana senátora (a není jediný) jaksi po nervových drahách doposud nepronikl fakt, že oni nás tam jednoduše fakt nechtějí.

Všechno ostatní jsou jenom plané politické floskule (kecy) a vyhýbání se například užitečné diskusi na téma" "co je to vlastně okupace", "co je to mandát OSN".

A jestli je tam nestabilita, pane senátore,… pak si ji musí vyřešit národy, kterých se ta nestabilita týká a to nikoliv pod automatickými zbraněmi nás, tedy těch, kteří si neustále myslí, že mají právo diktovat jiným co a jak mají dělat….

Poněkud jsem pousmál nad umělým pocitem hrdosti pana senátora - pokud jsou vojáci AČR (při vší úctě) garanty toho, že Irák s naší pomocí vybuduje moderní ozbrojené síly, pak se Iráčani tak trochu sekli v úsudku... a pan senátor by měl opravdu oč méně mluvit o to více pracovat na tom, aby moderní ozbrojené síly budovala ČR, její vláda, Ministerstvo obrany a AČR pro občany ČR. Protože zatím to vypadá tak , že za vlekých a "nepříjemných" akvizičních „potíží“ budujeme jen pomocné sbory NATO, přesněji řečeno USA, pro jejich zahraniční operace a mise…

Kde je podpora domácímu obrannému průmyslu, kde je politická i ekonomická podpora strategických podniků (podniků zvláštního zřetele), kde je zafinancování kybernetické bezpečnosti, kde je vzdělávání v obraně a bezpečnosti, kde jsou síly vycvičené k uzavření státní hranice .....atd. atd.

ÍRÁNSKÝ JADERNÝ PROGRAM je jedna věc, Iránská jaderná energetika je věc druhá - kdy zajištění elektrické energie pro obyvatelstvo je věc naprosto pochopitelná a potřebná, a zjevný nezájem světového společenství o omezení schopnosti Iránu vyrábět nosiče zbraní hromadného ničení, dnes už schopných zasáhnout cíle v poloměru cca 2 500 km, je věc třetí, a pro mou maličkost nejvíce nepochopitelnou.

Pan senátor se zcela správně zabývá otázkou lidských práv v Iránu - bohužel zůstal někde na začátku svého duševního úsilí. Tedy několik rozšiřujících informací - že se se ženami v zachází různým až hrůzným způsobem nejen v Iránu, ale třeba i v Saudské Arábii, v Palestině, v Agfganistánu... nebo taktéž Indii… je pravdou.

Ale stejnou pravdou je dnes už bohužel i to, že k tomu dochází i v řadě islamismem zamořených měst na západ od nás, a už nejen v "No Go" zónách, ale že se geometricky zvyšuje počet násilných případů, kdy stejným způsobem zachází "syrští siroctci" madam Merkelové a Šejdrové, nelegální migranti s řadou evropských žen, z nichž mnohé za to již zaplatili životem. A pane senátore - fakt si nejsem jist, zda víte, že v sousedním Německu, členské zemi EU, jsou již povoleny například i muslimské mnohoženské pedofilní sňatky ... mám tušení, že je to jaksi zcela proti prvnímu systému Západu... nebo bylo???

Ing. Bohuslav Chalupa BPP

ex-poslanec (2013-2017), zastupitel, obrana a bezpečnost

Takže pokud kritika Iránu, pak prosím stejnou kritiku, ba tvrdší neb jde o zradu našich hodnot, i například na adresu Německa, ju...

Padla i zmínka o madam Mogherini.

To je ta paní z Bruselské internacionály, která zpracovala naprosto geniální, i před premiéry členských zemí utajovanou a následně nedoceněnou "Evropskou bezpečnostní politiku" - té ve které řeší hašení ohnisek napětí v Asii a Africe - té Africe, kterou EU doslova na stříbrném podnose darovala Číně (nebo sem tam eventuálně něco rozsekala na maděru... Libyi) a jejímž obyvatelům "umožnila" díky "zrušení" bruselských celních bariér svobodně prodávat své produkty na astronomicky dotovaný evropský potravinový trh (například) a tak přispívá ke snížení jejich migračně nebezpečné chudoby????

... opravdu jsem moc rád, že tahle paní je pro Vás bezpečnostní autorita, už vím odkud vítr vane.

Pane senátore, pokud se obdivuhodně zaobíráte i jadernou energetikou v EU, respektive ČR, prosím můžete konkretizovat přesněji, co je podle Vás potřeba našim sousedům vysvětlovat?

Fyzikálně- chemická teorie výroby elektrické energie z jaderného paliva a obecná technologie jaderné energetiky jako taková, je ve vyspělých zemích Západu natolik známa , že to již vysvětlovat netřeba.

Že máme jiný postoj, tedy negativní postoj k "zelenému Gretenismu" Západní Evropy je též dost zřejmé jim i nám, a též není co vysvětlovat.

Že nás naši západní přátelé – snahou o likvidací našich JEZ - chtějí dostat do područí i pokud jde o naši energetickou soběstačnost, to je naopak zcela zřejmé řadě z nás (jak jste na tom Vy nevím, a myslím, že to opět netřeba vysvětlovat.

Jediné co by snad....snad stálo za vysvětlení je, že si "jaderky" prostě postavíme a rozhodneme i o tom, kdo je postaví a NE ŽE MY BUDEME NĚCO PLATIT (pokuty za jejich provoz), my ji budeme našim lidem dávat zdarma a do zahraničí ji budeme prodávat za ekvivalent ryzího zlata,… to byste snad našim přátelům vysvětli mohl, eventuálně, jako projev dobré vůle byste při jednání mohl rozdávat (i sobě) jodové pastilky - jako celkem bezbolestnou prevenci proti předposranosti.

