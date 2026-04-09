David (SPD): Chcete vidět pokrytectví v krystalické podobě?

09.04.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na projev předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsoly

Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Vážení přátelé, poslechněte si předsedkyni Evropského parlamentu Robertu Metsolu, která se tváří, že mluví za celý Evropský parlament. Popravy za rouhání a protirežimní projevy jsou v současném íránském režimu dlouhodobou záležitostí. Proč se o tom mluví právě teď, po útoku Izraele a Spojených států?

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
97%
1%
hlasovalo: 10725 lidí

Byly to americká a britská CIA a MI6, kdo v roce 1953 svrhly demokraticky zvoleného íránského prezidenta Mossadegha a dosadily Páhlavího nelítostný režim, který byl vystřídán stejně krutým režimem ajatoláhů.

Samozřejmě paní předsedkyni a parlamentu plnému pokrytců nevadí stejně despotické režimy, které s USA a Izraelem spolupracují. Předsedkyně socialistické frakce má tentokrát pravdu, že vraždění civilistů v Libanonu nestojí předsedkyni parlamentu za zmínku. Proč asi?

A hlavně, ani slovo o izraelském a americkém útoku na Írán. Útočí armády zemí, které civilní osoby nijak nešetří, tak jako je USA nešetřily nikde, kde hájily své mocenské zájmy a zájmy svých korporací.

Není to jen Írán, kdo je nelidský, a navíc tuto válku nezačal.

(projev Roberty Metsoly si můžete poslechnout ZDE)

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdroje:

https://www.facebook.com/reel/1258645743105539

Článek obsahuje štítky

David , EP , Írán , SPD , Metsola

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Hájí Spojené státy v Íránu své mocenské zájmy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

