Do Brusele se dnes slétají k ministři zemědělství k pokecu o problémech, které vyhnaly na traktorech do ulic a na hraniční přechody zemědělce ve všech členských státech EU. Na dnešek je v Bruseli hlášena demonstrace organizovaná Evropskou radou mladých zemědělců (CEJA). Sedláci mladší 40 let přijedou samozřejmě demonstrovat na traktorech, v nakladačích a s další polní technikou.

Už od pátku je v Bruseli zátarasy s ostnatým drátem uzavřeno okolí budov hlavního sídla Evropské komise a Rady ministrů. Neprůjezdně uzavřená zóna vede na šířku tří bloků ke Královské vojenské škole, velkému Výročnímu parku, v němž jsou z jedné strany historické, umělecké automobilní a vojenské muzeum a z druhé strany hlavní bruselská mešita, až po Lucemburské náměstí. Jeho jednu delší stranu tvoří hlavní budova bruselského sídla Evropského parlamentu.

Bruselský europarlamentní skleník je dnes s výjimkou ochranky prázdný. Všech 5 tisíc zaměstnanců s poslanci a asistenty je dnes ve francouzském Štrasburku. Aby se neřeklo, že před mladými zemědělci uzavřeli celou evropskou čtvrť, nechali otevřený prostor kolem prázdné europarlamentní budovy.

Zajímalo mě, o čem dnes budou na Radě ministrů zemědělství jednat. Mejnstrým zasedání prezentuje, jako by Rada měla protestujícím zemědělcům v něčem okamžitě vyjít vstříc a z gruntu přepracovat Společnou zemědělskou politiku EU. Od tiskového oddělení Komise mejnstrým opsal, že se bude jednat o „balíčku změn“ nařízení, jimiž je Společná zemědělská politika prováděna. Pátral jsem po tom zemědělském reformním minibalíčku na webových stránkách Komise i Rady. Nic takového na webech ani jedné z institucí není.

Co budou ministři zemědělství dnes v Bruseli dělat? Klimaticky udržitelně si letěli do Brusele popovídat. Belgičtí policisté jsou pro případ traktorové blokády bruselských letišť připraveni ministry zemědělství opět přepravit do budovy vrtulníky. Kvůli tomu, aby se jim lépe na střeše přistávalo, byly demonstrace zemědělců odsunuty o několik bloků.

Když byla před měsícem velká společná demonstrace belgických, francouzských a holandských sedláků, byl Brusel traktory zablokován. Před budovami unijních institucí zemědělci kromě vysypání hnoje rovněž pálili balíky se slámou. Druhý den blokády probíhalo jednání Evropské rady. Kromě maďarského premiéra Viktora Orbána, který si jako jediný troufl mezi zemědělce po zemi, se ostatní raději nechali na střechu budovy Rady přepravit vrtulníky. Na nebezpečnost přistávání na střeše podle přístrojů v hustém černém dýmu z hořící slámy si stěžovali belgičtí policejní piloti.

Když se mi na webu Rady ani Komise nepodařilo najít mejnstrýmovými legendami opředený zemědělský reformní balíček, podíval jsem se aspoň na zveřejněný program jednání Rady ministrů zemědělství. K problémům, které způsobila současná grýndýlová verze Společné zemědělské politiky (CAP), se ministři dostanou v rámci „jiných záležitostí“. Nebude žádné jednání o jakémkoli legislativním návrhu změn nařízení o společné zemědělské politice. Žádný legislativní návrh totiž ministři nemají na program zařazen.

Na návrh Rumunska si ministři popovídají, jaké problém zemědělcům způsobují zákazy jakkoli ekonomicky využívat část polí a luk, které jsou obsaženy v přílohách 7 a 8 nařízení strategickém plánu. Na návrh Itálie si ministři vymění názory na potřebu potravinové soběstačnosti v kontextu současné Společné zemědělské politiky. Slovenský ministr do programu prosadil debatu o problémech, kterým zemědělci čelí kvůli bezcelním a bezkontrolním dovozům potravin a zemědělských komodit z Ukrajiny. O nařízení, kterým chce Komise bezcelní a bezkontrolní režim dovozů z Ukrajiny prodloužit, hlasovali velvyslanci členských států při EU v COREPERu II minulou středu. Den před celoevropským protestem zemědělců. Česká velvyslankyně se v hlasování přidala na stranu nadnárodních korporací, které z Ukrajiny dováží toxické potraviny, a na pokyn ze Strakovky hlasovala proti zájmům českých zemědělců. Na rozdíl od slovenské delegace.

V Evropském parlamentu, který dnes začíná plenární zasedání ve Štrasburku, máme na večer svoláno mimořádné zasedání Zemědělského výboru. Na programu máme 4 body. Napřed máme od 19 hodin hlasovat o návrhu nařízení o prodloužení bezcelních a bezkontrolních dovozů z Ukrajiny. Po něm máme hlasovat o zavedení stejného režimu i pro agrární dovoz z Moldávie. Jako projev vrcholné aroganace s námi poté příjdou zástupci Komise diskutovat o „narušení společného vnitřního trhu v důsledku zemědělských protestů“. Poté nám někdo z Komise přijde něco popovídat o tom bájném balíčku údajných prozemědělských změn, o němž si budou povídat ministři zemědělství v Bruseli.

Kolem budovy budou opět dva kruhy. Vnitřní tvořený francouzskými policisty a vojáky. Vnější tvořený zemědělci s traktory. Francouzští sedláci se do Štrasburku sjíždějí právě kvůli hlasování o dovozech z Ukrajiny. Před dvěma týdny neváhali močůvkou postříkat ukrajinskou ambasádu v Paříži.

