David (SPD): Přečtěte si, jak šířím dezinformace

reklama

Unijní portál Euractiv.eu informuje o práci jednotlivých europoslanců, zvolených za Českou republiku. Věcné informace jsou v pořádku, statistické asi také. Na konci však dodává: „čím se Ivan David… zapsal do povědomí… Upozornil na sebe sdílením několika dezinformací a zavádějících informací, například okolo osiva z Ukrajiny a vývoji na východní Ukrajině“, hlásá unijní portál.

K tomu připojuje odkaz na portál „Seznam zprávy“, kde se praví: „MUDr. Ivan David z SPD sdílel na svém facebookovém profilu příspěvek, v němž se negativně vymezuje vůči návrhu Evropské komise zjednodušit dovoz osiva z Ukrajiny do zemí Evropské unie. Dále obviňuje Evropskou komisi z toho, že zneužívá stavu nouze, který jí momentálně umožňuje obcházet standardní procedury. O Ukrajině se vyjadřuje jako o zkorumpované a kolabující zemi ovládané oligarchy, která své fungování předstírá kvůli tomu, aby získala z EU a USA půjčky.” Podle Seznam zprávy se jedná o “narativ proruských dezinformačních webů”.

Děkuji Euractivu za připomenutí, že jsem psal to, co je dnes každému trochu informovanému člověku zřejmé. Ukrajina JE zkorumpovaná a kolabující země, ovládaná oligarchy, a je závislá na “půjčkách” z EU a USA.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Proti zjednodušení dovozu osiva jsem se skutečně vymezoval, a to proto, že výrobu osiva na Ukrajině ovládají nadnárodní korporace, které využívají “koupi” rozsáhlých ploch na Ukrajině, méně přísných podmínek v korupčním prostředí a levné pracovní síly, aby dovozem do EU zlikvidovaly konkurenci v zemích EU.

Seznam zprávy mylně argumentuje, že nešlo o projednávání ve zrychleném režimu, protože se s Ukrajinou jednalo od roku 2015 o “Hluboké a komplexní zóně volného obchodu”. Konkrétní jednání ovšem mělo být ve zrychleném režimu, pro který neexistoval věcný důvod, protože neexistovaly hrozící škody z prodlení. Za celou věcí jsou nadnárodní korporace, které na Ukrajině ovládají půdu a v EU ovládají Evropskou komisi. Že to “odmával” Evropský parlament, nic neznamená.

Anketa Máme se připravovat na válku? Ano 10% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5834 lidí

Zástupce Komise ve Výboru pro zemědělství tvrdil, že na základě jednání s ukrajinskou stranou je zajištěna přísná kontrola dováženého obilí a dalších komodit. Tomu nemůže věřit ani malé dítě. Jak to s přísností kontroly je, se jasně ukázalo o tři roky později při vývozu obilí z Ukrajiny, kdy jeho část nebyla způsobilá pro potravinářskou výrobu, a část musela být dokonce spálena. Ale “David má jediný důkaz, kterým je nepravdivé sdělení…”.

Je to jednoduché, “dezinformace” je skoro vždy informace, která se politické garnituře, sloužící nadnárodním korporacím, nehodí do krámu. A nadnárodní korporace nebo alespoň oligarchové vlastní média a uplatňují vliv na obsazování klíčových pozic ve veřejnoprávních médiích. Odtud řídí mínění většiny, která jiné informace nehledá, a to pomáhá udržovat dojem demokratického rozhodování.

Čím vice jsou potlačována nezávislá média, tím méně je skutečné demokracie, k níž patří demokratické svobody, a na prvním místě svoboda slova s právem šířit vlastní názory. Chtělo by se dodat “nejde-li o trestný čin”. Jenže zákony jsou ohýbány tak, aby za trestný čin mohlo být označeno vše, co se nehodí. Vidíme to na politických procesech v ČR z poslední doby, kdy důkazy obhajoby nejsou připuštěny, ale “důkazem” je dopis velvyslance. Ostatně i Euractiv jako argument uvádí, že proti mým výrokům protestovalo i Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.

Ve skutečnosti trvale a masivně dezinformují média hlavního proudu zamlčováním důležitých fakt, výběrem “expertů”, které zvou do pořadů, manipulací souvislostí, atd. Má to ovšem háček. Pokud občané vidí rozpor mezi realitou a “informací” o realitě, přestanou zdroji věřit, a ten tím ztratí vliv a stane se zbytečným. Aby si manipulátoři v médiích uchovali zdání objektivity, musí občas přisypat stopy pravdy. Dobře ale vědí, že bez cenzury lživá informace dlouho nepřežije a pravdivá překoná překážky.

(uvedené články médií najdete ZDE a ZDE)

Psali jsme: David (SPD): Západu by slušelo více sebereflexe David (SPD): Členské státy Evropské unie definitivně ztratí svrchovanost David (SPD): Hlasoval jsem proti nasypání 50 miliard eur do ukrajinské černé díry David (SPD): Evropská komise trvá na volném pohybu imigrantů po EU

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE