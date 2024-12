David (SPD): Převrat v Sýrii – hlasy ze Sýrie z minulého týdne

Převrat v Sýrii – hlasy ze Sýrie z minulého týdne

Karin Leukefeldová zaznamenala z Damašku pro NachDenkSeiten:

Od doby, kdy bojové jednotky vedené Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) zahájily 27. listopadu 2024 svůj velký útok na Sýrii z Idlíbu, Syřané ve městech i na venkově přemýšleli, jak pro ně tento nový útok dopadn. Po deseti dnech vše nasvědčuje tomu, že Sýrii čeká velký převrat. Ale na rozdíl od džihádistů, kteří projíždějí zemí na svých autech a motocyklech, natáčejí videa sebe a svých příznivců, shazují sochy, mávají vlajkami a prohlašují: „Pobřeží je naše,“ jsou Syřané zvědaví, co bude s nimi, jejich dětmi. a…s celým jejich životem. Otevírají se věznice, a kromě politických vězňů, kteří se radují z náhlé svobody a začínají pátrat po svých rodinách, proudí do země také drogoví dealeři, vrazi a zloději. Armáda a policie se stáhly, ceny potravin se znásobily a obyvatelstvo je ponecháno samo sobě a bez ochrany.

Zatímco New York Times a CNN, tiskové agentury AP, Reuters, AFP a DPA, ARD a BBC ukazují veřejnosti obrázky postupu militantů, rozhovory s vůdcem HTS Abu Mohamedem al Abu Mohamedem al Abu Mohamedem al Jolani a nadšenými obyvateli Aleppa, tisíce lidí se snaží uprchnout. Jiní se stahují do svých domovů a čekají.

Následuje část autorčiny syrské korespondence, některé z telefonických rozhovorů, které proběhly mezi 2. a 8. prosincem. Všichni tito lidé jsou autorce po mnoho let osobně známí. Jména nejsou uvedena nebo jsou změněna.

Aleppo

„Jsem doma se svou ženou, sestrou a bratry. Cesta do a z Aleppa je zablokovaná. Zatím jsme v bezpečí. Modlete se za nás,“ píše lékař z Aleppa. Svou soukromou kliniku musel zavřít, protože personál zůstal ze strachu doma. "Situace není dobrá, plná napětí a strachu," napsal lékař o den později. „Nerozumíme tomu, co se děje, a každý den je tolik protichůdných informací.

Všechno se vyvíjí a mění velmi rychle.“ Další zpráva ze 7. prosince uvedla: „Před třemi dny se v Aleppu objevila nová osoba, která má na starosti zdravotní systém, a prohlásila, že nyní bude vše lepší. A pak říká, že všichni musíme do měsíce vyměnit své peníze, naše syrské libry, za americké dolary nebo turecké liry. Nyní zde prodávají mobilní telefony a SIM karty od tureckých mobilních operátorů. Existuje Turkcell nebo Syriaphone." Na otázku, zda se Aleppo nyní stane tureckým městem, lékař odpověděl: "To je docela možné."

Sfireh

Mnoho z těch, kteří prchají z Aleppa, uvízne ve Sfirehu, městě jihovýchodně od obchodní metropole. Tam doufají v možnost dopravy přes Khanaser do Hamy a dále do Damašku. Armáda se snaží zajistit dopravu, ale mnohým trvá několik dlouhých dní, než se tam dostanou.

Abu S. je jeden z těch, kdo se vydal na cestu. Hlásí o mnoha dronech používaných útočícími bojovými skupinami. "Mnoho, mnoho dronů, létají velmi nízko a přesně zasahují své cíle," hlásí. Videozáznam neznámého původu ukazuje Shaheen Drones, jordánský dron odpalující laserem naváděné střely. Zbraň byla poprvé předvedena na zbrojním veletrhu SOFEX 2024 a podle nepotvrzených zpráv ji do bojových jednotek džihádistů zavedli ukrajinští instruktoři.

Abu S. uvádí, že mnoho syrských vojáků se vrátilo domů pěšky. Šli po silnici do Khanaseru a dále směrem k Hama. Pastýři se svými stády jsou také na útěku, celý region prchá. Neexistuje žádné veřejné prohlášení, které by všechny zneklidnilo, říká Abu S. Lidé jsou bezradní. Nyní dorazil do Damašku. Ale příští ráno byly okresy Mezzeh a Kfar Souseh bombardovány Izraelem.

"Pracují společně," je přesvědčen Abu S. "Izrael podporoval začátek války svými neustálými útoky na nás." Říká nás a míní tím Sýrii. Podle jeho dojmu byla většina útočníků Syřané, hlásí Abu S. Diví se, proč Rusové nic neudělali. Jediné, co mohl dělat, bylo „čekat, co se stane“.

Skelbieh

Známá vypráví o svých příbuzných, kteří po generace žili ve Skelbiehu, křesťanském městě na jihu planiny Al Ghab. „Skelbieh je nyní pravděpodobně v rukou islamistů,“ píše a posílá krátké video, na kterém jsou vidět hořící vozidla. "Láme mi to srdce, ale znamená to, že naše rodina mohla opustit město."

Později píše, že zjevně „celý Skelbieh je na útěku“ a že mladý příbuzný, který (na sociálních sítích) „obvykle psal pouze o večírcích a hipsterských událostech“, nyní „posílá modlitby“. O několik dní později konečně následuje zpráva: „Teď alespoň vím, že moji blízcí jsou prozatím pravděpodobně v bezpečí. Někteří v Damašku, jiní v Mashta al Hilu. J., kterého jste také navštívila ve Skelbiehu, tam uprchl. Ale co bude dál???! Smutné časy."

Damašek

Podnikatelka z Damašku hlásí, že syrská armáda se snaží uklidnit obyvatelstvo pomocí textových zpráv na mobilních telefonech. "Píší, že postavili obrannou linii před Homsem a že obyvatelstvo by nemělo věřit falešným zprávám, které se šíří na sociálních sítích, říkají, že města Telbise a Rastan jsou pod kontrolou a armáda uzavřela kruh kolem města Hamá“.

Podnikatelka říká, že neví, čemu má věřit. Rastan a Telbise jsou dvě města na dálnici mezi Homsem a Hamou, která byla od začátku války v roce 2011 baštami ozbrojené opozice. V roce 2015/16 se odtud bojovníci stáhli směrem na Idlib. „Sedím doma a čekám,“ hlásí podnikatelka. Italská televize v poledne informovala, že Izrael napadl Sýrii z okupovaných syrských Golanských výšin.

Damašek

G., který dříve pracoval s novináři, neustále telefonuje s přáteli a kolegy po celé zemi, říká. Sleduje Al Arabiya, Al-Džazíru, syrskou opoziční televizi a oficiální syrskou televizi. Zajímalo ho, jestli má armáda nějaký plán? Všichni se bojí a jsou znepokojeni, protože neexistují žádné oficiální informace. Kolega vyzvedl nemocného otce a přestěhoval se do hotelu. Křesťané, alavité, šíité – všichni se bojí. Během rozhovoru krátce přeruší hovor, aby si přečetl novou zprávu. „Izrael znovu bombardoval libanonské hraniční přechody Joussia a Arida,“ hlásí. Právě byly znovu uvedeny do provozu před dvěma dny poté, co byly opraveny po izraelském bombardování. „Lidé mají hlad,“ říká G. „Chleba není, plyn extrémně zdražil. V Aleppu prodávají džihádisté plyn na vaření za 250 000 syrských liber za láhev. Předtím to stálo 150 000." Sám se snaží být silný, aby zajistil a uklidnil rodinu. "Tohle je pro mě priorita." Na nic jiného nemáme vliv."

Yeidet Artuz

M. je doma s rodinou. Do telefonu řekl, že týden nešel do práce, protože je nemocný. Protože výrazně zhubl, zašel k lékaři, který mu objednal rentgen. Odhalil nádor a byla provedena biopsie. Nyní čeká na výsledek. Je zima, hlásí M. V jeho městě je každých pět hodin elektřina na jednu hodinu vypnuta. Někdy to ale trvá jen 45 minut, dodává. Má ještě nějaký topný olej z loňské zimy, zbývá jim ještě málo plynu na vaření, na trhu není žádný plyn. „Jsme v pořádku,“ říká M. „Naše rodina je pohromadě. Počkáme a uvidíme."

Deraa

N. z města v Hauranu v provincii Deraa jižně od Damašku hlásí nepokoje v Deraa a ve Sweidě, hlavním městě stejnojmenné provincie obývané Drúzy. Ve Sweida lidé vtrhli do kanceláře guvernéra a zapálili ji. Zástupci syrské vlády a armádní vojáci uprchli do Damašku. Bojovníci v Deraa – říkají si „hauranská revoluce“ – ovládli hraniční přechod do Jordánska. Jordánsko uzavřelo hranice. Militanti postoupili daleko k Damašku. Také vpochodovali do jejich vesnice, říká N. „Možná proto, že jsme křesťané, nás nechali na pokoji,“ říká N. Všechny rodiny zůstaly ve svých domech. "Pak udělali pár fotek a nahráli video a zase odešli."

Damašek

V časných hodinách 8. prosince 2024 dosáhly bojové jednotky Damašku. Aniž by byli zastaveni, okupují džihádistické milice vojenské základny a veřejné budovy, syrskou televizi a rozhlas. Svrhávají sochy bývalého prezidenta Hafeze al Asada, jak je vidět ve videoklipech. V ulicích se střílí, ale zprávy říkají, že jde o „oslavnou střelbu “. Většina lidí zůstává ve svých domovech, nikdo z autorčiných přátel tu noc nezavře oko.

Ráno bylo řečeno, že prezident Bašár al Asad opustil zemi. Premiér Mohammad Ghazi al-Jalali, který je ve funkci teprve krátce, na svém kanálu YouTube oznámil, že je a zůstane ve své kanceláři v Damašku. Bude řídit záležitosti, dokud nedojde k „řádnému předání vlády“. Společné prohlášení Ruska, Íránu, Turecka, Saúdské Arábie, Jordánska, Egypta a Kataru vyzývá k řádnému politickému přechodu v Sýrii. Spojené arabské emiráty vyzývají „nestátní aktéry“ (bojové skupiny), aby nezneužívali situaci v Sýrii. Izrael prý s vojáky napadl Qunaitru v syrských Golanských výšinách. Rusko říká, že Bašár al Asad inicioval přechod v Sýrii a „po jednání“ a nařídil, aby byl mírový. Bojové skupiny říkají, že „revoluce“ „přešla z fáze boje za svržení Asadova režimu do fáze boje za společnou obnovu Sýrie,“ uvádí agentura Reuters.

Zpráva agentury Reuters odhaluje, že Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty již dlouho jednaly s USA o zrušení sankcí „Caesar“ proti Sýrii, aby mohly investovat a stavět ve válkou zpustošené zemi. Prezident odejde, vláda zařídí přechod, pak začne bonanza rekonstrukce, říká jeden z autorčiných přátel. „To byl plán? A my Syřané budeme odměněni prací a platem. Staneme se jejich otroky."

Ve Starém městě Damašku se první z autorčiných přátel vydávají kolem poledne 8. prosince ven, aby si prohlédli své okolí. Obchody jsou zavřené, kiosky vyrabované, policejní stanice v Thomastoru je zdevastovaná. Policejní vozy jsou zdemolované a mají rozbitá nebo rozstřílená okna. G. přemýšlí, co bude dál. Má respekt k Asadovi, který byl vždy pod tlakem ze všech stran.

"Nařídil, že se nebude bojovat, aby se vyhnul krveprolití." Chtěl zabránit tomu, aby země zanikla v plamenech“.

