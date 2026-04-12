David (SPD): Trump zase jednou slavně zvítězil

Vážení přátelé, konflikt na Blízkém východě zdaleka není u konce, ale prezident Trump hlásí vítězství. Nemůže si dovolit příliš mnoho hrdinů v rakvích, přikrytých pruhovanou vlajkou. Nemůže si dovolit přiznat neúspěch, i když ho všichni vidí. Nemůže si dovolit masově vraždit civilní obyvatelstvo, ačkoli to dříve nevadilo.
Zdá se, že Spojené státy už mohou napadat jen slabé země, nebo obsazovat země vysílené válkou. Víme, jak v přírodě dopadá slábnoucí lev, bývalý vůdce smečky. Dřív dokázal přemoci všechny soky a živily ho svými úlovky lvice. Zesláblý lev musí lovit sám, na co stačí.
Donald Trump dokázal v rekordně krátké době proti sobě naštvat celý svět a každou zemi zvlášť. Přestal předstírat, že vazalové jsou spojenci, jak to s úspěchem předstírali jeho předchůdci. Když ti slabší necítí nad sebou dostatečnou převahu, najdou si spojence a přestanou se bát.
V Íránu Spojené státy ztratily mnohem víc, než pár letadel a vrtulníků. Definitivně ztratily pověst o své nepřemožitelnosti. S nekonečnou arogancí ztratily velkou většinu sympatií a důvěru spojenců. Petrodolary mohou mizet a největší vojenské výdaje nestačí.
Spojené státy jsou na začátku konce jako nejsilnější supervelmoc. Před nimi skončilo Spojené království, Španělsko, Konstantinopol, Řím a další starověké říše. Začala světová krize, ale to ještě není konec dějin. Jde o to, abychom neskončili my.
