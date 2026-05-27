Ministr Juchelka na profilu PL.cz vysvětluje: Takto je to s rodičovským příspěvkem

27.05.2026 12:12 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Server ParlamentníListy.cz již řadu let nabízí svým čtenářům možnost ptát se konkrétních politiků na konkrétní otázky. Někteří politici na položené dotazy skutečně odpovídají a tyto odpovědi se exkluzivně objevují právě na serveru ParlamentníListy.cz. Tentokrát na dotazy čtenářů odpověděl z hnutí ANO Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí

Ministr Juchelka dostal od jedné ze čtenářek ParlamentníListy.cz otázku, zda má vůbec představu, jak to chodí s nástupem na rodičovskou a s možností, jak si udržet práci, až rodičovská skončí.

„Ale víte vůbec, jak to chodí v praxi? Když vás zaměstnavatel bude chtít vyhodit, tak si to dost snadno zařídí, takže zákon k ničemu. A hlavně, jaký to má smysl, když jste zkrátili rodičovskou? Nebo ji snad vrátíte zpět na 4 roky? Aspoň kdyby byla na 3 roky, a ne do 3 let věku dítěte. Ono, když jsou dítěti 3 v průběhu roku (zejména v jeho polovině), tak se dost špatně umisťuje do školky a na soukromou dost rodičů nemá. Co uděláte s tím? A co bych jako rodič ocenila nejvíc, by bylo, kdybyste podpořili práci na zkrácený úvazek, to je totiž dost zásadní problém. Hodláte ho řešit? Děkuji. Šebánková,“ napsala čtenářka PL.cz ministrovi.

A ministr Juchelka čtenářce serveru ParlamentníListy.cz odpověděl.

„Vážená paní Šebánková, … V první řadě je třeba rozlišovat mezi rodičovským příspěvkem a rodičovskou dovolenou,“ zaznělo v první části odpovědi z MPSV.

Ministr také upozornil, že rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, na kterou má nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.

Rozlišil tady rodiče dětí, které se narodily do 31. 12. 2023, a děti narozené později. Děti narozené do 31. prosince 2023 mají nárok na rodičovský příspěvek 300 tisíc korun do 4 let věku dítěte. Rodiče dětí narozených od 1. 1. 2024 mají nárok na rodičovský příspěvek do 3 let věku dítěte v celkové výši 350 000 Kč. Výplatu rodičovského příspěvku spravuje Úřad práce ČR.

S rodičovskou dovolenou se to má jinak. Tu poskytují zaměstnavatelé buď jednomu rodiči, nebo rodičům oběma. Rodičovská dovolená je nezávislá na pobírání rodičovského příspěvku. Ale většina příspěvků je prý vyčerpána do tří let věku dítěte.

Ministr Juchelka popsal i to, jak legislativa upravuje návrat rodiče do práce.

„Od 1. 6. 2025 na základě flexinovely zákoníku práce platí, že pokud se zaměstnanec vrátí z rodičovské dovolené před dosažením 2 let věku dítěte, je zaměstnavatel povinen zařadit jej na původní práci a pracoviště (tzv. „stejná židle“). V případě, že se zaměstnanec vrátí do zaměstnání v den dosažení 2. narozenin dítěte a později, pak má garantován návrat podle pracovní smlouvy (zaměstnavatel je povinen zařadit zaměstnance na druh práce a místo výkonu práce odpovídající pracovní smlouvě, což nemusí nutně korespondovat s jeho dosavadní činností). V takovém případě již tedy není povinen zařadit zaměstnance na původní konkrétní pracovní místo a pracoviště,“ upozornil člen vlády.

A platí, že po návratu do práce může zaměstnavatel a zaměstnanec rozvázat pracovní vztah jen podle předem daných legislativních pravidel.

„Závěrem je třeba uvést, že základní informace a osobní, telefonické i elektronické poradenství v pracovněprávní problematice poskytují oblastní inspektoráty práce,“ zaznělo také ze strany ministerstva.

Ministr Juchelka není zdaleka jediným členem vlády Andreje Babiše (ANO), který odpovídá na dotazy čtenářů serveru ParlamentníListy.cz. Čtenářům PL.cz odpověděla i stávající šéfka státní kasy Alena Schillerová.

Ta odpověděla mimo jiné na otázku, proč byl zrušen NERV, čili Národní ekonomická rada vlády.

„NERV nebyl institucí, která by byla zřízena ze zákona (na rozdíl od Národní rozpočtové rady, která i nadále jako nezávislý odborný orgán existuje). Navíc se jeho členové již od září nescházeli, fakticky tak již funkční nebyl. Konkrétně se jednalo jen o skupinu poradců, které si vybrala minulá vláda a dávala jim zadání, aby pro ni vytvářeli podklady, vedli diskusi a podobně. Na úrovni předsedy vlády a ministrů však máme vlastní experty, jejichž služeb využíváme. Jedním z odborníků, se kterým na Ministerstvu financí spolupracuji a jehož rad si velmi vážím, je docent Bednář, který je uznávaným makroekonomem. Ukončení činnosti NERV tak žádný negativní dopad na veřejné finance nemá,“ odpověděla na dotaz čtenáře PL.cz Schillerová.

