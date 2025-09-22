David (SPD): Většina občanů EU vyzývá von der Leyenovou k rezignaci

22.09.2025 19:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k postoji občanů EU k předsedkyni Evropské komise

David (SPD): Většina občanů EU vyzývá von der Leyenovou k rezignaci
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Podle průzkumu šest z deseti Evropanů podporuje rezignaci předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Důvodem je nedávno uzavřená obchodní dohoda s USA, která se setkává s rozsáhlým odporem veřejnosti.

Jak uvádí Politico, 52 procent respondentů se cítí dohodou „poníženo“. Odpor je obzvláště vysoký ve Francii (65 %) a Španělsku (56 %). Dohoda stanoví průměrná 15procentní cla – výrazně více než dříve, ale méně než 30 procent, kterými hrozil Donald Trump.

Tři čtvrtiny respondentů obviňují von der Leyenovou z nedostatečné obhajoby evropských zájmů. Pouze 19 procent hodnotí jejich práci pozitivně. 77 procent vidí primárně výhody pro americkou ekonomiku, zatímco 42 procent očekává nevýhody pro evropské společnosti.

Průzkum provedl institut Cluster17 v pěti velkých zemích EU, včetně Německa, Francie a Polska. Zahrnuje tak přes 60 procent populace EU.

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
