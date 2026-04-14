Decroix (ODS): Babiši, ukažte a prokažte, jak jste vyřešil střet zájmů

Vypadá to, že Babiš se po Orbánovi opičí i ve věcech, kde by fakt měl začít dávat bacha. Orbán připravil svou zemi o miliardy euro, svými spory s Evropskou unií a neochotou respektovat právní řád. Nezávislá justice, veřejnoprávní média… v Maďarsku byly dlouhodobě pod drobnohledem unie. U nás si k tomu přidejte nevyřešený střet zájmů premiéra a docela plasticky se před námi může rýsovat velký průšvih. Babiš svou nenasytností, kdy se odmítá oficiálně vzdát svého impéria a přesto chce vládnout zemi, může ohrozit ekonomiku celé naší země. Sebe trochu taky. Ale zemi mnohem více. A rozhodně ne v dobrém. Právě stagnující ekonomika a chybějící evropské peníze byly jednou z věcí, které v Maďarsku vedly k pádu velikána Orbána…
Tady by Babiš měl zpozornět.
Babiš má možnost se poučit. Babiš má možnost situaci řešit. Třeba prostým dotazem na evropské instituce, zda jím navržené řešení střetu zájmů je v souladu s unijní legislativou. Prosté, že ano? Ale ne! Dotaz se dle expertů na MMR vznést měl. Ale někdo ho na MMR zatrhl. Náhodička!? Proč asi? Že by to nebylo vyřešeno tak křišťálově čistě, jak Babiš říká svým ovečkám?
To my všichni trochu tušíme… Ale dokud je to jen o tom, že nás tady doma vodí Babiš za nos, už jsme asi zvyklí, ale nezapomeňme, že nás tahle hra může jako stát vyjít ještě zatraceně draho. Oni si totiž někteří kluci z V4 tak nějak mysleli, že jim projde všechno, když budou ti flastenci. Že můžou kašlat na všechny pravidla a vesele brát výhody. Akorát ouha, ono to vždy někde narazí. Většinou na tom, že se země nerozvíjí a neposouvá. Ne, nebude líp!
Pane premiére, ukončete tuhle Vaši hru na schovávanou. Nejste děcko. Ukažte a prokažte, jak jste vyřešil střet zájmů. Přestaňte ohrožovat evropské fondy a doložte, že řešení je v souladu s českou i unijní legislativou. Ušetřete nám všem tu ostudu!
