„Decroix namočená až po uši.“ Rajchl oznámil nové kroky

Exministryně spravedlnosti Eva Decroix ostře vystoupila proti svému nástupci Jeronýmu Tejcovi, který před pár dny na tiskové konferenci oznámil, že kvůli bitcoinové kauze podává trestní oznámení. Decroix tvrdí, že nic pod koberec nezametala a byla maximálně transparentní. Co o tom soudíte?
Myslím si, že každý, kdo celou kauzu jenom trošku sledoval, si už dávno udělal obrázek sám. Skutečnost, že Decroix dostala přezdívku zametačka, je naprosto přiléhavá, protože skutečně nic jiného na ministerstvu spravedlnosti nedělala. Pamatuji si, že když nastupovala na ministerstvo spravedlnosti a vytýkali jsme to Fialově vládě s argumentem, že by tam po Blažkovi měl přijít někdo nestranný a odborník, který nebude hájit linku ODS. Tehdy do všech médií Decroix vyvolávala, jak bude maximálně transparentní a zveřejní veškeré informace, které se toho týkají, aby lidé nebyli vůbec na pochybách, že všechno probíhá dle pravidel tak, jak má.
A jak to tedy dopadlo?
Podívejte se na to dnes s odstupem téměř jednoho roku. Vidíme, že nezveřejnila vůbec nic. Decroix měla nejprve zveřejnit zprávu koordinátora Davida Uhlíře, bývalého ústavního soudce. Všichni si vzpomínáme na ten pingpong, že zpráva bude, nebude, bude a nebude. Nakonec to dopadlo jak? Žádná zpráva vyhotovena nebyla a ministerstvo spravedlnosti ještě zcela úmyslně vypustilo informaci, kolik David Uhlíř inkasoval, aby ho v očích veřejnosti dehonestovalo brnknutím na strunu závisti. To je něco naprosto skandálního a šíleného. Sám David Uhlíř se opakovaně vyjádřil ve smyslu, že mu fakticky nebylo dovoleno tu zprávu napsat, jak on chtěl. Zejména ve vztahu k roli Zbyňka Stanjury.
Eva Decroix slíbila také interní a externí audit a poukazovala na to, že zpráva Davida Uhlíře nebude vyhotovena proto, že by kopírovala externí a interní audit. Použila dokonce termín duplikovala. Takže Uhlířova zpráva by prý byla zbytečná, protože všichni uvidí audity. Nakonec jsme žádné audity neviděli! I tenhle její výrok byl naprosto falešný a ukázalo se, že se jedná jen o výmluvu.
Takže to trestní oznámení je v pořádku?
Trestní oznámení, které podal ministr Tejc vítám a je to naprosto v pořádku, protože tam zcela evidentně došlo k naplnění trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Možná i zneužití pravomoci úřední osoby a v případě Evy Decroix také k trestnému činu nadržování, protože zcela úmyslně kryla trestnou činnost svých stranických kolegů.
JUDr. Jindřich Rajchl
Nicméně paní Decroix tvrdí, že v této věci tahá za delší konec provazu. Pochybení odmítá a kritizuje vystoupení ministra Tejce, po kterém jí prý lidé posílají výhrůžky smrtí. Bojí se podle Vás, že by mohla být obviněna ze spáchání trestného činu, jak jste uvedl?
Zcela jistě se bojí. Když se podíváte na řeč těla a na to, jakým způsobem vystupuje, čiší z toho obava. Její hysterická křečovitost je zřejmá z každého jejího vystoupení a každého jejího videa. Je to podobné jako když se Vít Rakušan bránil Dozimetru. Takové ty silácké výkřiky, které jsou ale úplně prázdné, bez jakéhokoli obsahu. Proklamace typu “tahám za delší konec provazu” není nic jiného než naprosto příšerná floskule, která je zcela bezobsažná. Je naprosto zřejmé, že se Eva Decroix obává důsledků této kauzy.
Jsem přesvědčen, že kdyby třeba David Uhlíř promluvil, byla by jednoznačně usvědčena z toho, že mu fakticky zakázala zprávu dokončit. Rád bych Evu Decroix vyzval, aby sama a férově odešla z politiky, pokud by David Uhlíř vystoupil a potvrdil to. Bylo by to naprosto na místě. Všem nám lhala a zveřejňovala nepravdivé skutečnosti jako například to, že by Uhlířova zpráva byla zbytečná, protože by duplikovala externí a interní audit. Od začátku to byl nesmysl a bylo to zřejmé, protože ta zpráva měla obsahovat jiné skutečnosti než interní a externí audit. Jinak přece nemělo smysl Davida Uhlíře najímat. Proč ho najímala, když bylo dopředu zřejmé, že by jeho zpráva duplikovala zmíněné audity, které byly nařízeny ve stejnou dobu? Je to absolutní nesmysl. Ve stejný okamžik najímala Davida Uhlíře, kterému z kapitoly ministerstva spravedlnosti zaplatila nějaké peníze a ve stejný okamžik zadávala interní a externí audit, aby následně po několika týdnech konstatovala, že to je zbytečné, protože by zpráva audity duplikovala, pak přece ministerstvu spravedlnosti způsobila škodu. To snad měla vědět od začátku. Pokud částka vyplacená Davidu Uhlířovi byla od začátku vynaložena zbytečně, snad za to někdo zodpovídá a je to opět Eva Decroix. Je to v tom namočená až po uši.
Vidíte nyní šanci, že bude celá věc pečlivě vyšetřena a orgány činné v trestním řízení k tomu budou přistupovat otevřeně a časem se dobereme k potrestání viníků?
Pevně v to doufám. Poslouchaly jsme tehdy naprosto nehorázné fráze. I kdyby stát dostal nějaké peníze, přece nemůže fungovat jako pračka na špinavé peníze. To jsme opravdu tak daleko, že stát vypere peníze z obchodů se zbraněmi a drogami, dostane z toho provizi a zatleskáme tomu? To snad nikdo nemůže myslet vážně. Dostali bychom se na úroveň Kolumbie a možná ještě dál. Všichni vidí, že trestné činy byly naplněny a orgány činné v trestním řízení musí vyšetřování zahájit a složit účty veřejnosti. Mají-li naši občané věřit spravedlnosti a tomu, že zákony platí pro všechny stejně a ne, že si politici mohou beztrestně krást miliardy, je naprosto zásadní, aby vyšetřování bylo zahájeno a byli jsme seznámeni s jeho výsledky.
Pokud se to nestane, jsem připraven iniciovat zřízení další vyšetřovací komise. I v kauze Dozimetr byla jedním z důvodů zřízení komise otázka, proč orgány činné v trestním řízení nekonaly. V Dozimetru je to naprosto zřejmé. Nebudou-li konat v případě bitcoinové kauzy, jsem připraven zřídit další parlamentní vyšetřovací komisi a ptát se na to. Podle mého názoru je zásadní povinností politiků, kteří chtějí transparentně vůči občanům deklarovat, že jim záleží na spravedlnosti v naší zemi, aby dohlédli na to a férově řekli občanům, proč orgány činné v trestním řízení v takto jasných kauzách vůči vrcholným politikům nekonaly. To je naprosto zásadní. Pokud se to nestane, budu iniciovat zřízení příslušné parlamentní vyšetřovací komise a na tyto věci se důrazně ptát.
