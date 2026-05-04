Decroix (ODS): Sim vás, nevíte, kde jsou ti méněcenní od Macinky?

My byli včera ve Světlé nad Sázavou. Takový menší městečko na Vysočině… a fakt tam byli od holčiček ze školky po majitele zámku, členy IZS, sestřičky z nemocnic a paliativky po starosty a senátory úplně všichni napříč společností! Hodně skvělého umění, hodně poděkování pro každodenní práci zdravotníků! Ale nikdo nebyl méněcenný! Rozumíte? NIKDO!
Hele Macinko, ani v situaci až budu odcházet z tohohle světa s plínou a nemohoucí, nebudu méněcenná. Ani kdybych byla z vůle tvojí vlády zbytek života popelář či myčka hajzlů, nebudu méněcenná. Budu člověk! Slyšíš? Se stejnou hodnotou jako ty ministře!!!!!!
Jako fakt můžu nenávidět mnoho z názorů tvý koalice a komoušema vyloženě pohrdám, ale žádného z vás bych osobně nenazvala méněcenným (partou pochybných týpků klidně a opakovaně svoloč). Mohu pohrdat vládou, mohu nenávidět, co přivádíte do naší země (lež a nízkost), ale bohužel vím - prokletí a dar pravdoláskaře a humanisty - že nikdo z vás jako člověk není a nikdy se nesmí stát méněcenným. Lidskost je totiž jen jedna! A každý - slyšíš Macinko, Turku a další - každý člověk má svou hodnotu! Nikdo, ale opravdu nikdo není méněcenný.
To že někteří nakládají s darem života a svobody jako tlučhubové a pozéři, je věc druhá a neodpustitelná. Ale do svědomí vám hrabat nebudu… Karma je zdarma!
Jen si fakt uvědom, do prkýnka práce, že nikdo bez ohledu na profesi, věk, postavení, vyznání, politickou příslušnost, pohlaví, pro tebe, ty pseudopravičáku, nemůže být méněcenný! Svoboda, respekt, solidarita, to je pravice, ty trapnej pozére! Teda pokud se ty sám nechceš stát náplní rčení tvýho kámoše o parazitech... na pravici, systému, demokracii, právech obyčejných lidí, které máš zastupovat.
Vykat ti budu, až si to zasloužíš.
P.S. Koncert byl hustej! Člověk si při poslechu desítek dobrovolníků a uměleckých špiček, co přišly podpořit zdravotníky a pečovatele, co denně hladí tváře, utírají slzy a zadky, srovná priority a hodnotu lidskosti! Jen ti, co by to potřebovali vidět a zažít, jsem nezahlídla… Příště tě můžu pro bono vzít s sebou, Macinko! Nejsi méněcennej, ale malomocnej…
Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA
