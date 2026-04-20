Nemáte na mě vůbec nic, zuří Decroix. Kvůli bitcoinům mluví o prasárně

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) představili v pátek svá zjištění k bitcoinové kauze. Tejc kritizoval svou předchůdkyni Evu Decroix (ODS) kvůli externímu auditu, který si nechala zpracovat. Podle Tejce jeho interní prověrka dospěla k závěrům o možném porušení povinností při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby, přičemž chyby podle něj vznikly také při následném prodeji kryptoměny. Kvůli výsledkům auditu proto ministr podává trestní oznámení, zatímco Decroix odmítá, že by za jejího působení došlo k trestnému činu.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Decroix nyní na jeho slova ostře reagovala na sociální síti X s tím, že nátlak i obvinění odmítá. „Nenechám se zastrašit ani si vyhrožovat. Ministr spravedlnosti je v tomto příběhu jen politickou loutkou a vším jiným, kromě zastánce spravedlnosti,“ uvádí.
„Ale když už si tu hru rozehrál, má to mít. Já mám páteř rovnou a svědomí čisté,“ naznačuje, že ministr rozehrál střet, za který podle ní ponese odpovědnost.
Bývalá ministryně zároveň odmítla, že by samotné zadání právních analýz mohlo být jakkoli trestné. „Já i on víme, že zadání právních stanovisek není trestné,“ dodává a ve svém vyjádření hájí výsledky svého působení v čele resortu, které porovnává s výdaji politických soupeřů. „A taky oba víme, že já za těch 8 milionů nákladů státu ušetřila škodu v řádu možná jedné miliardy, jeho Alenka si za 2 miliony jen zvěčnila pávy a jeho premiér státu dluží 7 miliard,“ uvádí Decroix.
Ministra Tejce proto vyzývá, aby předložil dokumenty, o nichž hovoří, a své kroky obhájil v otevřené debatě. „Tak pana ministra vyzývám, ať dokumenty, o kterých hovořil, zveřejní. A následně v debatě se mnou veřejně obhájí!“
Poukázala také na principy právního státu a varuje před veřejným očerňováním bez následků. „V právním státě není možné dovolit někoho nepřímo osočit a pošpinit a následně nenést následky! Za mě Ministerstvo ctilo spravedlnost i nezávislost justice!“ dodává.
Decroix: Prasárna! A tvrdý vzkaz Tejcovi
Ke svému vyjádření Decroix připojila také video, v němž ministra Jeronýma Tejce obvinila z cíleného útoku na svou osobu. „Vážený pane ministře, to, co jste spustil v pátek na tiskové konferenci, nebylo nic jiného než prasárna,“ říká a dodává: „Jestli vy si opravdu myslíte, že mě budete tímto způsobem vyhrožovat, tak jste vedle, jak ta jedle. Co kdyby krom toho, že budete takto plácat seno a slámu, co kdybyste dané trestní oznámení, včetně vámi avizovaného auditu, zveřejnil?“
Připomíná zároveň jejich chystaný společný televizní duel a naznačila, že očekává konkrétní důkazy. „Společně jdeme ve čtvrtek na Primu, takže já se moc těším, že vámi avizované dokumenty tam budou ležet na stole,“ uvádí.
Na závěr Tejce obvinila z politické hry řízené z vyšších míst a vzkázala mu, že situaci ustojí. „To celé je jenom mlha, do které jste se nechal jako ta ovečka dohnat vaším panem premiérem a paní kolegyní. Takže se moc těším, protože v téhle kauze a v téhle věci, kterou vy jste si rozehrál, tahám za delší konec já. A vy si tu hru pěkně dohrajte. Těším se ve čtvrtek,“ zakončuje Eva Decroix.
Nenechám se zastrašit ani si vyhrožovat. Ministr spravedlnosti je v tomto příběhu jen politickou loutkou a vším jiným, kromě zastánce spravedlnosti. Ale když už si tu hru rozehrál, má to mít. Já mám páteř rovnou a svědomí čisté. Já i on víme, že zadání právních stanovisek není… pic.twitter.com/jqfzj6cCx3— Eva DECROIX (@eva_decroix) April 20, 2026
Bitcoinová kauza se týká přijetí daru kryptoměny bitcoin v hodnotě téměř jedné miliardy korun Ministerstvem spravedlnosti v době, kdy resort vedl Pavel Blažek. Dar měl pocházet od Tomáše Jiřikovského, dříve trestaného muže, přičemž podle policie mohly bitcoiny souviset s nelegální činností. Následně se řešil jejich prodej, postup ministerstva i možné škody státu.
Do celé bitcoinové kauzy mezitím vstoupily i další informace, které rozšiřují spor mezi Jeronýmem Tejcem a Evou Decroix. Podle dřívějších zjištění se v případu opakovaně objevuje jméno Filipa Bendy, ředitele kabinetu ministra financí Zbyňka Stanjury a bratra Marka Bendy.
Právě k němu měly podle auditu doputovat interní materiály ministerstva financí, které upozorňovaly na rizika plánované dohody kolem bitcoinů Tomáše Jiřikovského. Alena Schillerová uvedla, že úředníci transakci označovali za mimořádně problematickou a před jejím uzavřením varovali.
Kritici zároveň připomínají, že Eva Decroix po nástupu na ministerstvo spravedlnosti schválila dohodu o narovnání s vydražiteli, podle níž stát vyplatí 44 milionů korun. Právě tento krok nyní Jeroným Tejc označuje za překotný a nedostatečně vysvětlený.
Tejc zároveň tvrdí, že auditoři podle jeho slov nebyli schopni dohledat, jak se k dohodě dospělo a jak jednání probíhala. Decroix naopak odmítá, že by v době jejího působení došlo k jakémukoli trestnému činu, a mluví o politizaci celé kauzy.
Další otázky vyvolaly i nevrácené služební telefony a tablet ministra financí po skončení mandátu. Podle kritiků mohly obsahovat důležitou komunikaci související s děním kolem celé aféry.
