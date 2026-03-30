Doksanský (ANO): Daně na pohonné hmoty máme v ČR nižší než 2/3 zemí EU

Ceny pohonných hmot a zvláště nafty jsou horké téma posledních týdnů. Jejich výše vadí každému z nás.
Vývoj světových cen neovlivníme. Co ovlivnit můžeme, jsou marže čerpacích stanic a distributorů.
Vláda okamžitě, již před měsícem, začala marže kontrolovat a díky tomu klesaly, někde až pod 1 Kč na litr a jsou tak přiměřené.
Jiná situace byla u “čerpaček” u dálnic, kde marže zůstaly vysoké, ceny nafty tak překročily i 50 Kč. V této situaci zasáhl premiér Andrej Babiš a na jeho výzvu čerpací stanice u dálnic své ceny snížily cca o 2 Kč a jsou tak opět pod 50 Kč.
Daně na pohonné hmoty máme v ČR nižší než 2/3 zemí EU, i proto máme ceny nižší než např. Německo. Měnit nyní daně by bylo nesystémové a neefektivní.
Přemýšlet o tom by mělo smysl až při výrazném zhoršení situace. Pro porovnání ceny nafty v roce 2022, při započtení inflace, by při přepočtu na současnost byly cca 65 Kč za litr. Naštěstí od této úrovně jsme ještě daleko a doufám(e), že se k ní ani nepřiblížíme…
