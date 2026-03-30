Doksanský (ANO): Daně na pohonné hmoty máme v ČR nižší než 2/3 zemí EU

30.03.2026 10:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cenám pohonných hmot.

Foto: ANO
Popisek: Logo hnutí ANO

Ceny pohonných hmot a zvláště nafty jsou horké téma posledních týdnů. Jejich výše vadí každému z nás.

Vývoj světových cen neovlivníme. Co ovlivnit můžeme, jsou marže čerpacích stanic a distributorů.

Vláda okamžitě, již před měsícem, začala marže kontrolovat a díky tomu klesaly, někde až pod 1 Kč na litr a jsou tak přiměřené.

Jiná situace byla u “čerpaček” u dálnic, kde marže zůstaly vysoké, ceny nafty tak překročily i 50 Kč. V této situaci zasáhl premiér Andrej Babiš a na jeho výzvu čerpací stanice u dálnic své ceny snížily cca o 2 Kč a jsou tak opět pod 50 Kč.

Daně na pohonné hmoty máme v ČR nižší než 2/3 zemí EU, i proto máme ceny nižší než např. Německo. Měnit nyní daně by bylo nesystémové a neefektivní.

Přemýšlet o tom by mělo smysl až při výrazném zhoršení situace. Pro porovnání ceny nafty v roce 2022, při započtení inflace, by při přepočtu na současnost byly cca 65 Kč za litr. Naštěstí od této úrovně jsme ještě daleko a doufám(e), že se k ní ani nepřiblížíme…

Denis​ Doksanský

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ANO , Doksanský

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Dokáže Babišova vláda snížit ceny pohonných hmot?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

