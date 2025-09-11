Dostál (Stačilo!): F-35 moderní jako dvouplošníky z konce 20. let

12.09.2025 6:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k letounům F-35.

Dostál (Stačilo!): F-35 moderní jako dvouplošníky z konce 20. let
Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

Zdechovský k snídani, dobrou chuť.

Připomínám nepozorným: F-35 sice PLATÍME, ale NEMÁME je. Plně v provozu budou ve 2035. Dobře se to pamatuje, mnemotechnická pomůcka: F35-2035.

V roce 2035 budou, pravda, ty F-35 moderní zhruba tak, jako dvouplošníky z konce 20. let ve druhé světové válce, v konkurenci Spitfirů a Messerschmittů. Ale nešť. Do té doby můžeme na Rusko poslat aspoň Zdechovského. On je takový náš Rambo.

Bottom-line: I do bezpečnosti a obrany se musí investovat. Ale úplně jinak. Největší rizika jsou v oblasti vnitřní bezpečnosti, stačí se podívat na některá "obohacená" velkoměsta na Západě, v Bruselu už zase někoho zastřelili a belgický ministr chce budovat domobranu. S těmito riziky nám ale F-35 nepomůžou, nad přestřelkami gangů budou moci leda smutně kroužit... Na to se potřebujeme připravit úplně jinak.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): Děs a hrůza v rozsahu přes hodinu
Dostál (Stačilo!): Ukrajina v EU nebude, bez ohledu na europarlament
Dostál (Stačilo!): Pokus zbavit přes milion voličů ústavního práva
„Pokus zfixlovat volby.“ Podle Rajchla naštěstí nevyšel

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dostál , Zdechovský , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by ČR odstoupit o nákupu F-35?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dostál (Stačilo!): F-35 moderní jako dvouplošníky z konce 20. let

6:04 Dostál (Stačilo!): F-35 moderní jako dvouplošníky z konce 20. let

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k letounům F-35.