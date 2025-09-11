Dostál (Stačilo!): F-35 moderní jako dvouplošníky z konce 20. let

Zdechovský k snídani, dobrou chuť.
Připomínám nepozorným: F-35 sice PLATÍME, ale NEMÁME je. Plně v provozu budou ve 2035. Dobře se to pamatuje, mnemotechnická pomůcka: F35-2035.
V roce 2035 budou, pravda, ty F-35 moderní zhruba tak, jako dvouplošníky z konce 20. let ve druhé světové válce, v konkurenci Spitfirů a Messerschmittů. Ale nešť. Do té doby můžeme na Rusko poslat aspoň Zdechovského. On je takový náš Rambo.
Bottom-line: I do bezpečnosti a obrany se musí investovat. Ale úplně jinak. Největší rizika jsou v oblasti vnitřní bezpečnosti, stačí se podívat na některá "obohacená" velkoměsta na Západě, v Bruselu už zase někoho zastřelili a belgický ministr chce budovat domobranu. S těmito riziky nám ale F-35 nepomůžou, nad přestřelkami gangů budou moci leda smutně kroužit... Na to se potřebujeme připravit úplně jinak.
