Dostál (Stačilo!): Vyzývám pana prezidenta, aby přestal páchat velezradu

Vyzývám pana prezidenta, aby přestal páchat velezradu. On to asi ani nechápe, ale:
- "Velezradou" se rozumí jednání prezidenta směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky.
- Vznik jakýchsi "Spojených států evropských" po vzoru USA je pojmově neslučitelný s českou svrchovaností (Kalifornie nebo Texas v rámci USA taktéž svrchovanými nejsou, např.nemohou vykonávat vlastní zahraniční politiku).
- Pokud Petr Pavel propagoval evropskou federaci, jednal proti svrchovanosti státu, jehož se stal z vůle lidu a Koláře prezidentem, což je obsahově velezrada.
Prezident si asi Litomyšli na besedě připadal moudrý a hodnotový, dokonce uznávám, že u toho dobře vypadal. Ale přesto by si tu Ústavu měl přečíst, nebo aspoň nechat převyprávět od kolegy Kysely či jiného poradce. Takový pěkný prezidentský slib mu namalovali a on ani neví, na co přísahal...
Pokud chce prosazovat Spojené státy evropské, měl by abdikovat; ztrátu ústavní suverenity republiky ve prospěch většího státoprávního celku může propagovat jako občanský aktivista (podobně jako třeba monarchisté nostalgicky propagují návrat Habsburka a obnovu Rakousko-Uherska), ne však jako ústavní činitel, notabene ten nejvyšší.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
