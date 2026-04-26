Dostál (Stačilo!): Vyzývám pana prezidenta, aby přestal páchat velezradu

26.04.2026 18:05 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na prohlášení prezidenta Pavla o nutnosti vzniku Spojených států evropských

Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Vyzývám pana prezidenta, aby přestal páchat velezradu. On to asi ani nechápe, ale:

  • "Velezradou" se rozumí jednání prezidenta směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky.
  • Vznik jakýchsi "Spojených států evropských" po vzoru USA je pojmově neslučitelný s českou svrchovaností (Kalifornie nebo Texas v rámci USA taktéž svrchovanými nejsou, např.nemohou vykonávat vlastní zahraniční politiku).
  • Pokud Petr Pavel propagoval evropskou federaci, jednal proti svrchovanosti státu, jehož se stal z vůle lidu a Koláře prezidentem, což je obsahově velezrada.

Prezident si asi Litomyšli na besedě připadal moudrý a hodnotový, dokonce uznávám, že u toho dobře vypadal. Ale přesto by si tu Ústavu měl přečíst, nebo aspoň nechat převyprávět od kolegy Kysely či jiného poradce. Takový pěkný prezidentský slib mu namalovali a on ani neví, na co přísahal...

Pokud chce prosazovat Spojené státy evropské, měl by abdikovat; ztrátu ústavní suverenity republiky ve prospěch většího státoprávního celku může propagovat jako občanský aktivista (podobně jako třeba monarchisté nostalgicky propagují návrat Habsburka a obnovu Rakousko-Uherska), ne však jako ústavní činitel, notabene ten nejvyšší.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): Bulharské volby, bolehlav pro Ursulu
Dostál (Stačilo!): Hrozí nehezký průšvih
Dostál (Stačilo!): Největším spojencem v NATO je blázinec
Dostál (Stačilo!): Řešení existuje - jmenuje se ropovod Družba

MUDr. Kamal Farhan byl položen dotaz

Podle vás větrné elektrárny zavání dalším solárním tunelem - možná

Jak je ale možné, že je to možné? Proč legislativa nefunguje tak, aby k tunelům nedocházelo? Stejně tak je to s korupcí. Ničemu nejde zabránit asi zcela, ale přeci něco dělat můžete. Nebo ne?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

