Dostál (Stačilo!): Bulharské volby, bolehlav pro Ursulu

Rumen Radev (probulharský, ne proruský) si jde pro absolutní většinu. Super.
Bulhaři, kteří nedávno vypískali Leyenovou tak, že to musela média zakrývat pochybnou historkou o rušení navigace jejího letadla, a kteří bezmocně protestovali proti vnucenému zavedení eura, to vládním stranám spočítali: Totální výmaz pro korupčníky kolem kolem Borisova a Pejevského, spojené s probruselskými frakcemi EPP a Renew.
Strana Rumena Radeva se sice jmenuje Progresivní Bulharsko, ale jak doufáme, její politika bude podobná té, kterou na Slovensku dělá Robert Fico. Toto je totiž správná cesta pro "progres" neboli pokrok: Mír a prosperita místo zbrojení, korupce a hospodářského úpadku.
Bulhaři řekli: "Stojíme za (ex)prezidentem." Doufejme, že je nezradí, ve své roli obstojí, dá Bulharsko do pořádku a přispěje i k nápravě poměrů v Evropě.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
