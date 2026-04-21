Dostál (Stačilo!): Bulharské volby, bolehlav pro Ursulu

21.04.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům parlamentních voleb v Bulharsku

Dostál (Stačilo!): Bulharské volby, bolehlav pro Ursulu
Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Rumen Radev (probulharský, ne proruský) si jde pro absolutní většinu. Super.

Bulhaři, kteří nedávno vypískali Leyenovou tak, že to musela média zakrývat pochybnou historkou o rušení navigace jejího letadla, a kteří bezmocně protestovali proti vnucenému zavedení eura, to vládním stranám spočítali: Totální výmaz pro korupčníky kolem kolem Borisova a Pejevského, spojené s probruselskými frakcemi EPP a Renew.

Strana Rumena Radeva se sice jmenuje Progresivní Bulharsko, ale jak doufáme, její politika bude podobná té, kterou na Slovensku dělá Robert Fico. Toto je totiž správná cesta pro "progres" neboli pokrok: Mír a prosperita místo zbrojení, korupce a hospodářského úpadku.

Bulhaři řekli: "Stojíme za (ex)prezidentem." Doufejme, že je nezradí, ve své roli obstojí, dá Bulharsko do pořádku a přispěje i k nápravě poměrů v Evropě.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

Dostál , volby , Bulharsko , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Přispěje vítěz bulharských parlamentních voleb Rumen Radev i k nápravě poměrů v Evropě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Eurozóna

I kdyby všechny sousední nebo okolní země přijaly Euro, na a co? Proč by to měl být pro nás nějak rozhodující nebo směrodatné? Jsme přeci snad pořád samostatný suverénní stát. Ať si ho Maďarsko klidně přijme, má ho třeba i Slovensko a ovlivnilo nás to nějak? Podle mě ne.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

